Aos 93 anos, Benjamim ainda faz reviengas no walking football. "Dá-me vida e atitude"

A premissa é dar vida, através do desporto, a quem já vai numa viagem com mais de meio século. O walking football é uma modalidade que está, atualmente, a ganhar cada vez mais atletas. Com regras diferentes do futebol que todos conhecem, a novidade atrai pessoas com idades a partir dos 50 anos.

Benjamim Ferreira tem 93 anos, vive em São Pedro do Sul e faz tudo: ginástica às segundas, hidroginástica às terças e pilates e tuna às quartas. O walking football surgiu para ocupar as quintas-feiras.

Viveu com a companheira durante 70 anos, quase a vida inteira. Trabalhou sempre na área comercial e toda a vida lidou com pessoas. Com o falecimento da esposa no ano passado e os três filhos no ativo, viu-se “um bocadinho só” e encontrou na universidade e no desporto algo que o mantém ativo.

Além da atividade física, uma das coisas de que mais gosta é conduzir e é assim que se dirige para os treinos. Não teve tempo, em jovem, para viver o “entusiasmo da bola”, uma vez que definiu como prioridade o trabalho para ter um lar, formar os filhos e deixá-los com estabilidade.

Atualmente, Benjamim partilha que não deixa nada por fazer e que o objetivo é aproveitar o que a vida tem para dar: “Faço gosto daquilo que eu não pude fazer quando tinha os meus 17 ou 18 anos. E é isso que me leva... E que me dá vida, me dá atitude.”

Após esta conversa com Benjamim, a vontade de saber mais sobre a modalidade inspirou uma ida da Renascença até Vila das Aves, para conversar com mais praticantes da modalidade e conhecer a realidade de quem tem no seu dia a dia o walking football.