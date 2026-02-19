O que podem as equipas portuguesas ambicionar na Volta ao Algarve?

A equipa que veste de laranja não olha para as fugas com muita atenção. Foram a única equipa nacional que não colocou ninguém na fuga do primeiro dia.

"As camisolas secundárias implicam estar nas fugas, mas há muitos pontos em disputa na etapa da Fóia. As fugas são mais para dar destaque, pode acontecer depois do contrarrelógio, mas nos dias iniciais estaremos mais na expectativa", atira Azevedo.

Visão diferente tem a Anicolor-Campicarn. Para a equipa que dominou 2025, tendo vencido a Volta a Portugal com Artem Nych, estar nas fugas é essencial.

O diretor desportivo Rúben Pereira diz que "ter um ciclista no top-25 seria bom, mas pode tirar-nos o protagonismo nas chegadas rápidas. Teremos sempre um homem para a geral, no entanto".

Rúben Pereira recrutou na rival Efapel ao contratar um dos melhores sprinters a correr em Portugal no ano passado. O colombiano Santiago Mesa mostrou no ano passado que pode ser competitivo num pelotão internacional, ao fazer segundo lugar numa etapa do Gran Camino.

"Queremos, porque não?, tentar um top-3 ou top-5 com o Mesa nas chegadas rápidas", diz Rúben Pereira.

O colombiano já o conseguiu, na prática. Foi o 5.º lugar a cruzar a meta na primeira etapa, em Tavira, mas acabou relegado para o fundo do pelotão por ter assumido uma trajetória irregular, ao encostar-se a Arnaud de Lie nos últimos metros. Terá nova oportunidade no sábado, em Lagos.

Para lá das fugas, da classificação geral e dos "sprints", há ainda uma outra opção de destaque para as equipas portuguesas: a conquista da camisola da montanha.

No ano passado, German Tivani, da Aviludo-Loletano, conseguiu conquistar a classificação. Este ano, o seu colega de equipa Tomas Contte leva vantagem na classificação e arranca o segundo dia com a camisola azul.

O entrave do calendário e a liberdade que dá a Algarvia

José Azevedo entra na Volta ao Algarve sem líderes e sem gregários. Competir em desvantagem tão vincada com os mais fortes dá liberdade aos seus ciclistas, pelo menos até à quarta etapa.

"Quando é difícil escolher o líder, ou a convocatória, é um bom sinal e felizmente que nos reforçámos bastante este ano. Não temos um líder porque não temos de atacar, não temos de perseguir e não temos responsabilidade", explica.

Esta quinta-feira, a classificação geral começa a desenhar-se com a montanha mais difícil prova, a renovada e mais dura subida ao Alto da Fóia.