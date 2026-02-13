De promessa do draft a sobrevivente: a história incrível de Nikola Topić na NBA

Depois da rotura de ligamentos, o cancro

Após boas prestações nos primeiros jogos amigáveis, Topić surgiu a titular a 5 de outubro de 2025 para um jogo de pré-temporada frente aos Charlotte Hornets, em que registou 10 pontos, 4 ressaltos e 7 assistências. E depois desapareceu. Não esteve presente para a estreia na temporada, a 21 de outubro, nem para os jogos seguintes.

E depois caiu a bomba: o diretor desportivo de OKC, Sam Presti, anunciou que Topić estava em tratamentos após ter sido diagnosticado com cancro nos testículos e que o próprio tinha pedido à equipa para não revelar o diagnóstico até começar a quimioterapia.

Sem previsão para regressar à competição, Presti afirmou que a sua única expetativa era de que Topić se concentrasse na sua saúde e em recuperar da doença. "Esta é a sua prioridade. Ele voltará a jogar basquetebol quando puder, mas não vamos colocar nenhum prazo ou expetativas, obviamente. Ele tem todo o nosso apoio, encorajamento e amor."

Três meses depois, e ainda com o cabelo a crescer de volta, Topić voltou aos "courts" para um jogo de basquetebol competitivo. Primeiro com os OKC Blue, a equipa reserva dos Thunder na G-League, para dois jogos, e agora com a equipa principal.

Sem a estrela Shai na equipa, Topić entrou logo no final do primeiro período e, 15 segundos depois, distribuiu logo uma assistência para Jaylin Williams. No final do jogo, com 12 minutos jogados, o sérvio terminou com 2 pontos, 1 ressalto e 1 assistências, mas a sua carreira na NBA está apenas a começar.

Na sua ausência os Oklahoma City Thunder foram campeões na época passada e são os grandes favoritos novamente este ano, com um registo de 42 vitórias e 14 derrotas, o segundo melhor na NBA neste momento.