"Todos nós gostamos de ciclismo, é gratificante": bombeiros de Coimbra e Oleiros asseguraram cuidados na Volta

19 ago, 2025 - 12:00 • Pedro Castelo*

A logística é organizada e rigorosa. Na Volta a Portugal, a equipa contou com dois médicos, dois enfermeiros, dois carros médicos e três ambulâncias.

Quando pensamos na Volta a Portugal, os olhos tendem a focar-se nos ciclistas, nas suas conquistas e na emoção das etapas. Mas, por trás de cada pedalada e de cada sprint, há equipas silenciosas que garantem que tudo decorre em segurança, como os bombeiros destacados para a prova.

Conversámos com Luís Francisco, um dos bombeiros de Coimbra presentes na Volta, que nos explicou o papel vital que ele e a sua equipa desempenham durante a prova. “Além de estarmos presentes para qualquer emergência, o nosso trabalho resume-se, sobretudo, à atuação, por exemplo, nas quedas dos ciclistas”, começa por dizer.

Para isso, a equipa segue estratégias bem definidas em conjunto com a equipa médica. Ambulâncias e carros médicos estão distribuídos ao longo da caravana, alguns elementos posicionam-se à frente para intervir rapidamente em fugas ou situações críticas, enquanto outros permanecem atrás, prontos para qualquer eventualidade.

A atuação da equipa vai muito além da simples presença. Cada situação é cuidadosamente avaliada: “Temos critérios para decidir se um ciclista deve ser evacuado para um hospital de referência ou se podemos tratar no local e permitir que continue na prova. No final de cada etapa, aguardamos os atletas na meta, preparados para tratar feridas, queimaduras e outros incidentes. No dia seguinte, voltamos para limpar as feridas e substituir os pensos”, explica Luís Francisco.

A logística é organizada e rigorosa. Na Volta a Portugal, a equipa conta com dois médicos, dois enfermeiros, dois carros médicos e três ambulâncias, cada uma com dois elementos dos bombeiros. Especificamente, duas ambulâncias pertencem a Coimbra, com quatro elementos, enquanto Oleiros disponibiliza uma ambulância com dois elementos.

Estar presente durante tantos dias numa prova deste nível é, para os bombeiros, uma experiência única. “É diferente do nosso trabalho diário, mas ao mesmo tempo é aliciante. Todos nós gostamos de ciclismo, por isso é gratificante estar dentro da prova, sentir o ritmo da competição e contribuir para a segurança dos atletas. Mesmo sem qualquer compensação adicional, estaríamos aqui para garantir que a prova decorre de forma segura”, sublinha Luís Francisco.

O trabalho dos bombeiros na Volta a Portugal é um exemplo claro de dedicação, profissionalismo e paixão pelo desporto. São eles que, silenciosamente, asseguram que cada ciclista pode dar o seu melhor, protegendo vidas e garantindo cuidados essenciais na competição.

No fundo, estas histórias mostram que a Volta a Portugal não é apenas uma prova de resistência sobre duas rodas, mas também uma demonstração de trabalho em equipa e de entrega daqueles que estão sempre prontos a intervir, mesmo longe dos holofotes.

*jornalista em serviço especial para a Rádio Renascença

