José Cabeça, um esquiador de Évora: “O plano não é dizer que sou atleta olímpico, é meter Portugal no mapa no esqui de fundo”

Portugal tem naturais dificuldades em relação aos desportos de inverno, mas tem em projeto um pavilhão específico a ser construído no Seixal. Acha que este pavilhão pode ajudar ao desenvolvimento de várias modalidades?

Sem dúvida que isso vai beneficiar bastante os atletas, quer da patinagem de velocidade, quer da patinagem de velocidade em pista mais curta. Eu acredito que vai ser possível realizar as duas vertentes nesse pavilhão e, para além disso, ainda temos o hóquei em gelo. Por isso, essas três modalidades acredito que sejam muito desenvolvidas e, para ser honesto, acho que é a maneira mais fácil de realmente pôr Portugal no mapa nos desportos de inverno.

Os dois irmãos estão grande parte do tempo a treinar em França, têm a possibilidade de treinar em condições necessárias para a prática, mas, por exemplo, no meu caso, eu tive literalmente de sair de onde vivia porque tentar fazer esqui em Évora não é propriamente acessível.

Mas, sim, eu acho que a Federação está a fazer um trabalho excelente e eu acredito que, com o desenvolvimento dessas modalidades e com resultados a vir dessas modalidades, aí se possa realmente conseguir fundos para desenvolver as outras modalidades, como o esqui alpino e o esqui de fundo, que realmente necessitam de um tipo de apoio diferente porque, infelizmente, a única coisa que nós podemos fazer em termos de esqui de fundo em Portugal seria uma pista de rollerskis, porque, como é óbvio, não temos neve e acredito que seria difícil fazer uma pista de esqui de fundo na Serra da Estrela.

Independentemente dos resultados nos próximos dias, imagino que a ideia seja continuar a evoluir e voltar aos Jogos daqui a quatro anos

Sim, sem dúvida. O meu plano, desde que iniciei, sempre foi não apenas vir uma vez e dizer que sou atleta olímpico, mas realmente pôr Portugal no mapa no esqui de fundo. E eu acredito que é possível. Tenho a sorte de ter o apoio necessário para tal e o meu projeto vai até 2034, o que são mais dois ciclos olímpicos. Claro que, infelizmente, eu não tenho 18 anos já, mas acredito que esta é a minha segunda carreira. A minha primeira carreira acabou aos 23 e a minha segunda começou aos 25, depois dos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim.

Eu acho que qualquer pessoa que tenha a mínima noção desportiva vai ver as diferenças da minha prestação nestes Jogos Olímpicos comparado com a minha prestação nos anteriores. E eu espero que seja o suficiente para mostrar às pessoas que, com esforço, tudo se faz, mas, claro, ainda não vai ser um resultado de relevo tão grande que realmente faça Portugal parar e acreditar que isto é um desporto que dê para toda a gente fazer. Mas eu estou disposto a sacrificar os meus oito anos para trabalhar o máximo e um dia estar aqui a falar consigo e a dizer que vou competir contra os noruegueses e o único país que os vai conseguir bater é Portugal.

Vamos terminar com uma pergunta que podia ser a primeira. Como é que um alentejano se interessa por desportos de inverno?

Eu acho que não é por desportos de inverno. Eu sempre tive um grande interesse por todo o tipo de desportos. Eu fiz futebol, karaté, natação, ciclismo, triatlo, corrida. Portanto, eu sempre adorei fazer desportos diferentes. E em 2018, quando estava a ver na televisão o esqui de fundo, vi que era um desporto que se adequava bastante às minhas capacidades físicas e também do que trazia do triatlo. E foi aí que cresceu um bocadinho a vontade de fazer esta modalidade. E depois, como eu estive a vida toda a sonhar em ir aos Jogos Olímpicos, pensei: "se vou começar, não vou começar isto pelo hobby, mas vou começar para realmente fazer disto alguma coisa e tentar ir aos Jogos Olímpicos”.

E, pronto, consegui em 2022, mas nestes Jogos Olímpicos realmente já vou conseguir estar presente como eu gostaria de estar presente nos Jogos Olímpicos: como um atleta real que realmente está a competir. Para mim qualquer desporto que esteja nos Jogos Olímpicos é interessante e, se eu pudesse, faria todos.

Mas como é que se treina em Évora?

Eu comecei a fazer rollerskis em Évora no ano de 2019 na zona industrial e numa estrada que se chama Valeira, que é entre Évora e Arraiolos, mas claro que não é possível chegar a um nível elevado a treinar em Évora, nem a treinar em Portugal.

Mas depois tive a possibilidade, não relacionado com o desporto, de ir trabalhar para o Dubai e foi isso que tornou realmente tudo possível, porque depois da minha presença em 2022, eu fui promovido no meu trabalho e deixei de ser o personal trainer da pessoa para quem trabalhava e passei a ser o atleta dele.

Desde 2022 sou atleta profissional e estou o máximo tempo possível na neve, estando a maior parte do tempo em Oslo, onde o meu treinador [Ragnar Bragvin] tem um centro de treino, o que, claro, ajuda bastante para o treino da modalidade. Tenho também a sorte de poder treinar em conjunto com a seleção da República Checa porque o meu treinador, para além de ser meu treinador, é o diretor técnico da seleção nacional da República Checa, o que me permite treinar com atletas de nível mundial e que me dá acesso a poder ir para estágios com eles e ter acesso ao meu treinador e a treinar com atletas desse nível.