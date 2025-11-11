F1. “Menos Darth Vader, mais Luke Skywalker”: a revolução da McLaren também se deu no marketing

O vento está definitivamente a favor da McLaren, que conta com uma luta fratricida, digamos assim para efeitos de dramatismo, entre Oscar Piastri e Landon Norris, para o trono de campeão do mundo de Fórmula 1. Um piloto da McLaren não ganha o Mundial de pilotos desde 2008, quando Lewis Hamilton o fez, superiorizando-se a Felipe Massa.

E o que lhe pediram, afinal, quando aterrou naquele gabinete de marketing da McLaren? Bom, que sacudisse a neve. “Estávamos lá atrás, em nono na grelha. Se te mostrar o McLaren na altura, não ias reconhecer. Cor diferente. Era um carro preto com uma linha vermelha. Não havia muitos parceiros no carro. Pediram-me para descongelar a marca. Disseram-me: ‘Lou, faz-nos menos Darth Vader e mais Luke Skywalker’.”

Ou seja, “tinha que ver com democratizar a marca, dar um passo atrás. Voltar a ligar com os fãs…”

Segundo esta profissional do marketing, a Chief Marketing Officer da McLaren Racing já agora (afinal, estamos na Web Summit e há que falar estrangeiro, hein?), a mudança tratou-se de uma “questão de sobrevivência”, pois o mundo das corridas é impiedoso e feroz. Agora que a coisa melhorou muito, acompanhado até pelas vitórias na pista, “o meu trabalho nunca está feito, agora é criar resiliência da marca”.

Uma das primeiras tarefas do mandato de Louise McEwen foi segmentar os adeptos da McLaren. Se antes, os tradicionais, eram mais homens e mais velhos, que provavelmente acordavam domingo para verem 90 minutos de corrida na televisão, a nova vaga traz gente mais nova, muitas mulheres também, que nem veem as corridas, nem highlights.

Segundo uma reunião recente da Comissão de Fórmula 1, foi anunciado que a base global de adeptos de F1 chega agora aos 827 milhões – eram 750 milhões em 2018 –, sendo que nos Estados Unidos se verificou um crescimento de 52 milhões de fãs (+11%).