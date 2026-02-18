Geraint Thomas "certamente não diria que não" a João Almeida na INEOS

18 fev, 2026 - 14:10 • Eduardo Soares da Silva
Geraint Thomas, antigo vencedor do Tour de France e atual diretor da INEOS Grenadiers, "certamente não diria que não" à contratação de João Almeida, quando o contrato do português com a UAE terminar.
O britânico terminou a carreira em 2025 e assumiu um papel de liderança na equipa britânica. Estreia-se nas novas funções na Volta ao Algarve, onde a Renascença o questionou sobre os favoritos a vencer a prova.
"O João já começou bem em Valência, acho que vai ser um bom ano para ele. Claro que há o Juan Ayuso, o Riccitello, o Paul Seixas e o Lipowitz, e espero que os nossos rapazes também tenham boas pernas, há sempre um bom pelotão no Algarve", disse.
Almeida renovou contrato recentemente com a UAE, válido por mais três temporadas, até 2028. Depois disso, seria o português uma boa contratação para a INEOS?
"Eu certamente que não diria que não", respondeu, entre risos, Geraint Thomas, quando questionado por Bola Branca.
No Algarve, a INEOS testa o que será "a base do futuro" da equipa e que poderá estar no Tour de France este verão com os reforços Oscar Onley e Kevin Vauquelin, para além do contrarrelogista Filippo Ganna e o trepador Thymen Arensman.
Entrevista Bola Branca
"Sempre gostei de vir fazer a Volta ao Algarve, tem um pouco de tudo. Há alguma montanha, sprints e o contrarrelógio. É um bom sítio para começar a época, é uma prova mais discreta, o tempo é bom. Portugal é um sítio bastante tranquilo", disse.
Nesse sentido, Thomas explica que tentou tirar a pressão à equipa para conseguir já um resultado na primeira prova da época: "Eu disse-lhes no autocarro que não é obrigatório irem já vencer só porque custaram não sei quanto dinheiro, mas eles estão em boa forma, tiveram um bom inverno."
"Queremos que eles estejam bem e que exista boa comunicação, temos dois reforços na equipa e há muita aprendizagem pela frente. Temos três ciclistas para a geral [Onley, Vauquelin e Arensman] e isso tem os seus desafios que todos compreendem. É o início de uma nova fase, eles vão ser o 'core' da equipa nos próximos anos", explica.
O galês terminou a carreira no inverno depois de duas décadas de enorme sucesso. Foi essencial no domínio de Chris Froome no Tour de France e venceu a prova em 2018.
Terminada a carreira, Geraint explica que quis ficar ligado ao desporto: "Ainda me estou a habituar a tudo, tive de aprender a usar um portátil. Estou envolvido no desporto e é isso que queria. Tive dois dias parado em casa e fiquei aborrecido, tenho de fazer algo."
Depois de 16 anos na mesma equipa como ciclista, conhecendo quase todos os colegas de equipa, o quão facilmente conseguiu Thomas passar para um papel de liderança.
"Por vezes é difícil, até falar da seleção dos ciclistas com eles, mas não sou eu que escolho as equipas, tenho só uma palavra a dizer. É diferente, tenho de colocar a emoção de lado e ser honesto com os ciclistas. Todos entendem o lado profissional", conclui.
A Volta ao Algarve está na estrada entre esta quinta-feira e o próximo domingo.