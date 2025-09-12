Há um treinador de voleibol que é um sábio e só sabe ganhar (e que mudou a cabeça de Guardiola)

Os treinadores não têm de ser intelectuais, têm de ser concretos e resolver problemas. Têm de convencer os jogadores, ajudá-los e ensiná-los. A imagem de uma equipa como orquestra sinfónica é desagradável, é mais jazz, com improvisação e momentos a solo para cada um mostrar quem é e o que sabe fazer. Não se inventam líderes, o grupo trata disso. A ordem não aniquila o talento, é ao contrário. Estes são alguns dos mandamentos de Julio Velasco, um filho da Filosofia académica e talvez o homem por quem mais sussurram no lugar mais alto do Olimpo onde descansam misturadas com a brisa divina as redes de voleibol, pedaços de pavilhão ou areia. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

O selecionador de voleibol da seleção feminina de Itália (36 vitórias consecutivas…), recentemente coroada campeã do mundo depois do título olímpico em Paris e ainda da Liga das Nações em 2024 e 2025, tem estatuto de sábio em Itália, onde vive há mais de 40 anos, e na Argentina, onde nasceu em 1952. Este senhor é o primeiro a conquistar o título mundial no voleibol feminino e no voleibol masculino. Ganhou o Mundial com os homens em três ocasiões com a Itália nos anos 90, a década dourada em que também conquistou quatro títulos nacionais com o Modena, um feito que fizera antes no Ferro, da primeira divisão argentina.

Se o universo voleibolista já o conhece há muitíssimo tempo, afinal foi nomeado para o Hall of Fame do voleibol internacional em 2005, o resto do mundo despertou definitivamente para este senhor que fala com uma clareza que assombra quando Pep Guardiola o convocou perante uma audiência. O agora treinador do Manchester City contou a história num palco qualquer onde partilhava histórias e ideias, e foi mais ou menos assim: “Eu jogava na Roma. Tinha muito tempo, estava no banco com o Batistuta, nunca jogávamos. E uma vez, em casa, comecei a ouvir uma pessoa e gostei. Pedi o número dele e convidei-o para almoçar”, relatou, visivelmente fascinado, algo que se percebe quando ele acelera o verbo. Velasco, mais tarde e em declarações para um livro do jornalista argentino Vicente Muglia sobre Pep, reagiu ao episódio: “Ele perguntou-me de tudo. Nunca me tinham perguntado tantas coisas. O que eu respondia, ele escrevia num caderninho. Interessava-se em saber tudo o que tinha a ver com a gestão de grupo. Cada vez que o Guardiola faz referência à minha pessoa, é uma das maiores honras da minha carreira no desporto”. O que marcou Guardiola, como uma cicatriz prometedora, foi um ensinamento específico: os jogadores não são todos iguais, não se devem tratar todos de igual maneira. “Olha, Pep, quando começares a treinar tens de ter uma coisa claríssima: não tentes mudar os jogadores. Eles são como são. A chave de tudo é saber tocar a tecla. Isso é a chave de tudo”, relatou Guardiola.

E continuou: “Eu tenho jogadores de voleibol que adoram que lhes fale de tática, estamos quatro e cinco horas a falar de tática e adoram. Há outros que, depois de dois minutos, não lhes fales mais, porque não lhes interessa. Há outros que gostam que fales deles perante o grupo, seja coisas boas ou más, porque se sentem importantes; a outros leva-os para o teu gabinete, diz-lhes sozinho o que tens a dizer. Isto é a chave de tudo. Por isto é tão bonito o nosso trabalho, tens de tomar decisões que serviram ontem e que hoje já não servem”. Julio Velasco, que se aborrece quando se subestima o conhecimento e que garante que os jogadores se apercebem das fissuras quando alguém quer ser quem não é, vai mais longe nas entrevistas que dá. Diz que não faz nada, nadinha, zero. Apenas convence outros a fazer. Claro, subestima a parte dos métodos de treino, das decisões, da gestão durante os jogos, colocando o foco todo nos seus atletas. Ele não faz nada, diz, celebrando. Só diz para fazer, denuncia como se fosse um bandido. É muito futeboleiro este mago da gestão de grupos e liderança, até tem ideias para melhorar o futebol (odeia quando vê equipas a chegar à área do rival e voltam para o guarda-redes, “vou tomar um café…”).

Nasceu em La Plata e com a ajuda do avô tornou-se adepto do Estudiantes. Velasco, que na juventude militou no Partido Comunista Revolucionário e que admirava Che Guevara, garante que os jogadores de voleibol são futebolistas frustrados. Também ele teve uma passagem pelo futebol. Aconteceu na Lazio, com Sven Goran Eriksson, e até com Lippi no Inter, ambos como diretor (ou manager, vá). Depois, houve um rumor e uma declaração de Silvio Berlusconi, o então patrão do AC Milan, que revelou querê-lo no banco dos rossoneri. O argentino revelou que nunca houve uma conversa com o magnata e que não o faria, pois é preciso saber do ofício. Não basta saber umas coisas ou saber lidar com pessoas. Os jogadores farejam qualquer vislumbre de fraude. Nem de propósito, depois de conquistar o título mundial com a Itália contra a Turquia, na Tailândia, lembrou mais um ou outro mandamento. “O principal para um treinador é fazer os jogadores fazerem coisas. E não ter medo, porque eles são como os filhos: dão-se conta que tens medo…”

Uma viagem pelo YouTube permite um conhecimento profundo sobre Velasco. É o pacote todo, pois não só soma tantos títulos gigantes e prestigiantes como oferece lições preciosas sempre que abre a boca. É por isso que muitíssimas empresas o convocam para dar palestras. O legado vitorioso de Velasco, para além da obra em Itália que quase pertence ao inverossímil, deixou pegada também na República Checa e na seleção do seu país, a Argentina. Até como selecionador do Irão, no início da década de 2010, conquistou medalhas de ouro. É também uma voz importante no que toca à educação e à formação dos jovens como rapazes e raparigas mas também como atletas. “Se um miúdo tem um problema na escola e lhe dizes que o problema não é ele, é a escola, como faz ele para ter feedback? Como faz para aprender qual é a conduta que deve ter? Tem sempre razão”, refletiu, numa conversa que mais se confunde com ouro com o selecionador de basquetebol argentino para um programa televisivo.