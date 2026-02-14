Kiko Costa, o "super-herói" que conquistou os jovens e para quem "o céu é o limite"

Respira andebol, transpira andebol, inspira andebol. A eleição de Francisco Costa como melhor jogador jovem do mundo é motivo de grande orgulho para quem o viu dar os primeiros passos na modalidade.

O lateral internacional português do Sporting, de 20 anos, foi distinguido pela Federação Internacional de Andebol, esta sexta-feira, muito pelo papel decisivo no grande momento da seleção nacional, que subiu ao quinto lugar do ranking europeu, na sequência do histórico quinto lugar no Campeonato da Europa. Esta época, Kiko, como também é conhecido, leva 258 golos em 39 jogos.

Kiko Costa nasceu e cresceu em Vila Nova de Gaia, e foi no Grupo Desportivo Colégio Internato dos Carvalhos (GDCIC) que despontou para o desporto de que agora faz vida. "Transpira andebol, respira andebol", diz o professor Raul Martins, que viu o pequeno Francisco crescer e, agora, não esconde a emoção pela eleição do seu antigo aluno para melhor jogador jovem do mundo.



"Para nós é uma grande emoção, é um orgulho, por termos tido um atleta que deu os seus primeiros passos aqui connosco. A partir dos seis, sete anos, até ao nono ano, que fez a sua escolaridade aqui connosco. Conhecemo-lo bem. Para a escola, para os colegas, para a comunidade educativa, para os seus professores, é sempre um momento de regozijo, de alegria e que nos dá imenso prestígio", confessa o ex-diretor do GDCIC, em entrevista à Renascença.

"O céu é o limite"

Raul Martins lembra-se bem do jovem que lhe passou pelas mãos, ainda antes do virar da década. Era "um moço inteligentíssimo", apesar de preferir dedicar mais tempo ao andebol do que aos estudos.

"Às vezes, era preciso a gente insistir um bocadinho com ele", confidencia o professor.

Por outro lado, Raul Martins destaca "a maneira de ser e estar, em contexto escolar, espetacular", do antigo aluno: "Bom amigo, criava bom ambiente, bom relacionamento. Bom relacionamento com os colegas e com os professores, e isso é um lado muito positivo. E é o que ele é agora. Brincalhão, bonacheirão, sempre dado, sempre pronto a estar com os colegas, mas sempre de uma forma muito respeitosa e muito carinhosa com todos."