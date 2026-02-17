Ataques "mais lentos" e os dados no computador de um espanhol explicam a vitória contra a Dinamarca no Europeu

17 fev, 2026 - 08:55 • Carlos Calaveiras
O selecionador de andebol, Paulo Jorge Pereira, contou à TSF que teve “uma ajuda” do espanhol Anselmo Ruiz para que Portugal vencesse a Dinamarca no recente Europeu.
Em conversa com a Renascença, a rádio que sempre ouviu em Espanha, o professor e analista de dados Anselmo Ruiz apresenta-se, conta como chegou a Paulo Jorge Pereira e explica o que descobriu para ajudar os “heróis do mar” a vencer a melhor seleção do mundo.
Sobre o futuro, Ruiz diz, em declarações a Bola Branca, que Portugal deve renovar com Paulo Jorge Pereira, fazer evoluir os nossos guarda-redes e trabalhar para melhorar infra-estruturas.
Quanto a Francisco Costa, não tem dúvidas: “O Kiko é um desses jogadores destinados a reescrever o jogo”.
Comecemos pelo princípio, quem é Anselmo Ruiz e o que é que faz?
Eu sou analista de dados desde o ano 2002, trabalho em duas modalidades, fundamentalmente o futebol e o andebol, num diálogo permanente entre eles. Sou licenciado em ciências do desporto pela Universidade de Granada e com um master de análise de dados. Atualmente, trabalho no futebol para a seleção masculina dos Estados Unidos – estou agora a preparar o Mundial de futebol – e no andebol sou especialista na Federação Europeia de Andebol para análise de dados e, além disso, presto serviços de consultoria de dados para equipas de futebol e de andebol.
Antes de avançarmos, contou-me que tem uma ligação particular à Renascença.
As primeiras lembranças da minha vida sempre estão ligadas à rádio, em Jerez de los Caballeros, em Badajoz, em Aracena, em vilas perto da fronteira. Quando a noite chegava, ouvia-se muito melhor a rádio portuguesa e, então, eu ouvia muitos jogos de hóquei em patins e de futebol. Era a rádio que se ouvia em minha casa, mas também nas lojas destas pequenas vilas. Lembro-me dos jingles da Rádio Renascença, lembro-me da música daqueles anos, lembro muito o Mundial Júnior de Futebol [em 1991].
Então, a Rádio Renascença, para mim, tem sido uma companheira. Era um lugar de intimidade e de refúgio, para uma maior calma, para uma forma de refletir e de lembrar a minha infância a esses espaços. Além do meu trabalho em futebol e andebol, eu também escrevi livros de romance, pequenos contos e há um relato sobre Aracena em que falo da Rádio Renascença porque é o som de fundo que eu lembro desses anos. É uma ligação muito forte.
Muito curioso. Entretanto, o Anselmo Ruiz é especialista em andebol e faz análises de dados de equipas e seleções. E, no ano passado, falou com o selecionador português Paulo Jorge Pereira. Como foi esse contacto?
O Paulo e eu, durante os anos em que ele esteve a trabalhar na liga espanhola, partilhávamos espaços de congressos e seminários, mas não aprofundámos muito a ligação nessa altura. Depois, com o Tiago [Oliveira], que era o analista de dados do Paulo nessa altura, começámos a coincidir na Liga de Campeões, na Final Four, e construímos uma relação muito especial porque estávamos a olhar para um fator muito importante do jogo de andebol, que é o ritmo de jogo. Partilhámos muitas coisas e, quando o Tiago deixou a seleção, eu já tinha recolhido muita informação que era interessante.
E falaram antes do Mundial 2025.
Sim, no ano passado eu tinha muitos dados e, sem o Tiago como interlocutor, mandei umas mensagens para o Paulo [Jorge Pereira] e ele disse-me “isto é muito complexo”, mas fez-me as perguntas-chave: “qual era a origem dos dados”, “qual seria a fiabilidade”, “o como estava relacionado com Portugal a velocidade de jogo”.
Na altura, fiz a simulação do jogo de Portugal contra a Alemanha e ficou muito perto do que aconteceu na realidade e nesse momento percebi que a confiança do Paulo era muito grande, mas sempre questionando os dados e as alternativas. Já na preparação do jogo contra a Dinamarca no Mundial 2025 o Paulo pediu-me para integrar os seus analistas nesses relatórios da meia-final.
A Dinamarca é a melhor equipa do mundo, raramente perde…
Realmente, é difícil encontrar um jogo em que a Dinamarca sofra uma derrota, mas era mais importante detectar períodos em que a Dinamarca fosse menos competitiva. Então, encontrámos um jogo contra a Eslovênia, mas também outros jogos em que, por períodos de 10/12 minutos, a Dinamarca sofria. Então percebi que a fraqueza da Dinamarca era quando eles não podiam trabalhar o seu ritmo.
Se te recordas, nessa meia-final [do Mundial] Portugal foi competitivo durante 20 minutos, mas foi muito difícil manter o ritmo. A minha surpresa foi que, do jogo contra a Dinamarca na meia-final do Mundial para o jogo na fase de grupos do Europeu, a ideia foi implementada porque houve tempo para treinar e os jogadores acreditaram [que era possível vencer]. E para mim foi muito emocionante analisar esse jogo. Eu não sou português, não posso perceber a emoção que sentiram os adeptos de andebol, o que aconteceu, mas foi para mim uma alegria intelectual, mas também uma alegria emocional ver o final do jogo, lembrar o golo do Areia, porque era muito importante comprovar como, quando se trabalha e se insiste, se atinge o sucesso.
Para o Europeu deu resultado e Portugal venceu mesmo a Dinamarca. O truque, se percebi, é tentar baixar o ritmo de ataque da Dinamarca, é isso?
Exato. Estamos a falar de segundos. Lembras-te do filme “Braveheart”? Há uma cena no filme no campo de batalha em que os ingleses estão a aproximar-se dos escoceses, mas o Braveheart diz “hold”, “ainda não”, “ainda não”, “ainda não” para o ataque. Essa pode ser a metáfora que resume a diferença entre o jogo da meia-final do Mundial 2025 e o jogo do Europeu, um ano depois.
O que aconteceu foi que Portugal precisava de dar um passe a mais, um pouco de tempo a mais para a elaboração do ataque. Esse era o primeiro passo para atingir o sucesso. Estamos a falar de pequenos detalhes, são três segundos a mais. O que acontece é que Dinamarca normalmente obriga o ataque rival a atacar em 33 segundos, mas para poder ser competitivo contra Dinamarca precisas de atacar em 36 segundos. As equipas que conseguiam atacar mais lento, em 36 segundos, começavam a ser competitivas contra a Dinamarca. E se atingissem os 38 segundos [por ataque] era a zona ótima.
Os dados são os dados. Eu posso ter uma determinada interpretação de jogo ou um gosto, ou uma ligação, mas neste caso era óbvio. Jogar lento vai contra o meu gosto, mas neste caso é o que te pode dar o sucesso. Então, o que aconteceu no jogo de 2025 foi que Portugal, durante 20 minutos, jogou esse ritmo, mas depois começou a correr mais, começou a ser influenciado pelo ritmo dinamarquês. Já no jogo do Europeu, o que aconteceu foi que houve períodos em que o jogo foi rápido, mas quando Portugal quis impor o ritmo foi paciente e conseguiu atingir os 38 segundos por ataque.
Mas esta é só uma parte da história. A segunda parte é como obrigar a Dinamarca a atacar lento e a não jogar em contra-ataque? A chave foi a transição de Portugal do ataque para a defesa. Foi brutal ver, primeiro a quase evitar os golos de contra-ataque direto e de tiro rápido do centro e depois ver a defesa muito bem adaptada às ondas, à segunda, terceira onda do contra-ataque dinamarques, também com um excepcional rendimento dos dois guarda-redes.
O plano foi cumprido.
Foi feito tudo o que tinha que ser feito para poder ser competitivo. Depois, no jogo pode ganhar-se, pode perder-se. O interessante foi ser competitivo no que depende de ti: um passe a mais, mais três segundos. Isto foi conseguido na maior parte do jogo, durante mais tempo do que na meia-final de 2025.
O primeiro momento depende do ataque de Portugal, depende do que tu queres fazer, mas o segundo é como introduzir um vírus informático dentro de um computador. A segunda parte [travar o ataque da Dinamarca] foi realmente brilhante, algo histórico, algo também que mostra para o resto das seleções o caminho para tentar derrotar a Dinamarca. E isso é interessante, esse diálogo permanente entre ataque e defesa que o andebol e também outros desportos, como o futebol oferecem.
Travar a Dinamarca, que está habituada a correr muito e bem, parece ainda mais difícil do que conseguir atacar lento.
Portugal foi uma seleção inovadora no desporto, com as transições. Quando se fala na Europa de Portugal, da contribuição portuguesa para o desporto no futsal, no futebol, agora também no andebol, fala-se muito das transições. É um presente também para as futuras gerações, para os futuros jogadores, treinadores de Portugal, ver que um sucesso tão histórico como este, uma das duas chaves para a vitória foi a transição. A primeira foi o ataque posicional, mas a segunda foi a transição do ataque de Portugal para a defesa.
Portugal tem nesta altura uma grande geração no andebol: quarto no Mundial, quinto no Europeu. Que opinião tem do andebol português?
É claro que esta geração dourada é o fruto de uma semente que foi semeada há 20 anos. Todos na Europa começámos a perceber que cada vez havia mais treinadores portugueses em formação. Então, esta geração de jogadores portugueses é também o fruto do trabalho em Rio Maior, no centro de alto rendimento desportivo, e de um forte compromisso do jogador português com a sua modalidade.
O segundo passo é, sim, temos agora uma geração de ouro, mas há duas ameaças. A ameaça principal é poder ter condições, de orçamentos, para continuar a investir. Há já uma identidade, um modelo de jogo. O risco é quando há uma mudança de treinador, quando há uma mudança na federação, tudo muda. Este é um risco porque Portugal, desafortunadamente, não tem um número muito alto de bons pavilhões, de boas instalações por todo Portugal. Normalmente, sucessos como este devem servir para fazer um esforço extra e melhorar as condições dos treinadores, as condições de instalações, de pavilhões, porque os novos irmãos Costa que podem aparecer nos próximos 10, 20 anos podem depender do número de horas de treino significativo que vão ter nos próximos anos.
Depois, a segunda ameaça pode estar relacionada com algo muito português, a interpretação de futuras possíveis pedras no caminho. Eu lembro-me da derrota contra o Bahrein nos Jogos Olímpicos. Parecia o fim do mundo quando Portugal perdeu esse jogo. Mas eu percebo que o jogador português que agora tem 15, 16, 20 anos é diferente da minha geração, que tenho 47 anos. A minha geração é pessimista quando perde um jogo contra o Bahrein nos Jogos Olímpicos, mas esta geração agora é mais otimista, é prudente, mas é mais otimista que a minha geração. Então, este é o possível risco: que agora Portugal, quando empatar ou perder um jogo, vai deixar de acreditar no projeto, mas eu acho que o problema não vai ser com os jogadores porque está a ser feito muito bom trabalho nas categorias de base.
O Francisco Costa é, provavelmente, o expoente máximo do andebol português nesta altura. Já podemos considerar o Kiko um dos melhores do mundo?
É claro, o que acontece é que o Kiko é um desses jogadores destinados a reescrever o jogo. Lembras-te de Karabatic? Até 2000 tínhamos um conceito do que seria o melhor do mundo, Karabatic mudou este limite.
A minha perceção, pela análise fria dos dados, é que o Kiko vai mudar esse limite. Tem de continuar a trabalhar, é um jogador que ainda está a crescer, tem uma margem de melhoria física, não só do ponto de vista do corpo e da musculatura, mas também do ponto de vista das transições, do ciclo de defesa-ataque, da competitividade nos momentos críticos do jogo. Já o Martim Costa, por exemplo, está num momento de confirmação incrível. Eu reconheço que a cada dia tenho que subir mais um grau o nível que eu esperava que ia ter com essa idade o Martim, mas o Kiko tem muito, muito grau de desenvolvimento.
Seria bom para o Kiko, por exemplo, ir jogar para a Alemanha ou pode continuar a desenvolver-se a jogar em Portugal?
O Kiko está ainda em fase de crescimento, em fase de polir o diamante, e considero que há algumas equipas da Bundesliga que podem não ser ótimos para a continuidade do seu processo. Há outros que sim, com determinados treinadores, mas há outros que claramente não. Mas ele está preparado para dar rendimento, sem dúvida.
Daqui a dois anos, Portugal e Espanha e também a Suíça vão organizar o próximo Europeu. Portugal está perto das medalhas. Acredita nisso?
Sim, totalmente. Esta é uma oportunidade do ponto de vista social e do jogo. Do ponto de vista do jogo, há também uma maior maturidade que podem chegar os guarda-redes. Se os guarda-redes de Portugal continuarem a sua melhoria – e têm dois anos para atingir isso – vai ser crucial. Para melhorar como guarda-redes, o que precisa é de receber remates que supõem um desafio, jogar minutos de qualidade na Champions League, nas competições europeias. Este é o ponto crítico para voltar a ser candidato às medalhas. Há também jogadores que vão chegar nos últimos momentos da sua carreira, mas num torneio curto, às vezes, é uma vantagem mais que uma ameaça. Mas, na situação dos guarda-redes, o crescimento é crucial.
E depois, se houver um compromisso da federação, se houver um compromisso da comunidade portuguesa de andebol de fazer um esforço extra nestes dois anos, se Portugal continuar a fazer as coisas como até agora, o mais provável é que vai fazer um bom torneio, mas há pontos que estou seguro que na federação já estão a ter em conta: dias extra de concentração, dias de treino da seleção para melhorar os sistemas, mas também do apoio aos guarda-redes para continuarem o seu crescimento, porque o guarda-redes em andebol é muito mais importante do que no futebol. A performance de uma equipa de andebol depende mais de 40% do guarda-redes.
É como uma metáfora da Fórmula 1, é o piloto... Se tens um bom carro, mas não tens um bom piloto, a equipa pode ser o carro da Fórmula 1 e o piloto pode ser o guarda-redes. E Portugal precisa de melhorias nas condições de treino, melhorias nas horas de concentração, melhorias também no apoio das instituições para poder manter. É uma oportunidade histórica e faltam dois anos.
Ouvi-o dizer que os melhores guarda-redes são aqueles que conseguem fazer mais de 30% de defesas. É assim?
É curioso, porque está a mudar: 30% o limite é ótimo, mas cada vez é mais baixa a percentagem de defesas nos torneios. Neste último Europeu, a percentagem média de defesas foi de 25%. Porquê? Porque há mais remates difíceis de parar. Há mais remates de contra-ataque, mais remates em 6 metros, em penetração. Então, a forma de preparar o guarda-redes mudou. O 30% agora é quase excecional de atingir num Europeu.
A normalidade agora de um guarda-redes baixou, estar entre 25%, 27%, 28% já é uma boa performance de um guarda-redes. Atualmente, a chave não é encontrar guarda-redes que cheguem a 30%. A chave é encontrar parelhas, grupos de dois/três guarda-redes, que possam trabalhar bem nos treinos e que possam chegar em conjunto aos 30%. Não é fácil, internacionalmente, encontrar grupos de dois/três guarda-redes que se sintam bem no balneário, que se sintam cómodos a dar conselhos para melhorar o seu companheiro de baliza. Aí pode estar a chave de Portugal.
Por falar em guarda-redes, Andy Wolff, da Alemanha, será neste momento o melhor do mundo e fez duas enormes exibições contra Portugal no Mundial e no Europeu recente
Eu tenho com Andy Wolff uma história de amor e tristeza porque, quando estive a trabalhar com a seleção espanhola em 2016 no Europeu, nós ganhamos na fase de grupos e Andy Wolff nesse dia não esteve bem, mas na final foi diferente. Foi nesse dia que nasceu a estrela Andy Wolff. Tal como no futebol há um indicador que é o Expected Goals, há outro que é o Expected Goal on Target, em função da qualidade final do remate. Nós devíamos ter ganho esse jogo por três, segundo o sistema dos Expected Goals, mas o Andy Wolff fez com que a Espanha marcasse menos 10 golos. Depois, também nos Jogos Olímpicos de Paris aconteceu o mesmo. Por isso, o Andy Wolff provoca em mim sentimentos que não provoca mais ninguém: admiração, mas ao mesmo tempo tristeza.
Tenho que reconhecer que um dos projetos que tenho é como parar – chama-se assim no meu computador – o Andy Wolff, como descer o seu rendimento. Não tenho muito sucesso até ao momento, mas estou a analisar qual o tipo de remate que é mais difícil ou, no caso de Andy Wolff, menos fácil de parar pelo Andy Wolff.
Para acabar, Paulo Jorge Pereira ainda não renovou por Portugal.
Acho que é Portugal que tem que renovar. Seria um erro por parte de Portugal se não o fizesse. E não tanto ligado à renovação, mas também ligado às questões prévias a um Europeu. É uma oportunidade única, porque há um conhecimento do que pode ser feito e o Paulo também cresceu como treinador. Ele conhece, de uma forma precisa, o que é importante ou o que não é. Seria realmente uma perda importante que essa colaboração da seleção de Portugal e do Paulo não continuasse. Seria uma ocasião não aproveitada para o crescimento. Já se houver renovação será um sinal de que se acredita no talento do andebol português e que pode ser possível chegar a mares nunca antes navegados
Fica já combinada uma nova conversa sobre futebol antes do Mundial…
Encantado, totalmente de acordo.