Por que protestam os manifestantes pró-Palestina que provocam cortes na Volta a Espanha?

A falta de associação oficial a Israel não impede os manifestantes de se revoltarem contra a participação da Israel-Premier Tech, a propósito do conflito em Gaza.

Um abandono forçado

Os ciclistas estão a ser os mais afetados pelos protestos. Na semana passada, o italiano Simone Petilli (Intermarché) caiu quando um grupo de manifestantes invadiu a estrada, mas sofreu apenas ferimentos ligeiros e pôde continuar em prova. No domingo, outro manifestante provocou um acidente envolvendo o espanhol Javier Romo (Movistar) e o alemão Max Schachmann (Soudal-Quick-Step).

Schachmann ficou bem, no entanto, Romo desistiu na etapa seguinte, na terça-feira. Tinha o braço e a perna esquerdos ligados quando explicou à imprensa que não se sentia apto, "mental e fisicamente".

"Podia ter sido uma tragédia maior, com um acidente a 50 quilómetros por hora", confessou o espanhol, que lamentou a forma como os protestos têm condicionado a competição: "Não me cabe julgar. Estragaram-me a Vuelta, isso é óbvio, e não penso que seja eu que tenho de pagar por isto."

A 11.ª etapa terminou sem vencedor e com os tempos tirados a três quilómetros da meta. Na 13.ª etapa, ganha pelo português João Almeida (UAE Emirates), um grupo conseguiu parar três ciclistas da fuga, no início do Angliru, nenhum deles da IPT. A tirada 16 foi neutralizada a oito quilómetros da meta.

Na quarta-feira passada, o diretor técnico da Vuelta, Kiko Garcia, convidou a Israel-Premier Tech a abandonar. Convite esse que foi recusado, por considera que se "abriria um precedente perigoso no ciclismo".

O diretor desportivo da IPT, Óscar Guerrero, lamentou, em Bilbau, a generalização em relação a toda a equipa: "Trabalho há 35 anos como diretor desportivo, trabalho duramente, e ter as pessoas a chamar-me assassino não é simpático. A equipa é privada, não temos de esconder nada porque não pertencemos a nada."

"Toda a gente quer paz em Gaza, mas a Vuelta não é o espaço para esse debate"

Os manifestantes continuam a pedir a expulsão da Israel-Premier Tech da Vuelta.

Em entrevista ao jornal espanhol "El Mundo", o diretor da corrida Javier Guillén explicou que essa é uma decisão que está fora das mãos da organização.

"A participação destas equipas não é proibida porque nenhuma federação internacional o impôs. Nenhuma. Nenhum organismo internacional implementou sanções que exijam que o mundo do desporto aja em conformidade", salientou, acrescentando que os protestos são "ilegais".

"Toda a gente quer que haja paz em Gaza, mas a Vuelta não é o espaço para esse debate. Etapas não podem ser cortadas, ciclistas não podem ser bloqueados. É ilegal, conforme dita o código penal e a lei do desporto. O desporto serve para unir e tudo o que não sirva esse propósito deve ser posto de lado", vincou.

"Pior momento como diretor da Vuelta"

Para a etapa de quinta-feira, foram destacados 450 polícias adicionais para patrulhar a rota do contrarrelógio individual em Valladolid. As autoridades de Madrid estão preparadas para ainda mais distúrbios nas etapas de sábado e domingo, que concluem a Volta a Espanha.

Guillén assegura que a organização da corrida está a empenhar todos os esforços para garantir a segurança dos ciclistas e dos espectadores. Contudo, é "impossível" cobrir cada metro do percurso.

"Estou a viver o pior momento dos meus 16 anos como diretor da Vuelta. Este problema com a Israel-Premier Tech é inesperado e complicado. A UCI [União Ciclista Internacional] já declarou que a equipa tem o direito de participar. Não podemos removê-los", lamentou.

A partir de agora, oficialmente, todas as equipas participantes "têm legitimidade", segundo a UCI. Estão planeadas mais manifestações até ao fim da Volta a Espanha. Ainda assim, à falta de quatro etapas, os protestos continuarão sem ter o mesmo eco junto de quem manda no ciclismo.

E não há plano B para Madrid, o local da consagração: "Nem pensar, não se vai trocar a etapa de Madrid. A partir de agora, só queremos que a corrida continue."