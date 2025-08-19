"Todos nós gostamos de ciclismo, é gratificante": bombeiros de Coimbra e Oleiros asseguraram cuidados na Volta

19 ago, 2025 - 12:00 • Pedro Castelo*
Quando pensamos na Volta a Portugal, os olhos tendem a focar-se nos ciclistas, nas suas conquistas e na emoção das etapas. Mas, por trás de cada pedalada e de cada sprint, há equipas silenciosas que garantem que tudo decorre em segurança, como os bombeiros destacados para a prova.
Conversámos com Luís Francisco, um dos bombeiros de Coimbra presentes na Volta, que nos explicou o papel vital que ele e a sua equipa desempenham durante a prova. “Além de estarmos presentes para qualquer emergência, o nosso trabalho resume-se, sobretudo, à atuação, por exemplo, nas quedas dos ciclistas”, começa por dizer.
Ciclismo
“O projeto Efapel foi repensado no futuro e, no pr(...)
Para isso, a equipa segue estratégias bem definidas em conjunto com a equipa médica. Ambulâncias e carros médicos estão distribuídos ao longo da caravana, alguns elementos posicionam-se à frente para intervir rapidamente em fugas ou situações críticas, enquanto outros permanecem atrás, prontos para qualquer eventualidade.
A atuação da equipa vai muito além da simples presença. Cada situação é cuidadosamente avaliada: “Temos critérios para decidir se um ciclista deve ser evacuado para um hospital de referência ou se podemos tratar no local e permitir que continue na prova. No final de cada etapa, aguardamos os atletas na meta, preparados para tratar feridas, queimaduras e outros incidentes. No dia seguinte, voltamos para limpar as feridas e substituir os pensos”, explica Luís Francisco.
A logística é organizada e rigorosa. Na Volta a Portugal, a equipa conta com dois médicos, dois enfermeiros, dois carros médicos e três ambulâncias, cada uma com dois elementos dos bombeiros. Especificamente, duas ambulâncias pertencem a Coimbra, com quatro elementos, enquanto Oleiros disponibiliza uma ambulância com dois elementos.
Volta a Portugal
Ferreira do Zêzere tornou-se na 218.ª localidade a(...)
Estar presente durante tantos dias numa prova deste nível é, para os bombeiros, uma experiência única. “É diferente do nosso trabalho diário, mas ao mesmo tempo é aliciante. Todos nós gostamos de ciclismo, por isso é gratificante estar dentro da prova, sentir o ritmo da competição e contribuir para a segurança dos atletas. Mesmo sem qualquer compensação adicional, estaríamos aqui para garantir que a prova decorre de forma segura”, sublinha Luís Francisco.
O trabalho dos bombeiros na Volta a Portugal é um exemplo claro de dedicação, profissionalismo e paixão pelo desporto. São eles que, silenciosamente, asseguram que cada ciclista pode dar o seu melhor, protegendo vidas e garantindo cuidados essenciais na competição.
No fundo, estas histórias mostram que a Volta a Portugal não é apenas uma prova de resistência sobre duas rodas, mas também uma demonstração de trabalho em equipa e de entrega daqueles que estão sempre prontos a intervir, mesmo longe dos holofotes.
*jornalista em serviço especial para a Rádio Renascença