Reinaldo Ventura: "Quem criticou agora tem de estar calado. O Paulo Freitas ganhou, concordando ou não com as escolhas"

Portugal perdeu todos os jogos da fase de grupos, mas o modelo da competição previa o apuramento de todos os clubes para os quartos de final, que acabaria por levar à vitória de Portugal.

Após a final, o treinador português Nuno Lopes, que é selecionador de França, afirmou que "não vê mérito nenhum" na conquista nacional.

"Uma equipa que vence apenas um jogo num Campeonato da Europa não pode ser campeã, é a minha opinião", afirmou.



Ventura compreende as vantagens e desvantagens do formato atual do Europeu, mas acredita que as críticas deveriam ter sido feitas antes da competição: "Ele já conhecia as regras do jogo desde o início do Europeu, se não concordava - e falo de cor porque não sei se o disse - deveria ter mostrado o desagrado antes de começar, não depois da final."

Portugal não vencia o Europeu há quase uma década. Fazia falta esta conquista?



Ganhar faz sempre falta. Uma equipa como Portugal que vive teoricamente com o melhor campeonato do mundo, tem obrigatoriedade de estar mais perto da vitória. Felizmente, conseguiram. Foi muito bom para o hóquei português, só vejo pontos positivos.

Gosta deste formato, que permite perder os jogos todos no grupo e passar na mesma, ou preferia a liga única e depois os dois primeiros a disputarem a final?

Calculo que este formato seja mais positivo para termos mais jogos competitivos durante a competição. No formato de todos contra todos há muitas goleadas e jogos com algum desinteresse. Há vantagens e desvantagens, assim o campeonato torna-se mais competitivo para todos.

Importante é que todos conheciam as regras desde início. Se concordaram com elas, não faz sentido no fim dizer isto e aquilo. Devem assumir o formato. Todos estavam de acordo, a partir daí têm de aceitar. Se poderia ser melhor, ou diferente, é uma conversa a ter com todos os intervenientes, que caminho queremos para o hóquei e como levá-lo para outro caminho. Há quatro países fortes na Europa, temos de arranjar formas para tornar isto mais abrangente. Aí sim, a opinião de todos fazem falta e aí sim, devemos ter mais atenção a isso.

Como se explicam as derrotas no grupo? Portugal olhou numa vertente de preparação para os jogos a partir dos quartos de final?

Conhecendo os jogadores e o Paulo Freitas, não me acredito que tenham encarado dessa forma. Acho que foi de forma pensada, não levando os jogadores à exaustão, mas em nenhum momento acredito que tenham feito para perder, para jogar menos bem ou para se pouparem.

Contra a Itália, Portugal foi melhor, não teve a sorte do jogo e cometeu erros que levaram à derrota. A França esteve melhor, nada a dizer, foi um jogo mais físico e acabaram por ganhar. Com a Espanha poderia ter caído para qualquer lado.

Na fase final é outra coisa, em jogos que realmente são a decidir, os erros são encarados de outra forma, a forma de entrar à bola é outra, a forma como defendemos é diferente. Aí sim, houve diferença. Jogar para não ganhar não me acredito de forma nenhuma.