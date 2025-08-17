A ​Volta regressou ao Montejunto 42 anos depois. E até houve berbigão à bulhão pato no autocarro de Jorge

A ideia surgiu das viagens para acompanhar a seleção nacional de futebol. O veículo, originalmente de 58 lugares, foi completamente adaptado: bancos fora, cozinha, sala e quartos montados e tudo a postos para receber amigos e desconhecidos curiosos.

No dia da chegada ao Montejunto, Jorge não levou apenas apoio ao ciclismo, levou também gastronomia portuguesa. No menu, havia berbigão à bulhão pato, seguido de grão com bacalhau e ovo cozido.

“Isto é Volta a Portugal, tem de ser com gastronomia portuguesa”, explica com orgulho. O almoço foi partilhado com amigos e adeptos que, atraídos pelo autocarro e pela boa disposição, juntaram-se para um momento de convívio que ilustra bem a alma popular da Volta.

A paixão de Jorge Franco pelo ciclismo não se resume a ver corridas. Já pedalou milhares de quilómetros, incluindo uma viagem de 3.200 km até à Polónia. Em 2014, levou o desafio mais longe: rumou ao Brasil para um percurso de 20.000 km, interrompido por um atropelamento perto de São Paulo.