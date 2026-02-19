O que podem as equipas portuguesas ambicionar na Volta ao Algarve?

19 fev, 2026 - 09:00 • Eduardo Soares da Silva
Para o renovado plantel de montanha da Efapel, fechar a Volta ao Algarve nos 15 primeiros "seria um resultado fantástico", enquanto que a Anicolor-Campicarn pensa em visibilidade nas fugas e posicionar o seu "sprinter" nas etapas mais rápidas.
Vencer a Algarvia é um cenário praticamente impossível para as nove equipas portuguesas de categoria Continental - terceiro escalão mundial -, que se misturam com as melhores do mundo e que trazem alguns dos seus ciclistas mais fortes para arrancarem a época em Portugal.
O pelotão português é representado por nove equipas - Team Tavira-Crédito Agrícola, Anicolor-Campicarn, Efapel, Feira dos Sofás-Boavista, Aviludo-Louletano-Loulé, Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua, Credibom-LA Alumínios-Marcos Car, GI Group Holding-Simoldes-UDO e a Feirense-Beeceler -, que tentam destacar-se de formas diferentes.
O diretor desportivo José Azevedo montou o plantel da Efapel para 2026 a pensar na montanha. Os primeiros dias serão de paciência para, numa fase final da prova, tentar um bom resultado na classificação geral.
"Temos de ter consciência da dimensão do pelotão. É uma corrida que tem alguns dos melhores ciclistas do mundo, entre os quais o João Almeida, mas não podemos de deixar de ser ambiciosos. Um top-15 era algo excelente, sem dúvida, seria extraordinário. Não é impossível, mas não é fácil", explica.
A Efapel reforçou-se para a nova época com Jesús Davíd Peña, que chega do Tavira, mas chegou a competir no WorldTour ao serviço dos australianos da Jayco-AlUla, e com Lucas Lopes, último camisola da juventude na Volta a Portugal.
A equipa que veste de laranja não olha para as fugas com muita atenção. Foram a única equipa nacional que não colocou ninguém na fuga do primeiro dia.
"As camisolas secundárias implicam estar nas fugas, mas há muitos pontos em disputa na etapa da Fóia. As fugas são mais para dar destaque, pode acontecer depois do contrarrelógio, mas nos dias iniciais estaremos mais na expectativa", atira Azevedo.
Visão diferente tem a Anicolor-Campicarn. Para a equipa que dominou 2025, tendo vencido a Volta a Portugal com Artem Nych, estar nas fugas é essencial.
O diretor desportivo Rúben Pereira diz que "ter um ciclista no top-25 seria bom, mas pode tirar-nos o protagonismo nas chegadas rápidas. Teremos sempre um homem para a geral, no entanto".
Rúben Pereira recrutou na rival Efapel ao contratar um dos melhores sprinters a correr em Portugal no ano passado. O colombiano Santiago Mesa mostrou no ano passado que pode ser competitivo num pelotão internacional, ao fazer segundo lugar numa etapa do Gran Camino.
"Queremos, porque não?, tentar um top-3 ou top-5 com o Mesa nas chegadas rápidas", diz Rúben Pereira.
O colombiano já o conseguiu, na prática. Foi o 5.º lugar a cruzar a meta na primeira etapa, em Tavira, mas acabou relegado para o fundo do pelotão por ter assumido uma trajetória irregular, ao encostar-se a Arnaud de Lie nos últimos metros. Terá nova oportunidade no sábado, em Lagos.
Para lá das fugas, da classificação geral e dos "sprints", há ainda uma outra opção de destaque para as equipas portuguesas: a conquista da camisola da montanha.
No ano passado, German Tivani, da Aviludo-Loletano, conseguiu conquistar a classificação. Este ano, o seu colega de equipa Tomas Contte leva vantagem na classificação e arranca o segundo dia com a camisola azul.
José Azevedo entra na Volta ao Algarve sem líderes e sem gregários. Competir em desvantagem tão vincada com os mais fortes dá liberdade aos seus ciclistas, pelo menos até à quarta etapa.
"Quando é difícil escolher o líder, ou a convocatória, é um bom sinal e felizmente que nos reforçámos bastante este ano. Não temos um líder porque não temos de atacar, não temos de perseguir e não temos responsabilidade", explica.
Esta quinta-feira, a classificação geral começa a desenhar-se com a montanha mais difícil prova, a renovada e mais dura subida ao Alto da Fóia.
Na sexta-feira, o contrarrelógio individual cavará ainda maiores diferenças. A partir daí, a Efapel escolherá alguém: "Quem estiver na frente da nossa equipa aí terá a ajuda dos colegas."
Para lá das diferenças de qualidade, o calendário complica ainda mais a tarefa do pelotão português. Vários ciclistas do WorldTour chegaram ao Algarve já com vários dias de competição nas pernas.
João Almeida fez cinco etapas na Volta à Comunidade Valenciana, há quem tenha estado nos cinco dias do Challenger de Maiorca, ou no Al-Ula Tour, na Arábia Saudita.
Do outro lado, os portugueses chegaram à linha de partida na quarta-feira com apenas um dia de competição, na Figueira, no último sábado, depois da tradicional Prova de Abertura ter sido adiada devido ao mau tempo.
"Ter 30 ou 35 dias de competição não se nota, ter um ou cinco já é uma diferença grande, é mais um ponto que não joga a nosso favor. Nota-se muito", alerta José Azevedo.
Por falta de orçamento, a maioria das equipas portuguesas limitam-se a um calendário predominantemente nacional. Ainda assim, Efapel e Anicolor-Campicarn tentarão destacar-se no estrangeiro.
A Anicolor, com um plantel de 16 ciclistas, já esteve em três clássicas espanholas no arranque de temporada. Vai participar no Gran Prémio Miguel Induráin, O Gran Camino, Volta às Astúrias, Clássica de Andorra, Clássica de Ordizia, Castilla e Leão e Circuito de Getxo.
No final da temporada, tem presença confirmada na Volta ao Reino Unido, Giro d'Abruzzo e Volta à Holanda.
Já a Efapel tem apenas 11 atletas na equipa, o que limita as opções. Estarão no Gran Prémio Miguel Indurain e também no Gran Camino, para lá de algumas provas em julho, ainda por confirmar.
Depois da Volta a Portugal do ano passado, José Azevedo queria que a Efapel competisse mais lá fora, mas os regulamentos da Federação travam esse objetivo.
"Foi-nos dito que as equipas portuguesas são obrigadas a estar presentes em todas as provas nacionais. Temos um calendário bastante preenchido aqui, o que é um bom sinal para o ciclismo português, mas temos 11 ciclistas, só podemos estar numa frente", explica.
No ano passado, o francês Alexis Guerin conseguiu o terceiro lugar na classificação geral da Volta às Astúrias. Poderia a Anicolor-Campicarn pensar numa promoção à segunda divisão internacional? Neste momento, "é inviável."
"Seriam precisos dois milhões de euros de orçamento para ser ProTeam, já tivemos um orçamento superior a um milhão, mas no ano passado tivemos uma empresa [Sabgal] que nos roeu um contrato de cinco anos e tivemos de reduzir o orçamento", lamenta.
Em comparação, estima-se que o orçamento anual da UAE Team Emirates esteja entre os 50 e os 70 milhões de euros.
A equipa de Rúben Pereira tem os dois "name sponsors" assegurados até ao final de 2027, um deles até 2028. A equipa tem o objetivo de "crescer a curto prazo" e "há coisas a ser estudadas", mas o foco atual é recuperar depois do rombo financeiro inesperado.
"Este ano quisemos recuperar do buraco que a empresa nos deixou por ter fechado portas. Poderíamos estar mais perto desse passo [ser ProTeam] do que estamos hoje, mas acredito que o ciclismo pode crescer novamente no nosso país nos próximos dois anos", conclui.
A Efapel e a Anicolor-Campicarn são duas das nove equipas portuguesas que atacam, esta quinta-feira, o Alto da Fóia, a mais dura etapa de montanha da Volta ao Algarve, que está na estrada até ao próximo domingo.