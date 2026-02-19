João Carvalho: "Paira uma suspeição sobre as convocatórias das seleções. Queremos que sejam mais transparentes"

João Carvalho, atual secretário-geral da Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB), apresentou candidatura à presidência do organismo. Do outro lado está Carlos Barroca, para disputar a ida às urnas a 25 de abril.

O processo eleitoral da FPB decorre em duas fases. A 21 de fevereiro serão eleitos 37 delegados — representantes de jogadores, treinadores, clubes e árbitros — num modelo que permite a todos os que tenham mais de 18 anos votar nos delegados do seu setor. Estes 37 elementos juntam-se a 24 delegados por inerência, formando o colégio eleitoral que, no dia 25 de abril, se reúne em assembleia geral para escolher o próximo presidente da Federação e respetivos órgãos sociais.

Em entrevista a Bola Branca, João Carvalho destaca a importância da prospeção e formação de talentos, garante corte de cargos diretivos e modernização de processos na Federação, e fala sobre uma "neblina" que paira sobre as convocatórias das seleções e a escolha de selecionadores, que pretende debelar.

De que forma a sua experiência na Federação Portuguesa de Basquetebol o ajuda a preparar a campanha?

Embora a liderança seja individual, ela só será bem-sucedida se tiver uma boa equipa, e estou certo de que a minha é de facto excelente. Quanto à minha experiência, toda a minha vida profissional foi feita no âmbito empresarial, na área financeira e na gestão geral. Além disso, estou ligado ao ensino superior há 30 anos, na área da gestão.

Na Federação, tive uma ligação iniciada em 2009, primeiro como vice-presidente e, mais tarde, como secretário-geral. Tenho um conhecimento muito profundo de tudo o que envolve o basquetebol nacional: as associações, os clubes e os próprios agentes.

Quem me conhece sabe que só me comprometo com o que posso cumprir. Sou uma pessoa de ação e concretizo planos. Esta candidatura é a oportunidade de pôr em prática as nossas ideias e visões, sem perder tempo a fazer diagnósticos, pois o conhecimento da situação atual é total.

Por onde passa o crescimento do basquetebol português? É essencialmente através da internacionalização ou existe algo mais?

A internacionalização acaba por ser o resultado natural de tudo o que é feito a nível interno. Só teremos bons resultados internacionais se a modalidade tiver visibilidade cá dentro, o que depende do sucesso das nossas seleções seniores.

O ano de 2025 foi fantástico e ímpar: a seleção sénior feminina esteve pela primeira vez numa fase final do Campeonato da Europa e a masculina passou a fase de grupos. No entanto, para assegurarmos esta continuidade, precisamos de trabalhar muito internamente, e o aspeto fundamental é a formação.

Que alterações propõe para o modelo de formação atual de jogadores?

Propomos uma revisão profunda da formação, abrangendo não apenas os treinadores, mas também a arbitragem e as metodologias. Temos de reavaliar a eficácia dos centros de treino e trazer conhecimento científico para que os jogadores se desenvolvam de forma efetiva.

A deteção de talentos tem de ser feita de forma ainda mais precoce. O desenvolvimento desses atletas tem de ser uma certeza; não podemos "ziguezaguear" com jogadores que parecem ter potencial e depois não o revelam. Temos de estar mais seguros das apostas que fazemos.