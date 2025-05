Rui Lança: "No desporto em Portugal, ninguém quer saber de objetivos a médio e longo prazo"

A uma semana da Terceira Conferência Bola Branca , com o tema “Novos Ciclos no Desporto”, a Renascença entrevistou o autor do livro "O Lado Invisível das Organizações Vencedoras". Lança enumera os problemas no desporto nacional e como as novas lideranças podem superá-los.

Rui Lança, diretor desportivo do saudita Al-Ittihad e autor de um livro sobre lideranças no desporto, lamenta que, em Portugal, não exista planeamento a longo prazo, quer nos clubes quer nas organizações que gerem as competições.

Certo. Tudo isto já está a criar problemas no dia a dia, que vão sendo empurrados com a barriga porque alguns clubes conseguem não só gerar muitas receitas para eles próprios como, de forma secundária, para clubes mais pequenos. Terá de existir uma resposta rápida pela Liga, pelo IPDJ, pela FPF, pelo COP porque, tal como está, não é viável a continuidade de muitas práticas de hoje em dia.

Vejo como uma pizza com diferentes fatias. Cada uma é um problema e todos estão interligados: temos o perfil dos dirigentes, a cultura de pouco planeamento, a antecipação das receitas, adiamento de soluções, falta de infraestruturas, os direitos centralizados das televisões, as novas gerações gostarem mais de atletas do que seguirem clubes, jovens seguirem clubes estrangeiros e não portugueses.

Quais considera que são os problemas estruturais do desporto em Portugal? O maior problema é sermos monomodal, o que vem com grandes desafios para as outras modalidades e também para o futebol: toda a gente quer trabalhar no futebol porque se considera que é fácil entrar, move-se muito mediatismo e muitos milhões.

Do que conhece no estrangeiro, as Ligas pensam de outra forma? Há mais uma forma coletiva e a longo prazo?

Não sei se nas Ligas, em si, há uma visão coletiva, há é a capacidade de, quem gere, tomar as decisões mais difíceis. Quer nas maiores, como nas que supostamente estão atrás, como Bélgica e Países Baixos. É engraçado perceber que, para o público alemão, as competições internas são mais importantes do que as externas. A média de adeptos no estádio e pavilhão são maiores em competições internas.

No basquetebol ou andebol, os clubes têm dois pavilhões e usam o maior para as competições internas. Cada contexto tem as suas características, não é dizer que lá fora é tudo melhor do que em Portugal, mas no que diz respeito a tomar decisões que não agradam a todos, Portugal tem adiado muitas decisões que terão de ser tomadas a mal.

E quais são essas decisões?

A redução do número de clubes na I Liga, a colocação da disciplina de Educação Física não podemos empurrar de partido para partido. O desporto escolar pode ser a solução dos problemas de muitas modalidades. Somos muitos exigentes com os treinadores, os árbitros passam por uma série de áreas de formação, mas não temos critério no dirigismo. Não digo que tem de vir da área A, B ou C, mas há áreas que é preciso dominar, ou temos pessoas sem conhecimento com grande poder de decisão e pessoas com muitos conhecimentos na base.

Isso pode levar ao desaparecimento de clubes, ainda no outro se falava de um conjunto de históricos que hoje estão em divisões secundárias. Se calhar, não estão mais porque em determinado contextos não se teve coragem de tomar decisões com certos clubes. Há também um problema cultural de sermos fracos com os fortes e fortes com os fracos.