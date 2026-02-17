Um olho em Ayuso, outro em Lipowitz. João Almeida no Algarve para "cumprir um objetivo de carreira"

17 fev, 2026 - 10:00 • Eduardo Soares da Silva
O português João Almeida arranca, esta quarta-feira, a Volta ao Algarve, um dos objetivos de carreira que ainda não cumpriu.
Com a Volta a Itália em pensamento, em maio, o trepador português da UAE Emirates assume o objetivo de vencer a prova que lhe escapou na última etapa na época passada.
"Ter o dorsal número um é motivante e espero terminar no primeiro lugar. Sei que vai ser difícil", assume, em entrevista à Renascença e à Lusa.
Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui
Almeida escolhe Juan Ayuso, antigo colega de equipa e em estreia na Lidl-Trek, e Florian Lipowitz, jovem da Red Bull-bora-hansgrohe e surpreendente terceiro classificado do Tour 2025, como os principais adversários na luta pela camisola amarela.
No ano passado, Almeida deixou fugir a camisola amarela na última etapa para Jonas Vingegaard. Uma assumida abordagem conservadora no contrarrelógio permitiu ao dinamarquês recuperar a desvantagem e tirar a vitória ao português, que nunca venceu no Algarve.
"Ficou um pouquinho [uma espinha encravada]. Fiquei tão perto e tão longe, ao mesmo tempo. Sabe bem ser segundo, mas vencer no Algarve, no nosso país, é um objetivo de carreira que tenho", atira.
O alterado percurso deste ano agrada a João Almeida: "É um pouco mais duro, o que é melhor para os trepadores. O crono é plano, mas parece-me muito bom. Os pontos quentes poderão prejudicar um pouco, mas a fuga poderá ainda estar na estrada. Teremos de nos adaptar às circunstâncias."
Ciclismo
João Almeida prepara-se para participar na Volta a(...)
O português arrancou a temporada com um segundo lugar na Volta à Comunidade Valenciana, um percurso que "não era 100%" ao seu jeito, mas viu bons indícios.
"Acho que a forma é boa, estive bem. Começar a ganhar é positivo porque dá confiança para as próximas corridas", atira.
No Giro d'Itália, Almeida tentará superar o segundo lugar da Vuelta do ano passado e tentar vencer pela primeira vez uma grande volta. Nunca um português o fez. O principal adversário será novamente o mesmo: Vingegaard.
"É um adversário muito duro, muito bom. Ficou o quase em Espanha, já foi um motivo de orgulho. É continuar a esforçar-me para ser mais forte e tentar vencer. Já havia rumores que ele iria, já esperava. Se não fosse, seria melhor. Assim, a prova será mais dura, mais controlada. Será uma bonita Volta a Itália", atira.
Almeida decidiu não fazer o Tour depois de dois anos no apoio a Tadej Pogacar "para mudar de ares". No calendário há ainda a Volta a Espanha, no fecho da temporada, mas ainda sem liderança garantida.
O esloveno tem assumido o objetivo de vencer a prova pela primeira vez. Em 2025, optou por não alinhar após um Tour desgastante e, por isso, deixará a decisão para julho.
"Ele esteve previsto várias vezes. Só se vai decidir depois do Tour, porque ele pode focar-se só no Mundial, que tem um bom percurso para ele e quer defender a camisola. É uma incógnita", conclui.
João Almeida arranca em busca de conquistar a Volta ao Algarve pela primeira vez na carreira. A prova arranca esta quarta-feira, dia 18 de fevereiro e vai até domingo, dia 22.