Kiko Costa, o "super-herói" que conquistou os jovens e para quem "o céu é o limite"

14 fev, 2026 - 09:55 • Inês Braga Sampaio
Respira andebol, transpira andebol, inspira andebol. A eleição de Francisco Costa como melhor jogador jovem do mundo é motivo de grande orgulho para quem o viu dar os primeiros passos na modalidade.
O lateral internacional português do Sporting, de 20 anos, foi distinguido pela Federação Internacional de Andebol, esta sexta-feira, muito pelo papel decisivo no grande momento da seleção nacional, que subiu ao quinto lugar do ranking europeu, na sequência do histórico quinto lugar no Campeonato da Europa. Esta época, Kiko, como também é conhecido, leva 258 golos em 39 jogos.
Kiko Costa nasceu e cresceu em Vila Nova de Gaia, e foi no Grupo Desportivo Colégio Internato dos Carvalhos (GDCIC) que despontou para o desporto de que agora faz vida. "Transpira andebol, respira andebol", diz o professor Raul Martins, que viu o pequeno Francisco crescer e, agora, não esconde a emoção pela eleição do seu antigo aluno para melhor jogador jovem do mundo.
"Para nós é uma grande emoção, é um orgulho, por termos tido um atleta que deu os seus primeiros passos aqui connosco. A partir dos seis, sete anos, até ao nono ano, que fez a sua escolaridade aqui connosco. Conhecemo-lo bem. Para a escola, para os colegas, para a comunidade educativa, para os seus professores, é sempre um momento de regozijo, de alegria e que nos dá imenso prestígio", confessa o ex-diretor do GDCIC, em entrevista à Renascença.
Raul Martins lembra-se bem do jovem que lhe passou pelas mãos, ainda antes do virar da década. Era "um moço inteligentíssimo", apesar de preferir dedicar mais tempo ao andebol do que aos estudos.
"Às vezes, era preciso a gente insistir um bocadinho com ele", confidencia o professor.
Por outro lado, Raul Martins destaca "a maneira de ser e estar, em contexto escolar, espetacular", do antigo aluno: "Bom amigo, criava bom ambiente, bom relacionamento. Bom relacionamento com os colegas e com os professores, e isso é um lado muito positivo. E é o que ele é agora. Brincalhão, bonacheirão, sempre dado, sempre pronto a estar com os colegas, mas sempre de uma forma muito respeitosa e muito carinhosa com todos."
Andebol
Agora, o ex-diretor do GDCIC olha para uma das estrelas dos "Heróis do Mar" e ainda vê detalhes que identificava no pequeno Kiko: "Quanto está interessado numa coisa, foca-se naquilo e faz as coisas de uma forma fantástica. Já se notava isso desde pequenininho, no andebol, e acho que ainda se nota hoje. É o foco. O foco a defender, o foco a construir, o foco a inventar situações de golo... Este foco de se transformar num super-herói a jogar andebol é fantástico. E ele sempre mostrou isso."
E aos 20 anos, "com tudo o que já deu à seleção e ao andebol, e com tanto para dar", é difícil pôr limites ao potencial de Francisco Costa, cujo impacto nos mais jovens é mais relevante ainda para o seu antigo professor.
"A grande conquista dele é fazer com que os jovens se interessem pelo andebol. Que os jovens sintam que também podem ser como o Kiko, que trabalhando se atingem objetivos. É verem no Kiko mais um que foi como eles e que eles podem ser aquilo que o Kiko é hoje. E para o Kiko, é só mesmo dizer: o céu é o limite", declara.
O desporto, e o andebol em concreto, correm nas veias de Kiko Costa. É primo dos hoquistas Poka e Caio e, mais relevante para o tema, a mãe, Cândida Mota, foi jogadora (lateral, como os filhos) e é treinadora, e o pai, Ricardo Costa, foi internacional português em 147 ocasiões e é o seu atual treinador no Sporting. E, claro, o irmão Martim, três anos mais velho, joga com Kiko no clube e na seleção.
Ricardo, que também deu os primeiros passos no andebol no Colégio dos Carvalhos, jogou, entre outros, no FC Porto, com que foi quatro vezes campeão nacional, e foi treinador de dragões e agora Sporting. Nos leões, já comandou os dois filhos num bicampeonato, quatro Taças de Portugal e três Supertaças.
"Mantemos sempre o contacto", conta Raul Martins, que refere que Cândida, Ricardo, Martim e Francisco "nunca deixaram de estar ligados" ao Colégio dos Carvalhos: "Como são nossos vizinhos, sempre que podem, aparecem por cá, estão connosco. É uma grande alegria saber que, apesar do patamar em que estão, nunca deixaram de olhar para as suas origens. Há uma grande amizade e cumplicidade entre todos."
O passado de Francisco e Martim no GDCIC não deixa ninguém lá dentro indiferente e Raul Martins relata que, esta sexta-feira, a notícia da eleição do irmão mais novo para melhor jogador jovem do mundo correu o colégio inteiro.
"Aqui na nossa escola, temos muitos miúdos no andebol. E quando eu soube, fui perguntando, e eles: 'Já sabemos, professor, já sabemos'. E eu dizia para eles: 'Olha, há de chegar a tua vez'. 'Quem sabe', diziam eles. Parecendo que não, para nós, a grande conquista com este prémio do Kiko é mostrar que quando se luta, quando se acredita, todos os sonhos podem tornar-se realidade", enaltece.
O contacto mantém-se e é com um sorriso rasgado que Raul Martins vê Francisco e Martim crescer como andebolistas e pessoas, sempre sem esquecer de onde vieram.
E que conselhos lhes dá o antigo professor? Com uma gargalhada, assume: "Conselhos para quê?"
"O único conselho que lhes daria era: desfrutem, aproveitem e nunca deixem de ser as boas pessoas que são, que nunca se esquecem dos sítios por onde passaram. Mas não é preciso dizermos isso, eles sabem perfeitamente e já têm demonstrado isso na vida do dia a dia", remata.
Raul Martins e o Grupo Desportivo Colégio Internato dos Carvalhos vão continuar a seguir atentamente as carreiras de Francisco Costa e do irmão Martim, que quando podem regressam a Vila Nova de Gaia e recalcam as pegadas dos primeiros passos no andebol.