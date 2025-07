Tem 12 anos e é das nadadoras mais rápidas do mundo. Conheça Yu Zidi

Agora, nos Mundiais de Singapura, promete voltar a fazer furor. Já está a fazer, aliás, depois de se ter qualificado para a final dos 200m estilos com 2:10,63. O mesmo tempo recorde que estabelecera em maio, na China. (Zidi terminaria na quarta posição, com 2:09.21)

Não será suficiente para medalhas: foi apenas o nono melhor tempo e as favoritas — entre elas a canadiana Summer McIntosh, recordista do mundo — nadam nos nove segundos. De qualquer modo, nem é aí que Yu Zidi é mais forte.

Nos 400m estilos, o tempo de qualificação de Yu é 4:35,53, o que a coloca entre as dez melhores do mundo. Bastante atrás da recordista McIntosh, que lhe ganha em 12 segundos, e da norte-americana Kaylee McKeown, sete segundos mais rápida, mas ao alcance das melhores das "outras", que nadam na casa dos 33 segundos. Até porque o tempo de Zidi, obtido em 2025, é o quinto melhor mundial do ano.

O mesmo sucede nos 200m mariposa, em que Yu nada na casa dos 2:06 segundos, o que lhe permite sonhar com o "top-5". Só McIntosh (2:02,26) e a norte-americana Regan Smith (2:03,84) baixaram dos quatro segundos, nos últimos dois anos. Na verdade, os 2:06.83 da jovem chinesa não só a teriam colocado em quarto lugar nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, como são o quinto tempo mais rápido do mundo este ano. Nos Mundiais de 2024, sem várias favoritas, teria chegado ao ouro.

Yu Zidi compete entre adultas, no entanto, há sinais visíveis da sua juventude. Desde logo, gosta de competir com uma touca com um cão de desenhos animados.

Nos Mundiais de Natação, em Singapura, a touca neutra é obrigatória. Ainda assim, os espectadores poderão ver uma pré-adolescente a nadar, a toda a velocidade, para uma histórica medalha, ou mais até, 89 anos depois da última vez. A final dos 200m estilos, para que Yu Zidi conseguiu qualificar-se, está marcada para esta segunda-feira (terminaria em quarto lugar, a 2:52 segundos de Summer McIntosh). As dos 200m mariposa e 400m estilos, para as quais a chinesa ainda terá de se apurar, serão a 31 de julho e 3 de agosto, respetivamente.

*artigo atualizado às 13h35 com o resultado de Zidi nos 200m estilos