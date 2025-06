Simon Yates, o vencedor de um Giro "em que o impensável aconteceu"

Antes do arranque da 20.ª e decisiva etapa da Volta a Itália, um jornalista perguntou a Simon Yates (Visma-Lease a Bike) se estava nos planos atacar no Colle delle Finestre, uma das subidas mais duras de toda a prova. O britânico respondeu que Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) e Isaac del Toro (UAE Team Emirates) pareciam estar "um nível acima" e que teria de "defender o seu lugar no pódio."

O jornalista não desistiu do tema e declarou que um terceiro lugar não lhe mudaria a carreira, mas uma vitória talvez pudesse. Seria a hora do tudo ou nada? Yates, ao seu estilo, riu-se timidamente e afirmou: "Parece tudo tão simples, não parece? Vamos ver."

E assim aconteceu mesmo. Yates fugiu aos dois rivais e venceu uma prova "melhor do que um filme de suspense de Hitchcock", numa jornada de redenção total para o britânico.

Foi exatamente na mesma montanha, primeiro na estrada e depois na gravilha, que Yates perdeu - de forma dramática - o Giro de 2018. Na altura a pedalar pela Mitchelton-Scott, viu Chris Froome fugir com a "maglia rosa" e perdeu quase 38 minutos.

"Foi uma das quebras mais brutais na história do ciclismo e, sete anos depois, na mesma subida no Colle delle Finestre, ele criou uma nova surpresa na história do ciclismo. É um belo filme", diz Olivier Bonamici, comentador da Renascença e especialista em ciclismo.

Yates atacou cedo. Del Toro e Carapaz marcaram-se um ao outro, não querendo um beneficiasse da resposta do outro. O resultado foi o britânico a ganhar segundos a cada quilómetro até que a distância se tornou impossível de recuperar.

"Um olha para o outro e depois já é demasiado tarde. É isto que é complexo no ciclismo, é como um jogo de xadrez. Acho que a maior responsabilidade cabe a quem está na liderança e foi um erro de avaliação deixar fugir alguém que só estava a um minuto e 20 segundos de distância", explica o comentador.

Assim que Simon Yates passou o topo da montanha, surgiu um outro herói na conquista da Visma: Wout van Aert.

Vencedor de uma etapa na primeira semana, van Aert integrou uma fuga inicial que ultrapassou o Colle delle Finestre primeiro que Simon Yates. Juntou-se ao seu colega de equipa e foi essencial para que o britânico cavasse um fosso ainda maior para Carapaz e del Toro.