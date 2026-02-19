João Carvalho: "Paira uma suspeição sobre as convocatórias das seleções. Queremos que sejam mais transparentes"

19 fev, 2026 - 10:15 • Redação
João Carvalho, atual secretário-geral da Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB), apresentou candidatura à presidência do organismo. Do outro lado está Carlos Barroca, para disputar a ida às urnas a 25 de abril.
O processo eleitoral da FPB decorre em duas fases. A 21 de fevereiro serão eleitos 37 delegados — representantes de jogadores, treinadores, clubes e árbitros — num modelo que permite a todos os que tenham mais de 18 anos votar nos delegados do seu setor. Estes 37 elementos juntam-se a 24 delegados por inerência, formando o colégio eleitoral que, no dia 25 de abril, se reúne em assembleia geral para escolher o próximo presidente da Federação e respetivos órgãos sociais.
Em entrevista a Bola Branca, João Carvalho destaca a importância da prospeção e formação de talentos, garante corte de cargos diretivos e modernização de processos na Federação, e fala sobre uma "neblina" que paira sobre as convocatórias das seleções e a escolha de selecionadores, que pretende debelar.
De que forma a sua experiência na Federação Portuguesa de Basquetebol o ajuda a preparar a campanha?
Embora a liderança seja individual, ela só será bem-sucedida se tiver uma boa equipa, e estou certo de que a minha é de facto excelente. Quanto à minha experiência, toda a minha vida profissional foi feita no âmbito empresarial, na área financeira e na gestão geral. Além disso, estou ligado ao ensino superior há 30 anos, na área da gestão.
Na Federação, tive uma ligação iniciada em 2009, primeiro como vice-presidente e, mais tarde, como secretário-geral. Tenho um conhecimento muito profundo de tudo o que envolve o basquetebol nacional: as associações, os clubes e os próprios agentes.
Quem me conhece sabe que só me comprometo com o que posso cumprir. Sou uma pessoa de ação e concretizo planos. Esta candidatura é a oportunidade de pôr em prática as nossas ideias e visões, sem perder tempo a fazer diagnósticos, pois o conhecimento da situação atual é total.
Por onde passa o crescimento do basquetebol português? É essencialmente através da internacionalização ou existe algo mais?
A internacionalização acaba por ser o resultado natural de tudo o que é feito a nível interno. Só teremos bons resultados internacionais se a modalidade tiver visibilidade cá dentro, o que depende do sucesso das nossas seleções seniores.
O ano de 2025 foi fantástico e ímpar: a seleção sénior feminina esteve pela primeira vez numa fase final do Campeonato da Europa e a masculina passou a fase de grupos. No entanto, para assegurarmos esta continuidade, precisamos de trabalhar muito internamente, e o aspeto fundamental é a formação.
Que alterações propõe para o modelo de formação atual de jogadores?
Propomos uma revisão profunda da formação, abrangendo não apenas os treinadores, mas também a arbitragem e as metodologias. Temos de reavaliar a eficácia dos centros de treino e trazer conhecimento científico para que os jogadores se desenvolvam de forma efetiva.
A deteção de talentos tem de ser feita de forma ainda mais precoce. O desenvolvimento desses atletas tem de ser uma certeza; não podemos "ziguezaguear" com jogadores que parecem ter potencial e depois não o revelam. Temos de estar mais seguros das apostas que fazemos.
Como está posicionado o basquetebol português no contexto europeu atual?
Após os resultados de 2025, temos de assumir que as nossas seleções devem ter um lugar permanente nas fases finais dos Campeonatos da Europa. Contudo, preocupa-nos a formação dos jogadores mais jovens. Em 2026, será o primeiro ano, em muito tempo, que não teremos nenhuma seleção jovem a disputar a Divisão A de um Europeu.
Isto reforça a necessidade de reavaliar e alterar o que tem sido feito na formação. Sem uma base sólida, teremos dificuldades em garantir, a prazo, a qualidade que as seleções seniores apresentaram recentemente.
Seria um erro grave para o desporto nacional não conseguir dar continuidade ao sucesso de 2025?
Seria péssimo para o desporto nacional e, muito particularmente, para o basquetebol. Temos de continuar a investir, e talvez investir ainda mais, na formação dos nossos potenciais talentos. É esse o caminho.
Que alterações pretende introduzir no modelo de gestão da Federação?
Vamos alterar o modelo de gestão. A direção passará a ser composta por menos elementos: teremos apenas cinco vice-presidentes, em vez dos tradicionais oito. Estes cinco terão competências e áreas de responsabilidade perfeitamente definidas, o que permitirá uma intervenção mais direta e um maior nível de responsabilização.
Além disso, criaremos comissões consultivas com pessoas do ecossistema do basquetebol e de fora dele — dos meios empresarial e académico — para que as nossas decisões sejam mais fundamentadas.
Qual é o seu plano para tornar as ligas nacionais mais competitivas?
As ligas são fundamentais para o desenvolvimento dos jogadores. A nossa ideia é autonomizar a gestão das ligas em relação às outras competições da Federação e trazer os representantes dos clubes para essa gestão. É crucial que quem está no terreno e participa nas competições tenha a oportunidade de contribuir para a tomada de decisões.
No seu programa, fala no estabelecimento de critérios transparentes e exigentes nas convocatórias e observações. Que critérios seriam esses?
Há bastante tempo que paira uma espécie de "neblina" ou suspeição sobre as convocatórias. Queremos que estas sejam o mais transparentes possível, baseadas na meritocracia, tanto para treinadores como para jogadores. Toda a gente deve estar consciente de que está a ser avaliada a todo o momento. A escolha dos selecionadores nacionais não dependerá apenas de uma pessoa; teremos mais opiniões envolvidas para eliminar a opacidade que atualmente existe aos olhos do universo do basquetebol.
Onde é que falta modernização na Federação e no basquetebol nacional?
Ao longo dos últimos anos, tenho fomentado a transformação digital da Federação e já temos muitos processos automatizados, como a centralização das inscrições. No entanto, ainda há áreas a melhorar.
Queremos simplificar os processos de inscrições e transferências para retirar a carga burocrática das associações e, principalmente, dos clubes. Os clubes devem estar focados na formação e na competição, não em barreiras burocráticas.
De que forma pode a tecnologia ser aplicada no desenvolvimento direto dos jogadores?
Queremos trazer tecnologia não apenas para a comunicação, mas também para o desenvolvimento técnico. Pretendemos importar conhecimento científico de instituições de ensino superior para aplicá-lo na nossa "matéria-prima", que são os jogadores. A modernização serve para potenciar o talento.