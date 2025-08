Esta Volta a Portugal não é para sprinters. "O percurso está descompensado”

Veja se a Volta a Portugal passa à sua porta

A Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua dominou por completo a primeira parte da Volta a Portugal em 2023, com a conquista das primeiras três etapas. No entanto, receia que este ano possa não conseguir lutar por vitórias com um percurso mais duro e com menos oportunidades para os sprinters

“Acho que esta edição não está nada compensada. Uma volta de dez dias com cinco chegadas em alto e sem contar com Santarém, que termina a subir. Tem muitas chegadas para os homens da classificação geral, não para sprinters puros. No meu ponto de vista, está descompensado. Faltam etapas para o pelotão chegar inteiro”, lamenta Gustavo Veloso, diretor da equipa, à Renascença.

Na época passada, a dureza do percurso foi semelhante, embora os diretores considerem que este ano a Volta a Portugal sobe mais um degrau na dificuldade, com o acrescento da chegada no Sameiro, em Braga.

Com cinco chegadas de montanha, um prólogo e um contrarrelógio, não sobram muitas oportunidades para as equipas que apostam mais nos velocistas, como é o caso da Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua.

“A etapa de Fafe seria uma coisa entrar na cidade e sprintar, outra é ainda fazer o 'sterrato' e depois voltar. A última vez que lá fomos já só passaram 25 ciclistas. A etapa de Santarém pode ser a mais fácil de controlar, mas tem o último quilómetro a subir, a de Viseu tem uma chegada plana, os últimos 70 quilómetros não têm grande dificuldade, o problema é chegar lá no grupo principal e com a corrida controlada”, considera.

O ProCyclingStats, conhecida plataforma de dados de ciclismo, não caracteriza nenhuma etapa da Volta a Portugal como de perfil plano. Às cinco etapas de alta montanha, juntam-se quatro de categoria “acidentada”.



A etapa com menor ganho de elevação é mesmo a oitava, com chegada a Santarém, que acumula 1,471 metros de altitude, mas conta com uma rampa final até à meta de um quilómetro com uma pendente de 6,1%, o que dificulta a tarefa aos mais velozes.