"Agora preciso de um descansozinho, mas é um até já": Inês Viana prevê futuro risonho para o basquetebol

A nossa primeira vitória a nível europeu. Foi fantástico porque nós ansiávamos muito uma vitória. Não vou mentir, quando nós fomos para o Eurobasket tínhamos o objetivo de passar a fase de grupos e precisávamos de mais do que uma vitória. Não o conseguimos. A partir do momento em que perdemos o primeiro jogo com a Bélgica e o segundo com a República Checa já não era possível matematicamente apurarmo-nos. Portanto, só nos restava aquele jogo e nós entregámo-nos, demos tudo nós e voltámos a ser a equipa que tínhamos sido nas qualificações.

Conseguimos uma vitória contra Montenegro, acho que nos primeiros 20 minutos, quer com a Bélgica, quer com a República Checa, nos conseguimos bater, mas depois notou-se a diferença, mas é para isso que nós temos de lutar, não é?

A base Inês Viana vai deixar de jogar basquetebol aos 30 anos. O final de carreira foi antecipado e a culpa é do tendão de Aquiles, mas não havia melhor forma de terminar: campeã pelo Benfica e participação no primeiro Europeu pela seleção.

Sim, foi uma situação muito ponderada. Tenho um historial grande de lesões e de lesões graves e a verdade é que não posso dizer que tenha sido uma decisão fácil, mas era a única decisão, a única atitude que podia ser tomada porque o corpo já estava a pedir algum descanso. E a verdade é que a partir do momento em que nos apurámos para o Eurobasket, a partir do momento em que acabámos por ser bicampeãos no Benfica, fui convocada para o Eurobasket, não havia melhor maneira de acabar.

Temos agora outra participação no Mundial. Fizemos uma qualificação histórica, um apuramento histórico para o Eurobasket. Portanto, acho que estamos no caminho certo. Como é óbvio, não podemos achar que está tudo feito porque não está. Temos de continuar a trabalhar, mas eu acho que daqui para a frente vai ser sempre muito risonho para Portugal e vamos conseguir andar e bater-nos contra estas grandes equipas nestes palcos.

Sim, sim. Acho mesmo que, de há uns anos para cá, o basquetebol feminino tem subido exponencialmente. Já conseguimos ter todas as gerações da formação na divisão A, já tivemos uma participação no Mundial.

Mas independentemente do resultado neste Mundial, há futuro garantido no basquetebol nacional?

As sub-19 vão agora estar no Mundial. Quais são as perspetivas? O que podemos esperar das “mini-linces” contra Nigéria, Canadá e China?

Sim, exatamente. Não só em termos táticos e técnicos, mas também para dar um bocadinho o meu exemplo, de que com força de vontade, com superação e resiliência não há nada que deite abaixo um atleta. E eu acho que, se há alguma coisa que eu posso mostrar, para além de ser pequeninina, de ter chegado onde cheguei, é que com tantas adversidades que podemos ter e tantos obstáculos, quando nós queremos muito uma coisa, temos de ir para a frente com isso.

Já é uma das formadoras habituais dos campos da NBA em Portugal com o professor Carlos Barroca. Trabalhar com jovens é uma coisa que lhe agrada?

Gostava, sim. Acho que agora ainda preciso de ter um descansozinho, porque é verdade que desde os 14 anos não tenho fins de semana, não tenho verões, é sempre tudo muito à base do basquetebol e acho que agora preciso descansar um pouco. Mas é um até já ao basquetebol, como é óbvio. Gosto muito da parte tática do jogo, acho que tenho algum jeito para isso, portanto, sim, quem sabe daqui a uns tempos vão ver-me como treinadora.

É verdade, foi a cereja no topo do bolo. Acho que um atleta não pode pedir mais nada, sabendo que vai ser o último ano a jogar, sabendo que vai ser a última vez que vai estar a pisar o campo, não há melhor maneira de acabar.

Não, na altura, quando eu era pequenininha só corria, corria, corria e não percebia muito bem o que era jogar, mas depois ali para os 9/10 aninhos as coisas começaram a mudar, percebi que havia algum jeitinho para jogar, e aos 14 anos fui logo chamada para representar as seleções.

Desde muito pequenina, sempre fui meio Maria-rapaz, tenho um irmão mais velho e queria fazer tudo igual a ele. Ele na altura foi para o basquete e eu fui um bocadinho por arrasto, ali com os meus 6/7 anos, e a verdade é que era aquilo que eu precisava, fiz grandes amizades logo na altura. Eu tinha muita energia e isto para os meus pais era a melhor coisa do mundo porque eu chegava a casa já cansada, e, pronto, as coisas começaram a correr bem, comecei a gostar mesmo de jogar basquete e foi assim que surgiu.

Não, não é nada fácil. Aliás, acho que até é a coisa mais difícil. Para além de todo o processo que temos de passar, com fisioterapia, com treino à parte, preparadores físicos, tudo e mais alguma coisa, eu acho que a parte mais difícil é mesmo quando chega o fim de semana e nós temos de ficar sentados no banco ou na bancada a ver a nossa equipa jogar. Mas pronto, acho que um atleta mesmo lesionado pode ter o seu papel, que não deixa de ser menos importante, e eu acho que consegui também estar presente nestes títulos do Benfica de uma maneira diferente.

As lesões complicaram muito e especialmente a rotura do tendão de Aquiles em 2023 foi difícil, imagino.

O Benfica oficializou a saída esta quarta-feira.

A verdade é que nós chegámos a semana passada do Eurobasket, e isto agora tem sido um turbilhão de coisas. Eu estou a acabar a minha licenciatura, porque com isto de andar a jogar no estrangeiro, ser profissional, acabei por adiar sempre um bocado e estes dois anos, voltando para Portugal, voltando para o Benfica, permitiu-me estar em Lisboa e acabar a minha licenciatura.

Licenciatura em?

Em fisioterapia. Tudo ligado ao mundo do desporto. Esta sexta-feira vou entregar o relatório de estágio final e o curso fica feito. Portanto, isto tem sido um turbilhão de coisas para fazer.

E vai ficar ligada ao clube?

Não, por agora não, mas logo se vê.

Vendo agora de fora, como é que se consegue melhorar o basquetebol feminino nacional? O que era mesmo urgente fazer já?

Primeiro, acho que o investimento está a ser o certo. De há muito tempo para cá que as coisas têm mudado e têm melhorado e eu acho que neste momento a federação e os patrocinadores e o próprio país estão a investir mais no desporto feminino, não só no basquetebol. Acho que é muito importante termos melhores treinadores, termos melhor formação de treinadores porque, se o staff técnico for ainda melhor do que aquilo que nós temos, acho que as coisas só vão melhorar.

As jovens com mais potencial devem ir cedo “lá para fora” ou há condições para evoluir jogando cá?

Isso é uma pergunta difícil. As coisas em Portugal estão a melhorar, não tenho dúvidas disso, mas ainda não é igual. Eu também acabei por sair porque lá fora é sempre mais aliciante, não só a nível financeiro, mas também a nível competitivo é diferente. Infelizmente para conseguirmos jogar a grande nível ainda precisamos de ir lá fora. Na nossa seleção sénior apenas três jogadoras jogam em Portugal. Todas as outras estão no estrangeiro a procurar o sonho.

E como é que se ganham centímetros e quilos? É que – voltando ao início da nossa conversa – aquelas belgas eram muito grandes, muito fortes.

Pois, não sei. Se eu soubesse, também já tinha aqui uns centímetros e uns quilos a mais. O peso e a altura não é tudo, como é óbvio, e a verdade é que nós conseguimos apurar-nos para o Eurobasket com uma equipa - como o nosso treinador [Ricardo Vasconcelos] diz – de anãs. Mas como é óbvio, e espero que as próximas gerações consigam evoluir um bocadinho nisto, falta-nos algum peso e alguma altura quando nos comparamos com as grandes equipas europeias e a nível mundial.

Para fechar, se lhe pedisse o melhor cinco com quem jogou, quem me diria?

Assim de repente, Mery Andrade, de certeza absoluta, a Maria João Correia, a Sofia Carolina, a Joana Soeiro e a Paula Muxiri, que jogou comigo na Quinta dos Lombos.

E o ídolo de sempre, independentemente de ser homem ou mulher?

Não vou fugir a isto, é a Mery Andrade. Joguei com ela quando estava na Quinta dos Lombos. Ela fez alguns anos na WNBA, depois esteve muito tempo em Itália. Já era uma referência para mim mesmo quando ainda não a conhecia, depois de o fazer, é de outro mundo. Apanhei-a quando ela tinha 40 anos, a jogar, e é uma atleta e uma pessoa fora do normal.