Vasco Vilaça quer matar “fome” de medalha nos Jogos Olímpicos de Los Angeles

Este ano houve um australiano muito forte, Matthew Hauser.

Exatamente.

Vai ser o seu principal adversário daqui a três anos?

Muito provavelmente. Faltam três anos, muitas coisas podem mudar, e sabendo a história dos Jogos anteriores, quem estava bem quatro anos antes dos jogos, não é exatamente a pessoa que se calhar estava nas melhores condições no ano dos Jogos.

Também, sendo ele o campeão do mundo, há muito mais pressão em cima dele agora em termos de Jogos, e em termos da performance dele. Por isso, acho que sim, acho que vai ser uma das pessoas que vai estar na frente da prova. O Matthew Hauser, em Paris, lembro-me dos primeiros 5 km da corrida, corri com ele, e depois consegui atacar indo embora. Já há muitos anos que compito com ele.

Hmm, hmm.

Este ano eu fiz os três segundos de lugar, ele fez os três primeiros lugares, ou seja, foi ele que esteve sempre, um bocadinho, uns segundos à minha frente, mas tenho três anos para tentar recuperar esses, vamos dizer, cinco a 10 segundos que se calhar me faltavam.

Já se conhecem bem.

Já sei exatamente o que é que ele é bom a fazer, e ando a tentar, experimentar, para ver como é que consigo batê-lo.

Dá para olhar para a cara dele e perceber se ele está num dia bom, ou se hoje não está num dia bom, ou como é que isso funciona?

Durante a corrida, eu, com 1,70m, e ele com 1,90m, é difícil de olhar para a cara, que está um bocadinho mais acima, mas consigo notar pela reação dele. Ele é um atleta que gosta de ser agressivo na prova, e consigo facilmente perceber quando é que ele se está a proteger, e está com dúvidas se realmente vai conseguir atacar, ou quando é que ele vai para a frente e começa a atacar diretamente.

Sei que ele tem uma reta final, o último quilómetro, se eu começo a correr no último quilómetro com ele, é muito difícil de ganhar, porque ele é um atleta muito forte, muito maior que eu, e eu tenho um sprint muito bom, mas realmente cheguei aqui e é a primeira vez que tenho um ano assim, em que o sprint final não foi o meu forte, porque estamos a comparar com ele. Comparando com os outros atletas continua a ser.

Hmm.

Já fiz muitas experiências este ano, ou seja, tentei em Yokohama correr a corrida toda à frente para meter um ritmo mais forte, tentei numa prova em Frejus, a meio da corrida, fazer eu o ataque, tentei esperar até ao fim sempre atrás dele, ainda não lá cheguei, ainda não encontrei a receita final, mas temos tempo para trabalhar nisso.

Portugal tem historicamente grandes nomes no triatlo, desde a Vanessa Fernandes, João Silva, João Pereira. É uma carga pesada para vocês, os que estão agora, ou este legado é bom?

É uma mais-valia, porque quer dizer que o triatlo já cresceu muito nos anos anteriores por causa deles. Aliás, eu entrei no triatlo por causa da Vanessa, sei que, por exemplo, o Miguel Tiago Silva entrou por causa do João Silva, e se não fosse por eles nós não estávamos cá. Para além disso, felizmente, tivemos a oportunidade de competir com eles e treinar com eles também, e no triatlo nós temos uma comunidade espetacular, vivemos quase em família, e não houve a coisa de tentarem esconder o segredo deles e manter-se à parte.

Ao contrário, eles juntam-se a nós, tentam ajudar-nos. Lembro-me antes dos Jogos Olímpicos em Paris, em que mentalmente estava a sofrer muito com a pressão minha própria, de já tinha feito pódios em etapas de Campeonato do Mundo e queria muito tentar ir à medalha e lembro-me de ir com o João Pereira, que estava em Espanha onde estava a treinar, e disse-me ‘vamos jantar, gostava de falar contigo’. E foi-me passar um bocadinho a experiência dele, normalizar esse stress, normalizar tudo o que estava a passar, não para eu, no momento, me relaxar, mas para perceber que fazia parte, para saber que não era só eu que estava especialmente stressado, que isso acontecia a todos os atletas e saber saborear esse momento mesmo durante o stress.

Já falámos deles aqui: o Miguel Tiago Silva, o Ricardo Batista, até o irmão João Nuno. O futuro do triatlo está garantido? Vem aí uma nova geração igualmente tão boa ou melhor que a anterior?

Sem dúvida, o futuro a curto prazo está garantido, ou seja, a curto prazo estou a falar de Los Angeles, temos neste momento sem dúvida quatro rapazes que vão tentar lutar pelos três lugares de qualificação para os Jogos, ou seja, infelizmente um de nós vai ter que ficar de fora.

Ao mesmo tempo, felizmente, isso quer dizer que vai ser mais fácil termos os três lugares para Portugal nos homens porque temos quatro pessoas a lutar e a ganhar pontos, que nos vai dar espaço para termos três homens, que não tivemos agora em Paris. No lado das raparigas, as coisas estão um bocadinho mais complicadas. Sem dúvida, quero deixar aqui o apelo do lado feminino do triatlo e do lado feminino de todos os outros desportos.

Eu apontei três nomes, não sei se consigo encontrar um quarto.

Quem é que são os três?

Mélanie, Maria Tomé, Mariana Vargem.

Nós temos a Maria Tomé e a Mélanie que estão, sem dúvida, no nível olímpico e são das melhores no mundo, e, com elas, é possível chegarmos a estafeta, qualificar uma estafeta no triatlo para os Jogos. Diria que há aqui um salto ainda grande para quem está atrás, diria que uma Mariana Vargem ou uma Madalena Almeida são quem está ali no plano B para nos ajudar na estafeta e estamos a dar essa experiência para essas atletas também poderem se desenvolver, mas diria que as coisas estão um bocadinho mais complicadas do lado das mulheres.

Mas, felizmente, temos uma Maria e uma Mélanie que trabalharam muito para nos ajudar a qualificar a estafeta. Nós de entre os homens podemos dois rapazes fazem uma, os outros dois fazem outra, e assim conseguimos dar espaço para descansar das provas. As raparigas na qualificação para Paris foram lá, elas tiveram que fazer cada uma das provas, com lesões, estando doente, não havia outra forma. E agora o objetivo é encontrar o plano B, a nossa Mariana e a Madalena, para nos ajudarem para Los Angeles.

Até curto prazo estamos bem. Isso quer dizer que a formação não está a gerar qualidade?

Eu compito muito lá fora, às vezes é difícil de saber exatamente o que se passa cá em Portugal. Diria, sem dúvida, temos aqui uma geração, eu, o Ricardo e o Miguel Tiago Silva, que temos mais dois Jogos Olímpicos. A partir daí temos o João Nuno que ainda pode ir mais longe, mas se calhar há um bocadinho de falta da geração depois disso, pelo menos ainda não se vê quem é que poderá ser essa geração, quem é que poderá levar o triatlo à frente depois disso. Ainda falta muito tempo, claro que é difícil neste momento estar a dizer que alguma coisa já está a correr mal, porque falta tempo, mas daqui a 10 anos já não se pode fazer nada, ou seja, tem que se trabalhar nisso agora.

Permita-me esta pergunta: já se pode ser profissional de triatlo em Portugal? Já há apoios suficientes?

É uma pergunta difícil, principalmente a parte do “em Portugal”. O que é que em Portugal quer dizer? Eu, sem dúvida, consigo ter um apoio financeiro que me deixa ser atleta profissional. Esse apoio vem muito do Comité Olímpico, da federação, não só pelo salário, mas também pelo apoio para fazer estágios, o apoio para ir às provas, onde gastamos muito dinheiro. Depois tenho a ajuda do Benfica, que, juntamente com o salário do Comité Olímpico, dá uma base para a maior parte dos atletas que querem ter aqui uma vida profissional.

O Vasco também faz provas lá fora. É uma espécie de Champions do triatlo, o Super Tri. Imagino que isso lhe dê uma boa ajuda, não só financeiramente, mas também desportivamente, porque obriga o Vasco e os outros a estarem a top, porque estão ali os melhores.

Exatamente, são formas de ir buscar o dinheiro, porque o Campeonato do Mundo não é onde há mais dinheiro, é onde há o título. Onde se ganha o valor como atleta existe esta prova chamada Super Tri, que é um circuito, um bocadinho como na corrida, a Diamond League, onde os atletas são pagos para ir competir, onde os prémios são bastante grandes, é uma forma mais fácil de ir buscar o dinheiro, juntamente com patrocinadores, tanto em Portugal como internacionalmente. É assim que um atleta consegue crescer.

Estas são provas mais curtas, o que facilita a transmissão televisiva, boas para ganhar adeptos.

Exatamente, eu acho a Super Tri muito interessante, não só claramente é uma forma de os atletas conseguirem financeiramente ter um apoio extra, mas, sendo uma empresa privada, quer visibilidade e trabalham tudo à volta do triatlo, para dar ao triatlo a maior visibilidade possível e criar um espetáculo, as provas são mais curtas, demoram 45 minutos e consegue-se juntar o público todo numa zona.

O triatlo, o atletismo, o ironman, estão muito na moda em Portugal, há muita gente a correr e a praticar e isso é bom. Mas parece haver uma preocupação grande com o tipo de sapatilha ou o relógio, e descura-se a segurança porque nem todos são super-homens para fazer Ironman. E, se calhar, deviam começar por ir ao médico.

É uma moeda de dois lados, diria eu. Temos um lado muito positivo, que é, se está na moda, as pessoas estão a fazer atividade física, que é o mais importante. Não há coisa melhor para a saúde da nossa sociedade do que a atividade física, seja o triatlo, maratonas, meias maratonas, ironman, seja o que for. Termos uma cidade onde vemos pessoas a andar de bicicleta, a correr, seja qual atividade for, acho que isso é muito bom para nós como país e acho que, de certa forma, o nosso desporto profissional é uma das razões por que isto existe, é exatamente para ajudar a motivar a sociedade e o nosso país a mexer-se.

…

Depois, tens o outro lado da moeda. Eu sei que nas provas da federação, em que é preciso estar federado em Portugal, é preciso fazer testes, somos obrigados a fazer testes físicos para ter a certeza que está tudo bem com o coração, com o sistema cardiovascular, para não haver surpresas numa prova em que levamos o corpo ao limite.

Acho que para fazer o ironman isso já não é preciso, já qualquer pessoa se pode inscrever, torna-se um bocadinho mais perigoso e há acidentes tristes por causa disso, mas fica mais um apelo às pessoas para irem fazer esses testes, para se federarem, fazerem esses testes, ficarem com um seguro de saúde para poderem treinar com mais tranquilidade e depois poderem competir nas suas provas de ironman da mesma maneira. Acho que isso seria a forma ideal de fazer isto, para não termos esse problema.

Há um lado positivo. Com tanta gente a praticar, provavelmente alguém vai chegar à alta competição e vamos descobrir outro Vasco Vilaça por aí.

É assim que acontece, não existem segredos. Temos de ter um grupo de mil porque só um em mil é que vai ser uma Vanessa Fernandes, quantos mais milhares tivermos, mais oportunidades de Vanessa Fernandes vamos ter. Mas não existem Vanessa Fernandes sem as outras milhares de pessoas e as outras pessoas a tentarem chegar lá. E cada um dá um passinho de cada vez.

Vamos rebobinar: de onde é que vem este gosto pelo triatlo?

Eu não conheço uma vida sem triatlo. Comecei aos cinco, seis anos, comecei a viver este estilo de vida desde muito pequenino.

Mas tinha alguém na família que…

Não no triatlo, muito pela Vanessa na altura, que isto foi em 2006, 2007, 2008. Os meus pais queriam que nós aprendêssemos a nadar, a Vanessa aparecia na televisão e nós adorávamos ir andar de bicicleta e correr. E foi a forma perfeita de juntar as coisas. Fomos experimentar um clube de triatlo e os meus amigos do clube triatlo tornaram-se os meus melhores amigos. E a partir daí deixou de ser ‘vamos treinar’, passou a ser ‘vou estar com os meus amigos’ e a nossa brincadeira era fazer triatlo.

E quando é que deixou de ser uma brincadeira com os amigos e passou a ‘espera aí, eu até tenho jeito’?

Não foi um momento, foi devagarinho. Os treinos começam a ser um bocadinho mais ok, temos mesmo que nadar um bocadinho mais, temos mesmo que correr um bocadinho mais, ou ok, vamos aquecer cinco quilómetros a correr e depois já fazemos a brincadeira.

Se calhar comecei a perceber que realmente podia ter um futuro como profissional dentro do triatlo como júnior quando fui campeão da Europa, vice-campeão do Mundo. Comecei a perceber que realmente se esta é a geração, se eu sou um dos melhores nesta geração que eu vou acompanhar a vida toda, desde que continue a trabalhar e continue a evoluir, daqui a uns anos, vou ser eu que vou estar também a lutar pelos pódios na elite mundial.

E das três modalidades, natação, ciclismo, atletismo, qual é que é melhor e qual é que é pior?

Sou, sem dúvida, pior na natação. Noto isso principalmente no início, trabalho muito a minha natação e tive uns anos de muito trabalho dentro de água para conseguir chegar ao primeiro grupo, para conseguir estar na frente da prova e noto sempre que, no início do ano, que é quando venho com mais treino do inverno porque temos menos provas, tenho mais espaço para treinar a minha natação está muito boa e durante o ano, quanto mais ao fim da época vou chegar, mais começo a sofrer porque já competi mais, tive menos tempo para treinar e a minha natação é a primeira coisa que vai abaixo.

Depois é difícil, entre o meu ciclismo e a corrida são os dois muito fortes, comparando ao resto da elite mundial. Diria que neste momento a minha corrida é realmente a segunda ou terceira melhor corrida. Em distâncias mais curtas, nos 5km, só o Matt Hauser é que me está a conseguir bater e, na distância olímpica, depende um bocadinho sempre da minha forma, mas também na frente. O ciclismo é muito bom e é normalmente onde eu consigo voltar a entrar em controle da prova, depois de uma natação mais dura, para me preparar para a corrida onde vamos finalizar tudo.

Vamos, eu vou, por isso espero que o povo português também sonhe.