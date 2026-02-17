Os planos de Mosquera para a Volta a Portugal: subir categoria, não tocar nas datas e abrir portas ao mundo

O ex-ciclista Ezequiel Mosquera é o novo rosto da organização das principais provas de ciclismo nacional e o objetivo é “dar-lhes a volta”, mas acredita que precisará de tempo para implementar as mudanças.

O primeiro teste será na Volta ao Algarve, que arranca já na quarta-feira. Mais para a frente no calendário, a sua empresa organizará também a Volta ao Alentejo e a Volta a Portugal.

Em véspera de arranque da Algarvia, Mosquera sentou-se com a Renascença, num episódio especial do podcast “Estendal da Volta”, para debater a prova e como melhorar a Volta a Portugal, uma competição que o galego considera ter como ponto forte uma identidade cultural no país e que pode servir de preparação para as Grandes Voltas.

O organizador quer tentar subir a categoria da Volta a Portugal, quer convencer melhores equipas a participar e não pensa em tirar a competição de agosto, porque poderia “reduzir o impacto junto das pessoas”.

Está tudo pronto para o arranque da Volta ao Agarve?

Está tudo pronto e não está nada pronto nestas organizações. Tens a sensação de que falta sempre alguma coisa, está o grupo todo em alerta para o que pode acontecer. Uma prova de ciclismo atinge tantas áreas, algumas fora do teu controlo. Não é um pavilhão, estás por centenas de quilómetros, que estão controlados, mas nunca a 100%, e tudo isso cria tensão própria de uma prova de ciclismo. É gratificante, mas há sempre este ponto de tensão.

No ano passado, houve um problema em Lagos, com os sprinters a irem por fora das barreiras. Situações desse género foram olhadas com especial atenção?

Sim. Temos um final idêntico este ano. Pusemos ênfase nesse final, claro, mas isso são coisas que ao mínimo erro podem acontecer. Não é algo criticável à anterior organização, que organizou bem. Pode acontecer em qualquer etapa, já aconteceu na Volta a Espanha e na França, os ciclistas saem atrás da mota da televisão e até já se perderam etapas de montanha por isso. Estamos em cima do tema.

Houve consequências negativas disso? A Visma optou por não vir, por exemplo.

Acho que não. Circunstâncias destas acontecem a toda a hora, em Múrcia tiverem de parar a corrida e mudar tudo. As equipas são conscientes das dificuldades de uma organização. Claro que não gostam de sprintar junto aos carros, é perigoso, mas não é isso que condiciona a Volta ao Algarve. A Visma tomou a decisão de não vir, mas não foi por estas situações. Conheço-os mais ou menos bem, definem onde arranca a época do Jonas Vingegaard. Marcam o calendário em novembro. A Volta ao Algarve tem um íman normal pelo clima, pela data, por ser uma zona pequena. Podem estar à vontade, com bons hotéis. Há boas estradas. É uma região perfeita para a prática da modalidade. Há sempre muita procura.