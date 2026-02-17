Um olho em Ayuso, outro em Lipowitz. João Almeida no Algarve para "cumprir um objetivo de carreira"

O português arrancou a temporada com um segundo lugar na Volta à Comunidade Valenciana, um percurso que "não era 100%" ao seu jeito, mas viu bons indícios.

"Acho que a forma é boa, estive bem. Começar a ganhar é positivo porque dá confiança para as próximas corridas", atira.

No Giro d'Itália, Almeida tentará superar o segundo lugar da Vuelta do ano passado e tentar vencer pela primeira vez uma grande volta. Nunca um português o fez. O principal adversário será novamente o mesmo: Vingegaard.

"É um adversário muito duro, muito bom. Ficou o quase em Espanha, já foi um motivo de orgulho. É continuar a esforçar-me para ser mais forte e tentar vencer. Já havia rumores que ele iria, já esperava. Se não fosse, seria melhor. Assim, a prova será mais dura, mais controlada. Será uma bonita Volta a Itália", atira.

Almeida decidiu não fazer o Tour depois de dois anos no apoio a Tadej Pogacar "para mudar de ares". No calendário há ainda a Volta a Espanha, no fecho da temporada, mas ainda sem liderança garantida.

O esloveno tem assumido o objetivo de vencer a prova pela primeira vez. Em 2025, optou por não alinhar após um Tour desgastante e, por isso, deixará a decisão para julho.

"Ele esteve previsto várias vezes. Só se vai decidir depois do Tour, porque ele pode focar-se só no Mundial, que tem um bom percurso para ele e quer defender a camisola. É uma incógnita", conclui.

João Almeida arranca em busca de conquistar a Volta ao Algarve pela primeira vez na carreira. A prova arranca esta quarta-feira, dia 18 de fevereiro e vai até domingo, dia 22.