Pedro Sousa: "Eu nervoso e o Jaime preocupado com os patos a voar. Raramente se acanha nos grandes momentos"

O Jaime Faria chegou ao top-100 do ranking mundial de ténis. E agora?

Este é o principal objetivo da maior parte dos jogadores na carreira, mas não acaba e novos objetivos aparecem. Ele ainda tem 21 anos, até acabou por chegar aqui um bocadinho mais rápido do que estava à espera, mas já estamos a pensar mais à frente, a tentar arranjar maneiras de ele continuar a melhorar, para que essas partes que ele tem de melhorar se traduzam em melhores resultados e em continuar a subir.

Ainda é tudo um pouco recente, ele acabou de entrar. Ainda por cima, agora está lesionado e temos de travar um bocadinho, mas já estamos a pensar mais à frente e, para já, cimentar a posição dele no ranking. Ele agora vai cair num dos lugares, mas vamos tentar manter-nos nos 100 primeiros e depois, quando já estiver um bocadinho mais sólido e mais habituado a este nível, tentar rankings mais acima.

É a oitava vez que um tenista português consegue alcançar o top-100. O Pedro também o conseguiu: que dicas tem para dar ao Jaime?

Que ele continue a treinar, a melhorar, a ouvir e a dar o litro. Ele sabe o que é que passou para chegar aqui e o que eu tento explicar quando as coisas não correm tão bem ou quando não há momentos tão bons, é que ele não se esqueça disso, que confie, que volte a trabalhar bem, que volte a 'dar o litro' e confiar que os resultados vão aparecer.

Felizmente, têm aparecido, desde os últimos tempos. Sabemos que as coisas não correm sempre bem, mas é tentar acreditar no caminho que estamos a fazer e segui-lo tanto nos bons, como nos maus momentos.

Quando um tenista chega de forma tão precoce ao top-100, que armadilhas existem no caminho?

É não tirar os pés do chão, é não achar que já está tudo feito. É continuar com ambição, com vontade de melhorar. Por enquanto, ele está bem nesse aspeto. Claro que, uma ou outra vez, as coisas não correm tão bem, mas é tentar manter a ambição e a humildade, saber o que é que custou a chegar aqui e também ter um bocadinho a noção de que, se se começa a desviar muito do caminho, a probabilidade de errar é maior.

A velocidade com que se entra neste tipo de rankings também pode ser a velocidade com que se sai. Basta descuidarmo-nos um pouco nos treinos, na competição, e em tudo o que está à volta, e isso vai notar-se no ranking e tanto vai para cima como vai para baixo.