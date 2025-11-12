Jamie Murray. A beleza de jogar com o irmão, os ensinamentos da derrota e um conselho para os miúdos

Fez lembrar Michael Jordan e aquela ideia do número de lançamentos que falhou. Sim sim, ganhei 34 títulos, fui número 1, meti na carteira mais de sete milhões de dólares… mas perdi 430 jogos. Jamie Murray, para muitos apenas o irmão de Andy Murray, é um tenista importante no circuito de pares e esteve na Web Summit a bater bolas com o jornalista José Morgado, especialista da modalidade. “Joguei mais de 1000 encontros, o que são muitos jogos, perdi muitos”, refletia o escocês de 39 anos, rindo, sobre a relação com o verbo perder, no palco 15. “Habituas-te, aprendes a lidar com as derrotas. É uma coisa que o ténis te ensina, só um par pode ficar imbatível a cada semana. Vais sentir desapontamento, vais voltar, aprender e preparar-te para a semana seguinte.” Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui Depois da escuridão, o raio de luz. “É a beleza do ténis, há sempre um evento logo a seguir. O ténis ensina-te muito. Muitos tenistas são pessoas adaptáveis, nada é muito certo na nossa vida. Até coisas básicas, não sabes quando vais jogar, porque podes perder na segunda-feira ou chegar à final de domingo. Há muita coisa. Os tenistas são pessoas resilientes, estão habituados a trabalhar sob pressão, há muitas tomadas de decisão dentro do court e fora do court, para definir o que te vai ajudar a render na próxima semana…”

Há uma teoria interessante do mundo do ténis, talvez tenha saído da garganta de Roger Federer, mas é a ideia de que se deve jogar sem memória, é que a seguir vem já outra bola. No ténis talvez seja mais fácil, ainda que seja admirável, porque a bola vem segundos depois do erro, mas em modalidades como futebol um atleta pode ficar 15 minutos sem tocar no berlinde e fica a pensar na vida, à bulha com os fantasmas. Voltemos a Jamie Murray, um senhor que perdeu os tais 430 encontros mas que ganhou outros 589, que resultaram em tardes felizes mas também em sete títulos do Grand Slam. Filho de uma treinadora de ténis que lhe ensinou a ele e ao irmão Andy os básicos, é profissional da modalidade desde 2004. Começou a jogar com quatro anos. Jogar com o irmão, que foi o seu padrinho de casamento, deve ser especial, mas mais do que isso. Esse conhecimento e entendimento são importantes, certo? “É muito único poderes jogar com o teu irmão a um nível tão alto no desporto”, admite, lembrando que juntos ganharam a final da Davis Cup. “Eu sabia o quanto ele queria ganhar, tanto como eu ou talvez mais, sabes que ele confia nele para fazer o que tem de fazer, assim não me preocupava ou stressava. Vou e faço o que tenho a fazer.”