"Todos nós gostamos de ciclismo, é gratificante": bombeiros de Coimbra e Oleiros asseguraram cuidados na Volta

Estar presente durante tantos dias numa prova deste nível é, para os bombeiros, uma experiência única. “É diferente do nosso trabalho diário, mas ao mesmo tempo é aliciante. Todos nós gostamos de ciclismo, por isso é gratificante estar dentro da prova, sentir o ritmo da competição e contribuir para a segurança dos atletas. Mesmo sem qualquer compensação adicional, estaríamos aqui para garantir que a prova decorre de forma segura”, sublinha Luís Francisco.

O trabalho dos bombeiros na Volta a Portugal é um exemplo claro de dedicação, profissionalismo e paixão pelo desporto. São eles que, silenciosamente, asseguram que cada ciclista pode dar o seu melhor, protegendo vidas e garantindo cuidados essenciais na competição.

No fundo, estas histórias mostram que a Volta a Portugal não é apenas uma prova de resistência sobre duas rodas, mas também uma demonstração de trabalho em equipa e de entrega daqueles que estão sempre prontos a intervir, mesmo longe dos holofotes.

*jornalista em serviço especial para a Rádio Renascença