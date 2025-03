Quem é Kirsty Coventry, a nova presidente do Comité Olímpico Internacional?

Kirsty Coventry, natural do Zimbabué, fez história ao tornar-se a primeira africana e a primeira mulher presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), entidade que completa em junho 132 anos de existência.

Apesar de ser uma entidade centenária, o COI apenas começou a ter representação feminina na assembleia olímpica em 1981. Somente quatro mulheres são líderes nas 43 federações olímpicas: Annika Sorenstam, no golfe, Petra Sörling, no ténis de mesa, Zena Wooldrige, no squash, e Regula Meier, no esqui-alpino.

Duas décadas depois de ter conquistado o seu primeiro ouro olímpico em natação na Grécia, Coventry celebrou outro marco para o país africano ao vencer a eleições para a presidência do COI.

A zimbabueana, de 41 anos, vai agora cumprir um mandato de oito anos, com a possibilidade de uma prorrogação de quatro anos, o que significa que estará à frente do organismo nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, Brisbane 2032 e, possivelmente, os Jogos de 2036, ainda sem local atribuído.

A ex-nadadora era a mais nova a concorrer à presidência do COI e substituiu o alemão Thomas Bach, de 71 anos, que deixou o cargo após 12 anos de mandato e foi nomeado presidente honorário.

Nesta eleição, Kirsty, no COI desde 2013 com diferentes funções, era considerada a candidata da continuidade do trabalho de Bach e esperava-se uma forte concorrência do veterano espanhol Juan Antonio Samaranch Jr e do presidente da Federação Mundial de Atletismo, o britânico Sebastian Coe.

No entanto, a eleição foi decidida numa única ronda de votações. A candidata obteve 49 votos, o suficiente para obter a maioria dos 97 votos possíveis, com zero abstenções. Samaranch Jr. recebeu 28 votos, enquanto Coe apenas oito.

Kirsty descreveu a eleição como uma "enorme honra e orgulho" e promete liderar com "os valores certos". Conta, ainda, que já tem algumas ideias, mas que pretende ouvir o que os membros do Comité Olímpico Internacional têm para dizer para “saber como queremos avançar em conjunto”.

Mas quem é Kirsty Coventry?

Antiga nadadora, conquistou sete medalhas nas cinco edições dos Jogos em que marcou presença e sagrou-se bicampeã olímpica. É detentora do maior número de medalhas olímpicas individuais de todas as nadadoras da história e é a maior medalhista olímpica na história de África, contabilizando todos os desportos.

Kirsty estudou na Universidade de Auburn, no Alabama, e tornou-se uma das suas melhores nadadoras. Estreou-se nos Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000. Ganhou três medalhas nos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004 e quatro medalhas nos Jogos de Pequim em 2008.