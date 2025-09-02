Portugal fez testes genéticos a 17 atletas para provar que são mulheres

A World Athletics, o organismo que superentende o atletismo mundial, avançou com uma medida que pode ser considerada polémica por alguns setores da modalidade: as atletas femininas são obrigadas a realizar um teste genético para a deteção do gene SRY, o responsável pelo desenvolvimento de características masculinas.

A Federação Portuguesa foi notificada que teria de realizar testes a todas as atletas que estivessem qualificadas para o próximo Campeonato do Mundo de Atletismo. Foram realizados 17 testes.

A Renascença falou com Rui Azevedo Ferreira, vice-presidente da Federação, sobre toda esta situação e a logística que foi necessária montar para cumprir as diretivas internacionais.

O Campeonato do Mundo vai decorrer em Tóquio entre 13 e 21 de Setembro. Portugal participa com 32 atletas, incluindo 17 mulheres.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Desde 1 de setembro, a World Athletics obriga as atletas femininas a realizar um teste genético. Vamos ao início, porquê esta decisão?

Nós não estamos muito dentro do historial e do enquadramento desta decisão final. Julgamos que tem a ver com a tendência dos últimos anos de alguns atletas transgénero, que, eventualmente, levantam algumas questões relacionadas com a justiça desportiva ou a verdade desportiva.

Presumimos que esta questão advenha desses casos recentes dos últimos anos e que, eventualmente, seja uma tomada de posição da World Athletics no sentido de salvaguardar a verdade desportiva no género feminino.

E quando é que a Federação portuguesa foi notificada?

Nós recebemos esta comunicação, da obrigatoriedade de todas as atletas que pretendam participar no Campeonato do Mundo de Tóquio, que teriam de fazer obrigatoriamente este teste na última semana de julho. E iniciamos os procedimentos necessários para que isso acontecesse e garantir que as nossas atletas estariam dentro desta obrigatoriedade.

A decisão não foi sendo trabalhada com as federações e já chegou como final, foi isto?

Admito que pode ter sido falada no passado, com, eventualmente, a direção anterior. Esta direção atual não esteve envolvida neste processo, ou nesta tomada de decisão, ou no enquadramento desta decisão. Recebemos, efetivamente, já a decisão final.

Que teste é este? Em que consiste, exatamente?

Como disse, nós recebemos a comunicação desta obrigatoriedade na última semana de julho e, percebendo o timing, identificamos uma janela de oportunidade para as atletas portuguesas, que seria o fim de semana dos campeonatos de Portugal — que se realizaram em Braga nos dias 2 e 3 de agosto, no Estádio 1.º de Maio. Era a janela de oportunidade que nos permitia ter praticamente as atletas todas no mesmo local e, assim, era um momento privilegiado para fazer este tipo de testes. A exceção seriam as três maratonistas que não iriam competir nos campeonatos de Portugal, mas que, como residem no Norte, e os campeonatos de Portugal seriam em Brega, também facilmente se deslocariam ao Estádio 1.º de Maio.

Hm, hm…

A nossa maior dificuldade foi operacionalizar isto num curto espaço de tempo. Isto é, encontrar um laboratório que estivesse habilitado a fazer este tipo de testes, porque presumo que não sejam testes que se façam todos os dias, ou tão vulgares quando isso, fazer num fim de semana e com tão pouco tempo de operacionalização da situação. Conseguimos, através de um parceiro nosso, realizar estes testes. Foram feitos no dia 2 de agosto, no Estádio 1.º de Maio.

Foram feitos 17 testes. A obrigatoriedade da World Athletics punha os testes ou com uma amostra de saliva recolhida na boca das atletas, ou por uma amostra sanguínea. Nós fizemos por amostra sanguínea e decorreu tudo de uma forma muito natural, tranquila. Houve uma compreensão e uma colaboração das atletas, que conciliaram este momento com o momento competitivo daquele fim de semana. Neste momento, já temos os relatórios em nossa posse, relatórios esses que estão no nosso departamento médico e que serão enviados, muito brevemente, juntamente com a convocatória para o Campeonato do Mundo. O departamento médico enviará para as atletas convocadas o respetivo relatório, mantendo assim a confidencialidade dos resultados. À posteriori, serão as atletas a carregar o seu relatório na plataforma da World Athletics, quando receberem um e-mail para o efeito.

E depois do Mundial, como vai ser?

Ainda não temos informações nesse sentido. Sabemos que o teste é feito uma única vez. Portanto, estas 17 atletas que fizeram o teste não precisarão de o realizar mais nenhuma vez no futuro. Fica feito e registado na World Athletics. Presumo que, nos Jogos Olímpicos, o procedimento possa ser muito idêntico. Naturalmente, para a realidade nacional, para já, ainda não é uma situação que se justifique. Até porque, ao mais alto nível, estas 17 atletas já o fizeram.

No futuro, vamos acompanhando a realidade e vamos percebendo e, naturalmente, vamos reagindo às necessidades que nos forem colocadas e que nos forem impostas pelos organismos internacionais. Neste momento, foi só a World Athletics.

Quem pagou os 17 testes? Foi a Federação Portuguesa ou foi a World Athletics?

A Federação Portuguesa de Atletismo, naturalmente, pagou os testes à empresa que os fez. Sendo que esta obrigatoriedade da World Athletics tem também previsto o pagamento de um montante fixo a nível mundial para cada teste. Posso dizer que são aproximadamente 100 dólares por teste que a World Athletics vai comparticipar neste âmbito.

Também a título de curiosidade, nós temos percebido que há algumas federações que têm tido dificuldade em encontrar locais e parceiros para fazer este teste. E nós, em Portugal, até já fomos contactados pela Federação de São Tomé e Príncipe, a pedir-nos ajuda, para pelo menos uma atleta que reside em Portugal e que estavam com dificuldades em fazer este tipo de teste.

Já disse que as atletas aparentemente reagiram bem, mas é uma medida um bocadinho estranha e invasiva para elas, não?

Não diria invasivo, até porque o processo de recolha é de uma amostra sanguínea. Naturalmente, o propósito do teste é que, eventualmente, poderia levantar algumas questões associadas. No nosso caso, das 17 atletas, não houve qualquer tipo de questão que fosse levantada. As atletas mantêm-se um bocadinho à margem destas questões mais políticas, por assim dizer; querem é competir e, naturalmente, encararam o retirar de uma amostra de sangue como um outro teste normalíssimo.

Provavelmente, já teriam de o fazer para o doping, por exemplo...

Sim, aliás, é muito semelhante a uma amostra do doping, é muito semelhante a umas análises sanguíneas. O procedimento em si é perfeitamente normal e as nossas atletas estão habituadas a fazer este tipo de recolha nas mais variadas situações. Sendo uma obrigatoriedade, as atletas encararam isto como sendo normal e imperativo para participar no Campeonato do Mundo e, naturalmente, estão muito mais focadas em preparar-se e apresentar-se nas melhores condições no Campeonato do Mundo do que propriamente estas questões mais políticas ou mais institucionais.

Por falar em Mundial, no plano meramente desportivo, quais são as expectativas da equipa portuguesa?

Aí, tem de ser o nosso diretor técnico nacional a falar, porque é algo de âmbito mais técnico. Nós, dirigentes, naturalmente, temos expectativas e temos objetivos por nós delineados, mas quem melhor poderá responder a essa questão é o nosso diretor técnico nacional, que está no terreno, que acompanha os mais variados setores. Todos os atletas percebem, neste momento, qual o momento de forma deles, como é que se sentem fisicamente, o estado de saúde. Aqueles que normalmente superam nas grandes competições, aqueles que eventualmente têm um bocadinho mais de sensibilidade à questão da pressão competitiva e dos grandes campeonatos.

Da parte da direção, cabe-nos assegurar as melhores condições possíveis para que os atletas se preparem daqui até lá. Temos vários atletas em estágio, alguns atletas a fazer as últimas competições. O período de qualificação terminou.

E agora?

Temos já preparada a viagem dos atletas para o Japão. Um grupo significativo vai mais cedo estagiar, cerca de uma semana, em Oita, que é uma cidade geminada com Aveiro, onde já no passado tivemos portugueses do atletismo a estagiar lá. O objetivo é ambientar e fazer adaptação ao fuso horário, ao clima, nomeadamente à temperatura e à humidade, que é bastante diferente de Portugal. Essa é a nossa preocupação enquanto direção: proporcionar que a adaptação seja feita da melhor forma e o mais rápido possível. Depois, cabe à estrutura técnica preparar os atletas e perspetivar os resultados.

Naturalmente, todos nós, direção, equipa técnica e atletas portugueses, o que ambicionamos é que sejam os melhores resultados possíveis e que os nossos atletas se classifiquem da melhor forma possível.