Da despedida dos courts ao cargo na ATP, a nova vida de João Sousa: "Sensação de alívio físico e mental"

A saída não foi repentina. João Sousa admite que “ninguém está verdadeiramente preparado para deixar aquilo a que dedicou três décadas”, mas reconhece que o seu corpo começou a impor limites: “Fiz isso durante 30 anos. Ninguém está preparado para essa decisão. Mas fisicamente já não estava ao nível para continuar. Foi muito meditada e envolveu a minha equipa e a minha família.”, confirma o ex-top 30. Mentalmente ainda estava presente. O físico, porém, acabou por ditar o desfecho.

Ao contrário de outros atletas que enfrentam um vazio pós-carreira, João Sousa encontrou rapidamente um novo caminho e isso não foi por acaso. A ATP abordou-o ainda durante o Estoril Open.

O dirigente da ATP explica que teve “a sorte de, no meu último torneio, um dos diretores da ATP ter vindo falar comigo. Desafiaram-me a integrar a ATP e a desempenhar estas funções [diretor de comunicação dos jogadores].”

No entanto, tal como a decisão de deixar a competição, esta decisão também foi pensada e não aceitou de imediato. De abril a outubro, deu tempo a si próprio, mas a primeira experiência em Wimbledon, durante o verão, convenceu-o. “Queria perceber se era realmente aquilo que queria. E percebi que podia pôr um bocadinho do meu cunho e ajudar os jogadores.”, confessa o ex-tenista.

O novo cargo acabou também por evitar uma das fases mais duras da transição para muitos atletas e pela qual agora ocupa parte do seu trabalho: a vida dos jogadores depois do ténis. “Não passei por esse luto competitivo. Sei que muitos passam, mas tive a felicidade de receber este convite.”, admite.