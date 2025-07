Bebiana Sabino: "Gostava muito que fosse possível uma menina ambicionar ser profissional"

Mas chegou a ir...

A possibilidade de jogar em Angola surgiu a meio do meu percurso: estava no Madeira SAD e o campeonato em Angola disputa-se num curto espaço de tempo - são aproximadamente 15 dias - e, na altura, quem estava no 1º de Agosto era um treinador português, o atual selecionador nacional, o professor Paulo Jorge Pereira, que precisava de uma atleta da minha posição e surgiu essa possibilidade de eu ir.

Também já tinha o meu trabalho mais estável, optei sempre por jogar em Portugal, mas, claramente, que jogar fora - não só pela experiência de jogar com atletas que têm outras características, mas também porque os campeonatos são muito mais competitivos - digo sempre às minhas colegas de equipa e de seleção que ambicionam prosseguir o desporto como uma carreira que procurem algo no exterior porque, infelizmente, em Portugal o nosso nível competitivo no andebol ainda está muito aquém. E, portanto, se queremos evoluir devemos procurar outros caminhos e outras soluções.

Como surgiu o gosto pelo andebol?

Foi meramente por acaso. Eu tinha 9/10 anos, estava no quarto ano e o clube, à época, fez um projeto com a minha escola em que as turmas do quarto ano iriam praticar andebol. Íamos ao ringue desse clube e tínhamos uma espécie de atividade direcionada para o andebol. No final do nosso quarto ano fazíamos uma competição inter-turmas e surgiu assim por mero acaso. Eu, porque era uma criança muito ativa e já gostava de desportom, acabou por ficar sempre na minha vida.

E percebeu logo que tinha jeito?

Acho que foi um bocado inconsciente. Eu era uma criança com algum repertório motor, jogava futebol, jogava andebol, jogava voleibol. Tenho ideia de o fazer na escola e de o fazer mesmo em casa, nos tempos livres, com as colegas e com os vizinhos, era uma coisa natural. Também sempre fui muito competitiva e daí ter transitado do Alfonense para o Colégio de Gaia que, à época, tinha uma estrutura muito mais organizada e tinha já a sua história no andebol.

Essa transição para algo que eu, à altura, interpretava como mais competitivo, era um passo. Depois do Colégio de Gaia para o Madeira SAD foi também com o intuito de querer melhorar, de querer jogar ao mais alto nível e saber como é que os melhores também jogam. Foi um processo natural, sem um planeamento de carreira, digamos assim.

Na seleção é uma das mais internacionais de sempre. Ponto alto terá sido a presença no Campeonato Europeu de 2024, imagino?

Sim, felizmente tenho boas memórias da seleção de formação, mesmo em termos de participações internacionais. Nas séniores uma boa memória, mas obviamente que não é uma memória do ponto de vista de resultados em si, foram pequenas conquistas que nós fomos conseguindo ao longo destes anos, mas, sem dúvida, conseguir jogar o Campeonato da Europa era um objetivo que me levou a estender a minha carreira por estes anos todos.

Não gostava de deixar de jogar sem poder representar o meu país ao mais alto nível. Sabemos que ainda estamos a dar os primeiros passos na modalidade, obviamente que não foi o esperado do ponto de vista dos resultados, mas claro que também são o espelho do investimento do desporto feminino em Portugal e, em concreto, o andebol.

A Bebiana era a capitã de equipa. Conhece bem a seleção. Há condições para voltar aos grandes palcos?

Eu espero que sim. Há talento e, acima de tudo, há vontade das atletas. Trabalham para isso, por isso é que também muitas delas optam por deixar o país e prosseguir a sua carreira em outros campeonatos, campeonatos que são 100% profissionais e em que elas podem ambicionar a ter uma carreira 100% profissional, mas isso, por si só, não basta.

Tem que haver também um planeamento e um objetivo de queremos fazer crescer o andebol feminino e dar condições às atletas e dar oportunidades para que realmente elas possam continuar a evoluir.

Acho que em termos de políticas da federação, ultimamente elas realmente têm sido alteradas e esse também tem sido o foco. São pequenos passos, sabemos que a mudança não pode ser drástica, são pequenos passos, mas que penso que permitirão à seleção feminina manter-se nos grandes palcos. Espero que este último Europeu tenha sido o primeiro de muitos que se consiga de uma forma consecutiva.

Já agora, o que é preciso para se ser um bom capitão?

É uma pergunta difícil. Acho que é preciso ter uma capacidade de saber ouvir o grupo, compreender o grupo e também conseguir compreender a parte da equipa técnica. O capitão é determinante neste equilíbrio entre aquilo que é a sensação global do grupo e conseguir transmiti-lo à equipa técnica e também vice-versa.

Para além desta parte de ligação entre estas duas partes, também a capacidade de estar atenta, de conhecer os diferentes colegas do grupo para perceber quando é preciso intervir, é preciso dar um apoio, é preciso dar uma dura. Esta capacidade de atenção nos pequenos pormenores é determinante. E depois, acima de tudo, acabar por ser um exemplo, um exemplo de dedicação, um exemplo de responsabilidade. Acho que são características determinantes em quem desempenha o papel de capitão de equipa.

E a formação feminina está bem para continuar a fornecer a seleção AA com qualidade?

Eu espero que sim. Nós temos agora uma geração recente que fez um excelente campeonato na Europa, um excelente campeonato no Mundo, fizeram os melhores resultados de sempre. Entretanto, algumas dessas atletas já integraram a seleção AA e, claramente, que nós precisamos sempre de boas gerações que continuem a alimentar a seleção AA. Acho que neste momento, na formação, elas têm condições muito melhores que aquelas que, por exemplo, eu tive. Portanto, têm tudo, assim queiram, para poderem fornecer a seleção principal.

Já no masculino, Portugal está provavelmente na melhor fase de sempre: quarto lugar no Mundial de seniores e segundo lugar nos sub-21. Como vê estes recentes resultados?

Com extrema alegria. É sempre bom vermos a nossa modalidade a ganhar proporção, ser cada vez mais falada. Nós que somos um país que, quando falamos de desporto, é significado de futebol. Para mim, é muito bom quando esse caminho de modalidade é falado por todos, porque mesmo os mais desligados já ouviram falar ou conseguiram ver na televisão. Portanto, vejo, obviamente, com muita satisfação. Tem sido o resultado daquele que foi o investimento, ao longo, se calhar, das duas últimas décadas, no andebol masculino. E percebemos que o investimento, a longo prazo, traz frutos. Não podemos querer investir hoje e querer os resultados para amanhã ou para ontem. Leva tempo. Mas acho que é o reflexo que, se nós investirmos, essencialmente na formação, daqui a uns anos vamos poder estar a sorrir com os resultados desportivos.