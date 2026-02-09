José Cabeça, um esquiador de Évora: “O plano não é dizer que sou atleta olímpico, é meter Portugal no mapa no esqui de fundo”

09 fev, 2026 - 10:05 • Carlos Calaveiras
Estão a decorrer os Jogos Olímpicos de Inverno em Milão-Cortina e Portugal está representado por três atletas e o repetente José Cabeça entra em ação já esta terça-feira, pela fresca (às 08h55 com -1º ou -2º de temperatura prevista).
Em conversa com a Renascença, o alentejano José Cabeça, de 29 anos, explica como vão ser as suas duas provas e conta como se meteu nisto dos desportos de inverno, num país sem condições. Agora treina em Oslo, na Noruega, e acredita que vai melhor do 88.º lugar alcançado há quatro anos em Pequim. O eborense acredita que vai continuar a melhorar e quer estar também nos Jogos de 2030 e 2034 para, quem sabe aí, fazer frente aos nórdicos.
Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui
Nestas declarações a Bola Branca, Cabeça põe fé que Emeric Guerillot, "o nosso miúdo, de 18 anos", vai conseguir o melhor resultado de sempre de um português nuns Jogos Olímpicos de Inverno.
As provas de José Cabeça são a 10 (prova de sprint) e 13 de fevereiro (10 km estilo livre). Já Emeric Guerillot irá esquiar na quarta-feira, dia 11, sábado, dia 14, e segunda, dia 16. Por sua vez, Vanina Guerillot, de 23 anos, entra em cena a 15 e a 18 de fevereiro.
Como correu a adaptação ao local da prova em Itália?
Está a correr bastante bem. A vila olímpica é um pouco mais pequena do que a de Pequim, mas está tudo bem organizado e é bastante acessível ir para a pista, o que é bom. E a pista está em excelentes condições. O que ajuda imenso na adaptação à mesma.
Esta é a segunda vez que vai participar nos Jogos Olímpicos de Inverno. Da primeira vez, em 2022, ficou no lugar 88. Imagino que a ideia seja subir a classificação. Está melhor preparado este ano?
Sim, estou muito melhor preparado, não tem nada a ver. Para os outros Jogos [de Pequim] houve muito pouco tempo para esquiar antes de ir aos Jogos. Não tive tempo suficiente para fazer um trabalho suficientemente bom para estar a um nível elevado.
Mas para estes Jogos é diferente. Acho que vou estar muito mais ao nível necessário para realizar uma prova de relevo. Claro que ainda não ao nível dos países nórdicos, mas isso é normal, visto que tenho 20 anos de atraso comparado com os atletas que vão estar cá dessas nações. Mas o trabalho está a ser bem feito e eu acredito que, num futuro muito próximo, vamos conseguir ter um português lá em cima, com os melhores.
O José vai participar em duas provas diferentes: o sprint e os 10 kms. Explique-nos que provas são estas e quais são as diferenças? Não é só a quilometragem…
Não, a técnica que se usa também é diferente. No sprint é 1.5 kms, que vai ter qualificações, hits e final. O objetivo, infelizmente, não é passar às hits, porque estamos a falar de uma diferença de 5 segundos entre o primeiro atleta e o atleta que irá ser o último classificado para as hits, que será o número 30. Mas vai ser uma experiência nova para mim.
Nos últimos Jogos Olímpicos eu tive o privilégio de competir nos 15 kms e este ano competir no sprint, que vai ser clássico, ou seja, na mesma técnica que realizei os 15 kms em Pequim. E vou ter pela primeira vez os 10 kms, que irá ser na técnica de skate, a técnica que ainda não fiz nos Jogos Olímpicos. Por isso, estou entusiasmado para ver o quão bom posso ser.
Então, mudou de distância. A prova acabou ou foi o José que decidiu mudar?
Não, a prova terminou porque, devido à igualdade entre homens e mulheres, algumas distâncias foram modificadas. Os 15 kms passaram para 10 km, e os 30 kms passaram para 20 kms e as mulheres passaram de 30 km para 50 km, como os homens.
Quem são os favoritos nas suas provas? Os países nórdicos?
Sem dúvida, os noruegueses e os suecos estão no mais alto nível. Eu diria até que a Noruega esteja num nível ainda superior. E depois temos todos os países da Europa Central, como a França, a Itália, todos eles estão num nível bastante elevado, mas duvido que alguém vá conseguir realmente fazer frente aos noruegueses.
A seleção portuguesa tem mais dois elementos. Que expectativas têm os irmãos Guerillot nestes Jogos Olímpicos?
Eu já conheço a Vanina Guerillot dos Jogos anteriores e sei que ela é uma atleta bastante boa e, pelo que ouvi falar, o nosso miúdo [Emeric], de 18 anos, vai brilhar. Acredito que irá realizar o melhor resultado para o esqui alpino português até agora. Vamos ver como é que corre, mas irá realizar três provas. Só daí já é uma melhoria para os antecessores.
Acredita que podem ser os melhores resultados de sempre para uma seleção portuguesa nos Jogos Olímpicos de Inverno?
Eu acredito sim. Acredito que não há grande dúvida nesse aspecto.
Portugal tem naturais dificuldades em relação aos desportos de inverno, mas tem em projeto um pavilhão específico a ser construído no Seixal. Acha que este pavilhão pode ajudar ao desenvolvimento de várias modalidades?
Sem dúvida que isso vai beneficiar bastante os atletas, quer da patinagem de velocidade, quer da patinagem de velocidade em pista mais curta. Eu acredito que vai ser possível realizar as duas vertentes nesse pavilhão e, para além disso, ainda temos o hóquei em gelo. Por isso, essas três modalidades acredito que sejam muito desenvolvidas e, para ser honesto, acho que é a maneira mais fácil de realmente pôr Portugal no mapa nos desportos de inverno.
Os dois irmãos estão grande parte do tempo a treinar em França, têm a possibilidade de treinar em condições necessárias para a prática, mas, por exemplo, no meu caso, eu tive literalmente de sair de onde vivia porque tentar fazer esqui em Évora não é propriamente acessível.
Mas, sim, eu acho que a Federação está a fazer um trabalho excelente e eu acredito que, com o desenvolvimento dessas modalidades e com resultados a vir dessas modalidades, aí se possa realmente conseguir fundos para desenvolver as outras modalidades, como o esqui alpino e o esqui de fundo, que realmente necessitam de um tipo de apoio diferente porque, infelizmente, a única coisa que nós podemos fazer em termos de esqui de fundo em Portugal seria uma pista de rollerskis, porque, como é óbvio, não temos neve e acredito que seria difícil fazer uma pista de esqui de fundo na Serra da Estrela.
Independentemente dos resultados nos próximos dias, imagino que a ideia seja continuar a evoluir e voltar aos Jogos daqui a quatro anos
Sim, sem dúvida. O meu plano, desde que iniciei, sempre foi não apenas vir uma vez e dizer que sou atleta olímpico, mas realmente pôr Portugal no mapa no esqui de fundo. E eu acredito que é possível. Tenho a sorte de ter o apoio necessário para tal e o meu projeto vai até 2034, o que são mais dois ciclos olímpicos. Claro que, infelizmente, eu não tenho 18 anos já, mas acredito que esta é a minha segunda carreira. A minha primeira carreira acabou aos 23 e a minha segunda começou aos 25, depois dos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim.
Eu acho que qualquer pessoa que tenha a mínima noção desportiva vai ver as diferenças da minha prestação nestes Jogos Olímpicos comparado com a minha prestação nos anteriores. E eu espero que seja o suficiente para mostrar às pessoas que, com esforço, tudo se faz, mas, claro, ainda não vai ser um resultado de relevo tão grande que realmente faça Portugal parar e acreditar que isto é um desporto que dê para toda a gente fazer. Mas eu estou disposto a sacrificar os meus oito anos para trabalhar o máximo e um dia estar aqui a falar consigo e a dizer que vou competir contra os noruegueses e o único país que os vai conseguir bater é Portugal.
Vamos terminar com uma pergunta que podia ser a primeira. Como é que um alentejano se interessa por desportos de inverno?
Eu acho que não é por desportos de inverno. Eu sempre tive um grande interesse por todo o tipo de desportos. Eu fiz futebol, karaté, natação, ciclismo, triatlo, corrida. Portanto, eu sempre adorei fazer desportos diferentes. E em 2018, quando estava a ver na televisão o esqui de fundo, vi que era um desporto que se adequava bastante às minhas capacidades físicas e também do que trazia do triatlo. E foi aí que cresceu um bocadinho a vontade de fazer esta modalidade. E depois, como eu estive a vida toda a sonhar em ir aos Jogos Olímpicos, pensei: "se vou começar, não vou começar isto pelo hobby, mas vou começar para realmente fazer disto alguma coisa e tentar ir aos Jogos Olímpicos”.
E, pronto, consegui em 2022, mas nestes Jogos Olímpicos realmente já vou conseguir estar presente como eu gostaria de estar presente nos Jogos Olímpicos: como um atleta real que realmente está a competir. Para mim qualquer desporto que esteja nos Jogos Olímpicos é interessante e, se eu pudesse, faria todos.
Mas como é que se treina em Évora?
Eu comecei a fazer rollerskis em Évora no ano de 2019 na zona industrial e numa estrada que se chama Valeira, que é entre Évora e Arraiolos, mas claro que não é possível chegar a um nível elevado a treinar em Évora, nem a treinar em Portugal.
Mas depois tive a possibilidade, não relacionado com o desporto, de ir trabalhar para o Dubai e foi isso que tornou realmente tudo possível, porque depois da minha presença em 2022, eu fui promovido no meu trabalho e deixei de ser o personal trainer da pessoa para quem trabalhava e passei a ser o atleta dele.
Desde 2022 sou atleta profissional e estou o máximo tempo possível na neve, estando a maior parte do tempo em Oslo, onde o meu treinador [Ragnar Bragvin] tem um centro de treino, o que, claro, ajuda bastante para o treino da modalidade. Tenho também a sorte de poder treinar em conjunto com a seleção da República Checa porque o meu treinador, para além de ser meu treinador, é o diretor técnico da seleção nacional da República Checa, o que me permite treinar com atletas de nível mundial e que me dá acesso a poder ir para estágios com eles e ter acesso ao meu treinador e a treinar com atletas desse nível.