De promessa do draft a sobrevivente: a história incrível de Nikola Topić na NBA

13 fev, 2026 - 12:13 • Diogo Camilo
O sérvio Nikola Topić fez a sua estreia na NBA na madrugada desta sexta-feira. Só por si, o primeiro jogo de um sérvio de 20 anos não seria notícia, mas o contexto torna o feito um milagre. É que para chegar aqui, Topić — visto como uma das grandes promessas da NBA nos últimos anos — superou um cancro nos testículos e uma rotura de ligamentos no joelho, tudo no espaço de um ano e meio.
Esta é a história dele.
Filho do treinador e estrela jugoslava Milenko Topić, com ares de Luka Doncic e magia nas mãos, o base Nikola fez a estreia profissional aos 16 anos, pelo Estrela Vermelha de Belgrado. Depois de duas épocas com a equipa principal, deu o passo natural para a NBA e era considerado um dos jovens mais promissores a entrar na principal liga de basquetebol naquele ano.
Três semanas antes do draft da NBA, a 4 de junho de 2024, surgiu o primeiro contratempo: uma rotura parcial dos ligamentos no joelho esquerdo durante os treinos de recrutamento da NBA em Treviso, na Itália, depois de duas lesões no mesmo joelho que o fizeram perder quatro meses de competição.
Topić, que estava projetado para ser uma das 5 principais escolhas do draft daquele ano, caiu na tabela e acabou escolhido no 12.º lugar, pelos Oklahoma City Thunder, que nessa época tinham dado o salto e ficado no 1.º lugar da Conferência Oeste, com o trio de Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams e Chet Holmgren.
Uma equipa já cheia de talento jovem e com perspetivas de ser competitiva durante os anos seguintes, deu-se ao luxo de arriscar na escolha do draft e escolher um jogador lesionado, com a vantagem de Topić vir a ser o jogador que os olheiros anteviam.
O base sérvio acabou a falhar toda a época de 2024/25 por precaução, para recuperar totalmente da lesão no joelho esquerdo, e apareceu na pré-época do ano passado preparado para tomar o seu lugar na equipa.
Após boas prestações nos primeiros jogos amigáveis, Topić surgiu a titular a 5 de outubro de 2025 para um jogo de pré-temporada frente aos Charlotte Hornets, em que registou 10 pontos, 4 ressaltos e 7 assistências. E depois desapareceu. Não esteve presente para a estreia na temporada, a 21 de outubro, nem para os jogos seguintes.
E depois caiu a bomba: o diretor desportivo de OKC, Sam Presti, anunciou que Topić estava em tratamentos após ter sido diagnosticado com cancro nos testículos e que o próprio tinha pedido à equipa para não revelar o diagnóstico até começar a quimioterapia.
Sem previsão para regressar à competição, Presti afirmou que a sua única expetativa era de que Topić se concentrasse na sua saúde e em recuperar da doença. "Esta é a sua prioridade. Ele voltará a jogar basquetebol quando puder, mas não vamos colocar nenhum prazo ou expetativas, obviamente. Ele tem todo o nosso apoio, encorajamento e amor."
Três meses depois, e ainda com o cabelo a crescer de volta, Topić voltou aos "courts" para um jogo de basquetebol competitivo. Primeiro com os OKC Blue, a equipa reserva dos Thunder na G-League, para dois jogos, e agora com a equipa principal.
Sem a estrela Shai na equipa, Topić entrou logo no final do primeiro período e, 15 segundos depois, distribuiu logo uma assistência para Jaylin Williams. No final do jogo, com 12 minutos jogados, o sérvio terminou com 2 pontos, 1 ressalto e 1 assistências, mas a sua carreira na NBA está apenas a começar.
Na sua ausência os Oklahoma City Thunder foram campeões na época passada e são os grandes favoritos novamente este ano, com um registo de 42 vitórias e 14 derrotas, o segundo melhor na NBA neste momento.