"Não é determinante, mas seria importante que houvesse um Ministério do Desporto", defende José Manuel Lourenço

Como é que se pode trazer mais jovens e mais pessoas com deficiência para praticar desporto? Como é que é possível materializar esse objetivo?

Essa é a pergunta que já não é de um milhão, é de mil milhões. É muito difícil, é a grande dificuldade que temos tido. Eu não tenho uma razão, não consigo identificar-lhe uma razão e eventualmente haverá várias circunstâncias que concorrem para este fenómeno. Se os jovens do desporto que não têm qualquer tipo de deficiência hoje em dia têm novos desafios que concorrem com o desporto, porque é que os jovens com deficiência não vão ter as mesmas motivações?

Hmm.

Acho que há muitos jovens com deficiência que provavelmente nunca tiveram acesso a uma experiência desportiva e isso não lhes permite identificar que o desporto os pode ajudar e lhes aumenta a qualidade de vida. É um problema que passa em muitos casos pela família. É importante que as famílias dos jovens com deficiência compreendam que a prática desportiva nos jovens que não têm contraindicação médica, aumenta-lhes a qualidade de vida e aumenta a qualidade de vida também das famílias, porque eles ganham mais autonomia, são mais felizes, têm melhores notas na escola. É importante que as famílias não estigmatizem as crianças e os jovens com deficiência.

O Comité Paralímpico precisa de mais verbas? Até eventualmente para apostar nesta sensibilização junto das escolas, de instituições, eventualmente ajudar clubes também?

No sentido da informação, de criar instrumentos de divulgação, sim, nós não temos tido acesso a essas verbas. Também é verdade que nós, até à data de hoje, nunca apresentámos à administração pública um projeto concreto de divulgação de informação. Não quero estar aqui a dizer uma coisa e depois amanhã vir um dirigente da administração pública dizer-me que nunca apresentei qualquer projeto. É um facto.

Temos feito, nas nossas ações, nas nossas intervenções, nos dias paralímpicos, em muitas situações, mas uma campanha nacional de apelo à promoção da prática desportiva é algo que ficará muito caro e esse projeto em concreto nós nunca o apresentámos. Tencionamos fazer, mas até à data de hoje nunca fizemos, e terá necessariamente de ser feito.

Em que ponto é que está a aplicação do apoio extraordinário que o Governo apresentou nos últimos meses de mais de 50 milhões de euros?

Temos trabalhado, junto do IPDJ e também com a secretaria de Estado do Desporto na criação de regulamentos que permitam o acesso a essas verbas. Temos um conhecimento formal que já houve o visto do Tribunal de Contas relativamente à viabilização das verbas e temos a expectativa que dentro de dias sejam disponibilizadas para o Comité Paralímpico.

E quanto está atribuído ao Comitê Paralímpico?

Perto de 15 milhões e 300 mil euros.