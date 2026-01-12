Pagar pouco muitas vezes ou pagar mais só uma vez? Licença Diária de Participação divide atletismo

O presidente da Federação de Atletismo salienta, em contrapartida, que a única preocupação é com os atletas: "Estamos preocupados com todos esses cidadãos que andam a participar [em provas] e há muitos que não têm seguro, não têm exames médicos. Nada mais do que isso".

Confrontado com uma eventual duplicidade dos seguros, Domingos Castro conta uma história: "Um dia destes, eu estava aqui na Federação e tocou o telefone, e eu disse assim para os funcionários: 'Deixem-me ser eu a atender'. Isto é realidade. Eu atendi e era um senhor que disse assim: 'Eu estava a ligar porque tenho uma situação e queria ver se era possível o Departamento Jurídico da Federação ajudar-me'", relata o presidente da FPA.

Instado a explicar o que se passava, dito indivíduo prosseguiu: "'Eu fui participar numa prova, tive um problema, fui ter com o organizador para acionar o seguro e ele disse-me que o seguro que a prova tem era só na caminhada e na outra não tinha. E por isso eu queria ver se o vosso Departamento Jurídico me podia ajudar'. Isto é uma realidade", reitera Domingos Castro.

"Eu não quero com isto dizer que todos façam isso. Não. Mas aquilo que eu digo é: ficamos preocupados e queremos que toda a gente que corre esteja segurada. Preocupamo-nos com a sua segurança", conclui.

Inflação de dados de atletas federados?

De qualquer modo, a solução ideal, realça Domingos Castro, é mesmo a filiação.

"Se me perguntar, entre pagar uma licença do dia ou filiar-se, tem muitíssimos mais benefícios filiar-se. Individualmente, por um clube qualquer, por uma empresa, aquilo que entender. (...) Uma filiação na Federação custa, por ano, 15 euros e o atleta fica com um seguro por 365 dias", afirma.

Importa referir que o seguro fornecido pela Federação — há também a possibilidade de o atleta trazer a sua própria apólice — representa um encargo extra de 20 ou 25 euros, consoante o nível de cobertura, no momento da filiação. No caso da Licença Diária, o seguro já está incluído no preço de 2,5 euros.

Para António Moreira, a FPA está apenas a "tentar incrementar o número de atletas federados de uma maneira fictícia".

"Vem inflacionar dados estatísticos para dizer que tem muitos atletas federados. O que não é verdade", sublinha.

Perante esta afirmação, o presidente da FPA declara: "Nem vou perder tempo a responder a esse tipo de situações."

"Eu nem queria entrar por aqui", confessa, interpelado por Bola Branca a desenvolver. Mas fá-lo: "Nós tivemos reuniões com a APOPA, no sentido de melhorarmos... No sentido de que seja bom para todos. Reunimo-nos umas três vezes e meteram-nos em tribunal. Se nós estávamos a ter reuniões com eles, e eles metem-nos em tribunal sem nos dizer nada, quer dizer que já não há mais hipótese de diálogo."

"Com a APOPA, o diálogo terminou. Não há mais diálogo com essa gente", dispara.

Dois lados de um desentendimento

As cronologias dos presidentes da APOPA e da Federação Portuguesa de Atletismo sobre as reuniões coincidem. O que muda é o tom.

Domingos Castro conta a Bola Branca que foi nessas reuniões que se chegou a uma redução do valor base das provas para aplicação das licenças. Inicialmente — e isso está plasmado nos Artigos 12.º e 43.º dos regulamentos de filiações de agentes desportivos, a obrigatoriedade de filiação, seja anual ou por um dia —, entrava em efeito em provas com preço de inscrição a partir dos cinco euros; agora, aplica-se apenas desde os dez.

"Entre outras coisas" a que se chegou a um consenso, diz o presidente da FPA.

"Foi ao fim da terceira reunião, que aconteceu nas nossas instalações na Maia. Decorreu a reunião com a Federação e os membros da APOPA. E depois, fomos surpreendidos quando fomos notificados de que a APOPA nos tinha metido em tribunal. A partir daí, já não há condições de haver mais reuniões", frisa.