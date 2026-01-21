"Andávamos a dizer que a Dinamarca um dia tinha de perder": Areia, o triunfo histórico e aquela rosca

Portugal esteve quase sempre por cima, várias vezes dois e três golos de vantagem, mesmo num pavilhão com quase 15 mil adeptos contra. A equipa já não se intimida?

Como bons portugueses que somos, gostamos da adversidade. Faz parte do desporto e destas competições. Não foi a primeira vez que aconteceu, já o fizemos na Suécia e Noruega, agora na Dinamarca. Não sei se gostamos muito destes jogos ou não, mas transcendemo-nos um pouco. O nível de concentração eleva-se bastante. Como é lógico, um jogador neste nível só tem de gostar de jogar estes jogos, são os que dão mais pica e prazer, mesmo que o resultado não seja o melhor.

O Branquinho tinha-nos dito que já só faltava a Dinamarca, agora não falta nada. Portugal já tem uma experiência e uma qualidade que lhe permite vencer qualquer um… Podemos dizer isto?

Acho que sim, já provámos que quando estamos todos ligados, com a ambição que nos caracteriza e o compromisso correto e alinhado, somos perigosos para qualquer seleção e provamos que podemos vencer qualquer seleção. O jogo da Alemanha do Mundial não vai ser igual ao próximo. Temos de ter consciência que sim, podemos ganhar a qualquer seleção, mas podemos perder com qualquer seleção nesta fase. É importante encarar com personalidade, sentido de missão.

Mesmo defensivamente, Portugal esteve sólido e com os dois guarda-redes num dia bom. Não é fácil contra um ataque daqueles, Gidsel e companhia…

Será um dos melhores ataques do mundo, como é lógico. Tivemos uma prestação defensiva de alto nível. A entreajuda e o companheirismo foram muito importante. Os dois guarda-redes fizeram defesas nos momentos importantes, apareceram. Essa fase do jogo era importante, joga-se um andebol muito rápido hoje em dia, fizemos um excelente jogo defensivo e tentar que essa consistência de mantenha até ao final da competição.

Esta quinta-feira começa a main round. O primeiro adversário é a Alemanha. O que podemos esperar deles?

É mais uma potência do andebol europeu e mundial. Tem uma história muito grande no andebol, tem jogadores habituais a um nível muito alto, principalmente na liga alemã, que deve ser a melhor do mundo. Guarda-redes é de renome, é mais um grande jogo. Como disse, é importante não pensar que será como o jogo do Mundial, temos de fazer reset. Vamos começar a estudar os pontos fortes e menos fortes. Foco no nosso trabalho e no que podemos fazer de bom.

Depois, França, Noruega e Espanha. Já não há jogos fáceis. O António joga em França, serão eles os mais difíceis dos três?

Não sei se consigo dizer assim. São os últimos campeões da Europa, mas não destacaria nenhuma seleção acima das outras. São quatro seleções muito fortes, cinco com a nossa, seis com a Dinamarca. É um main round que dá gosto ver a tabela e jogar. Não muda nada eu jogar em França, podemos estar ao nível de todas.

Portugal vem de um quarto lugar no Mundial. Dá para começar a falar em medalha neste Europeu?

São competições diferentes, o Mundial tem mais equipas, o quarto lugar foi histórico, não diria que há mais pressão, é uma responsabilidade para continuarmos neste nível e temos de a ter. Temos de a transformar em sensações positivas. Se não tivermos isso, não conseguimos andar neste nível. É importante abraçar essa responsabilidade. O nosso melhor resultado num Europeu é no sexto lugar, o próximo objetivo é a Alemanha, mas se quisermos pensar um pouco mais à frente é fazer melhor do que o sexto lugar.