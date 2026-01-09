"Foi muito fácil ser capitã de rapazes, éramos amigos": Carolina Pedreira, a melhor jovem futsalista do mundo

Carolina Pedreira recebeu a notícia de que tinha sido eleita a melhor jogadora jovem de futsal do mundo pelo Futsal Planet durante um almoço com amigas, ao perceber que o telemóvel não parava de vibrar com mensagens da família.

“Quando vi muitas mensagens, já achei estranho”, conta à Renascença. A confirmação chegaria pouco depois: a internacional portuguesa, de 23 anos, tornava-se na primeira atleta nacional a conquistar o prémio atribuído pelo Futsal Planet.

“Claro que fiquei mesmo muito feliz”, admite a ala portuguesa, que já sabia que o resultado seria divulgado nesse dia, mas não esperava o momento exato. A reação foi imediata: “Partilhei logo a notícia com as minhas amigas”, num gesto simples que acompanha um percurso construído de forma gradual e consistente.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

A ligação ao futsal começou cedo. Carolina Pedreira começou a jogar aos três anos, no Quinta dos Lombos, clube onde cresceu num ambiente profundamente ligado à modalidade. “A minha família é muito ligada ao futsal. Todos já jogaram ou fizeram parte da estrutura de um clube”, explica. Até aos 15 anos jogou exclusivamente com rapazes, experiência que considera determinante. “Sempre joguei com rapazes e acho que isso fez um bocadinho a diferença”, afirma.

Essa vivência incluiu, em vários momentos, a braçadeira de capitã em equipas maioritariamente masculinas, algo que recorda com naturalidade. “Sempre foi muito fácil. Tive grupos de rapazes espetaculares, éramos amigos e isso facilitava tudo”, descreve.