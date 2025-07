Centro de Alto Rendimento mudou o atletismo nacional há 15 anos. "Os atletas fugiam e iam procurar boas condições em Madrid"

O atletismo era uma modalidade esquecida, vista sempre como a modalidade da corrida, esquecendo sempre que é uma modalidade com dezenas de disciplinas olímpicas, entre as quais as técnicas, que carecem de outro tipo de material e proteção do tempo.

O CAR foi uma lufada de ar fresco, um momento de esperança que se abriu. Aproveitámos, e muito bem, este investimento. E não falo só das medalhas, mas na formação de treinadores, na qualidade do treino, a possibilidade de se fazer estágios.

Foi dos momentos mais gratificantes da minha vida profissional, quer acompanhar a sua construção, quer como diretor da unidade e o processo inicial de ensinar todos a usar a unidade da melhor forma. O investimento todo foi mais do que justificado e devia pensar-se na replicação do investimento noutras zonas do país.

Consegue exemplificar a melhoria no treino e nos resultados de quem viveu o antes e o depois?

O Nélson Évora e a Patrícia Mamona, por exemplo. Foram utentes desta unidade desde o princípio e usufruiram destas instalações. Dezenas de outros também, em estágios vindos das suas regiões, quer atletas que são de clubes de Lisboa.

Há atletas a viver em permanência no CAR, que não são de Lisboa e vivem lá, treinam no CAR e vivem no Estádio Nacional. É uma unidade que não faz parte integrante do atletismo, integra várias modalidades.

Infelizmente, esse não é um dos grandes investimentos. Seria uma decisão política importante renovar urgentemente o centro de estágio. Está num nível desadequado para a média. Tem praticamente o formato original do final dos anos 60. Deveriam ser dadas as melhores condições de alojamento. Esse é o elemento negativo de todo este sistema, os responsáveis foram alertados, mas continua a estar de fora.

E o que falta em específico?

Já não se usa um atleta viver em permanência e ter quartos sem casa de banho, ter uma casa de banho coletiva. Não encontramos isto em nenhum centro de alto rendimento pela Europa fora. Foi passando o tempo, as instalações têm higiene, mas estão já subdimensionadas para o desporto e alto rendimento. Já se justificava uma outra atenção aos talentos que são desenvolvidos ali nas diferentes modalidades.

Qual é a condição atual do CAR? Tem manutenção regular ou há degradação?

Não há degradação. Assim como critico este pormenor, também tenho de reconhecer que sempre houve grande atenção na manutenção e renovação de equipamentos. A federação, no meu tempo, investiu muito financiamento lá. Adquirimos muito equipamento para o CAR, mas sempre tivemos do IPDJ e dos responsáveis do setor desportivo nacional do Jamor a atenção total.

E julgo que continuam a ter hoje. Todos compreenderam que não era uma unidade para se desmazelar. Quem visita hoje o CAR continua a ver a limpeza e equipamento quase todo renovado. Com um centro de estágio renovado, teríamos um centro de alto rendimento ao nível do que melhor se faz na Europa.