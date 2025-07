Geraint Thomas foi um "gregário de luxo". Agora, tem uma e só uma missão no Tour

As declarações de Geraint Thomas após os primeiros dias deste Tour marcam o caráter forte do galês.

"Deveria ter acabado a carreira no ano passado", disse depois da primeira etapa. "Talvez esteja demasiado velho, relaxem um pouco", aconselhou o pelotão após uma caótica terceira etapa. Antes do contrarrelógio do quinto dia, assumiu que "dava jeito um novo par de pernas".

Os rumores apontam para que Geraint integre a estrutura da INEOS a partir da próxima época com funções diretivas, mas Olivier perspetivava-lhe outro futuro pelo "seu sentido de humor".

"Não tem papas na língua, poderia ser uma estrela de rock, tem aquela juventude animada de estar com os amigos no pub. É muito simpático e, se ele quiser, tem futuro traçado na televisão, quer como comentador ou em cima das motos a falar com as equipas. Se eu fosse diretor de uma televisão, convidaria logo o Geraint Thomas", conclui o comentador.

O futuro será para Geraint Thomas pensar daqui a uns meses. Depois do Tour, tem ainda marcado na agenda a Volta a Alemanha, em agosto, e a Volta ao Reino Unido em setembro, prova na qual se despedirá oficialmente.

Por agora, restam os últimos cartuchos para tentar juntar uma quarta etapa ao seu já vistoso currículo.