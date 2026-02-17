Ataques "mais lentos" e os dados no computador de um espanhol explicam a vitória contra a Dinamarca no Europeu

Travar a Dinamarca, que está habituada a correr muito e bem, parece ainda mais difícil do que conseguir atacar lento.



Portugal foi uma seleção inovadora no desporto, com as transições. Quando se fala na Europa de Portugal, da contribuição portuguesa para o desporto no futsal, no futebol, agora também no andebol, fala-se muito das transições. É um presente também para as futuras gerações, para os futuros jogadores, treinadores de Portugal, ver que um sucesso tão histórico como este, uma das duas chaves para a vitória foi a transição. A primeira foi o ataque posicional, mas a segunda foi a transição do ataque de Portugal para a defesa.

Portugal tem nesta altura uma grande geração no andebol: quarto no Mundial, quinto no Europeu. Que opinião tem do andebol português?

É claro que esta geração dourada é o fruto de uma semente que foi semeada há 20 anos. Todos na Europa começámos a perceber que cada vez havia mais treinadores portugueses em formação. Então, esta geração de jogadores portugueses é também o fruto do trabalho em Rio Maior, no centro de alto rendimento desportivo, e de um forte compromisso do jogador português com a sua modalidade.

O segundo passo é, sim, temos agora uma geração de ouro, mas há duas ameaças. A ameaça principal é poder ter condições, de orçamentos, para continuar a investir. Há já uma identidade, um modelo de jogo. O risco é quando há uma mudança de treinador, quando há uma mudança na federação, tudo muda. Este é um risco porque Portugal, desafortunadamente, não tem um número muito alto de bons pavilhões, de boas instalações por todo Portugal. Normalmente, sucessos como este devem servir para fazer um esforço extra e melhorar as condições dos treinadores, as condições de instalações, de pavilhões, porque os novos irmãos Costa que podem aparecer nos próximos 10, 20 anos podem depender do número de horas de treino significativo que vão ter nos próximos anos.

Depois, a segunda ameaça pode estar relacionada com algo muito português, a interpretação de futuras possíveis pedras no caminho. Eu lembro-me da derrota contra o Bahrein nos Jogos Olímpicos. Parecia o fim do mundo quando Portugal perdeu esse jogo. Mas eu percebo que o jogador português que agora tem 15, 16, 20 anos é diferente da minha geração, que tenho 47 anos. A minha geração é pessimista quando perde um jogo contra o Bahrein nos Jogos Olímpicos, mas esta geração agora é mais otimista, é prudente, mas é mais otimista que a minha geração. Então, este é o possível risco: que agora Portugal, quando empatar ou perder um jogo, vai deixar de acreditar no projeto, mas eu acho que o problema não vai ser com os jogadores porque está a ser feito muito bom trabalho nas categorias de base.

O Francisco Costa é, provavelmente, o expoente máximo do andebol português nesta altura. Já podemos considerar o Kiko um dos melhores do mundo?

É claro, o que acontece é que o Kiko é um desses jogadores destinados a reescrever o jogo. Lembras-te de Karabatic? Até 2000 tínhamos um conceito do que seria o melhor do mundo, Karabatic mudou este limite.

A minha perceção, pela análise fria dos dados, é que o Kiko vai mudar esse limite. Tem de continuar a trabalhar, é um jogador que ainda está a crescer, tem uma margem de melhoria física, não só do ponto de vista do corpo e da musculatura, mas também do ponto de vista das transições, do ciclo de defesa-ataque, da competitividade nos momentos críticos do jogo. Já o Martim Costa, por exemplo, está num momento de confirmação incrível. Eu reconheço que a cada dia tenho que subir mais um grau o nível que eu esperava que ia ter com essa idade o Martim, mas o Kiko tem muito, muito grau de desenvolvimento.

Seria bom para o Kiko, por exemplo, ir jogar para a Alemanha ou pode continuar a desenvolver-se a jogar em Portugal?

O Kiko está ainda em fase de crescimento, em fase de polir o diamante, e considero que há algumas equipas da Bundesliga que podem não ser ótimos para a continuidade do seu processo. Há outros que sim, com determinados treinadores, mas há outros que claramente não. Mas ele está preparado para dar rendimento, sem dúvida.

Daqui a dois anos, Portugal e Espanha e também a Suíça vão organizar o próximo Europeu. Portugal está perto das medalhas. Acredita nisso?

Sim, totalmente. Esta é uma oportunidade do ponto de vista social e do jogo. Do ponto de vista do jogo, há também uma maior maturidade que podem chegar os guarda-redes. Se os guarda-redes de Portugal continuarem a sua melhoria – e têm dois anos para atingir isso – vai ser crucial. Para melhorar como guarda-redes, o que precisa é de receber remates que supõem um desafio, jogar minutos de qualidade na Champions League, nas competições europeias. Este é o ponto crítico para voltar a ser candidato às medalhas. Há também jogadores que vão chegar nos últimos momentos da sua carreira, mas num torneio curto, às vezes, é uma vantagem mais que uma ameaça. Mas, na situação dos guarda-redes, o crescimento é crucial.