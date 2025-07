Qual a estratégia da Visma para destronar Pogačar? Sete perguntas e respostas sobre a primeira metade do Tour

Depois de dez etapas, Pogačar (UAE Team Emirates) mantém o estatuto de favorito?

Sim, ele é o grande favorito, ainda não teve uma quebra. Até nas subidas, o Jonas Vingegaard nunca conseguiu vencer. Ele parece mais sereno e calculista. Não parece o Pogačar do ano passado, que dominou rapidamente o Tour. Não significa que não ganhe seis etapas no fim, mas vê-se mais contenção por parte dele. Ele sabe também que, mais do que nunca, tem um ponto fraco que é a sua equipa.

O Vingegaard (Visma-Lease a Bike) conseguiu acompanhar todos os ataques do Pogačar. Está melhor do que o esperado?

Acho que ainda é cedo para se dizer isso. Vingegaard está bem, consegue acompanhar, mas é normal que não perca muito nas subidas que tivemos até agora. O primeiro grande teste serão os Pirinéus, teremos três grandes etapas lá.

As subidas longas são o terreno preferido do Vingegaard. Depois temos os Alpes, sabemos que o Vingegaard adora as maratonas da altitude e sabemos que lida melhor com o calor do que o Pogačar. Pode ser a chave também. Ele tem um trunfo que é a sua equipa, taticamente é forte e não tem baixa nenhuma, ao contrário do Pogačar que já não tem João Almeida.

Qual tem sido e qual pode ser a estratégia da Visma para derrubar Pogačar?

Têm tentado cansar a equipa do Pogačar. Sabem que ele já não tem o João Almeida, a equipa está enfraquecida até porque o Sivakov não pareceu bem na última etapa. Não há muito mais a fazer neste momento. Nas etapas de alta montanha, podemos ter jogadas de xadrez extraordinárias, que é algo que estamos habituados com a Visma, no Giro deste ano e no Tour de 2022.

Além de uma equipa que parece mais forte, a Visma tem mais um trunfo, que é outro ciclista bem posicionado. Matteo Jorgenson está a cerca de 1m40s do Pogačar e ele, para além de braço direito, pode ser uma carta jogada a certa altura.

Pogačar já não tem um braço direito de grande qualidade como era o João Almeida e, em certas etapas, acho que vai ser essa a jogada da Visma, mas resta saber se resulta. Mesmo isolado, Pogačar pode derrotar a equipa da Visma.

Do que se viu do João Almeida (UAE Team Emirates) e dos outros candidatos, o pódio era alcançável?

É complicado dizer isso. Eu acho que teria estado na luta, mas considero que há uma diferença entre ele e Remco Evenepoel, acho que seria complicado, mas nunca se sabe. Estava a fazer uma época extraordinária e o pódio não era um objetivo principal dele.

Se fosse líder de uma equipa, lutaria com Evenepoel, mas quando tens o papel de ajudar o teu líder, é muito mais complicado. A queda é terrível para ele, para os adeptos, havia muita expectativa e terá de recuperar bem antes da Volta a Espanha.