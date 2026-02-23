Golfe com uma bola de futebol, uma realidade que já veste as nossas cores (e vai ao Mundial no México)

23 fev, 2026 - 11:55 • Rui Viegas
O footgolf, como o nome indica, é uma mistura de futebol com golfe. Não podemos confundir que seja jogar futebol num campo de golfe, mas sim jogar golfe com uma bola de futebol e com o pé. É jogado em campos de golfe, estão as regras do golfe. No fundo, o campo depois é adaptado à realidade do futebol, tem uma bola maior, tem um buraco maior, mas a regra é exatamente igual ao golfe, portanto, tem par 3, par 4, par 5. É jogado com o pé, substituímos o taco pela perna e pelo pé e a bola deixa de ser uma bola pequenininha de golfe e passa a ser uma bola de futebol de tamanho número 5, que é uma bola de futebol de 11 normal.
Neste momento já se pode jogar a Norte, em Amarante e em Viseu. Depois, joga-se também no centro do país, em Samora Correia e Capuchos. Haverá footgolf em Oeiras também. Depois, a Sul, vê-se em Castro Marim e na Penina, em Portimão. Ou seja, já se pode jogar pelo país inteiro.
Como é que nasceu esta modalidade? Foi importada para Portugal?
Sim, a modalidade, terá nascido na Holanda, numa brincadeira num clube de futebol, que a dada altura fazia, depois do treino, uma brincadeira de aproximar a bola a uma árvore, e, portanto, ganharia essa brincadeira o que colocasse a bola mais próximo da árvore. Houve alguém que, a dado momento, disse que isso parecia jogar golfe, e depois, a partir daí, foi-se desenvolvendo esta modalidade.
Chegou a Portugal em 2016, é muito recente ainda, fará agora cerca de 10 anos, e tem vindo aqui a crescer, ao longo do tempo, não tão rápido como nós gostaríamos, mas tudo o que é fora da caixa demora um bocadinho a entrar na lógica diária das pessoas. Mas tem crescido bem e acho que vai ser uma modalidade de sucesso em Portugal, não tenho dúvida.
Já temos clubes e muitos praticantes?
Sim, neste momento temos alguns clubes que entram aqui no nosso circuito nacional, quer de equipas, quer individual. Em termos de sócios, a federação tem cerca de 450 sócios, praticantes regulares serão entre os 200 e 250.
Portugal vai estar representado no Mundial de Acapulco, no México. Como foi feita a seleção?
Em relação aos nossos 25 atletas, a lógica da federação não é uma convocatória mas sim uma qualificação, se bem que depois, para além da qualificação, temos também sempre a possibilidade ou probabilidade de ajustar aquilo que é a qualificação que decorre do circuito do ano anterior. O circuito nacional individual tem uma qualificação, tem uma classificação, e dessa classificação sai a maior parte dos atletas que estarão na seleção.
Depois há outros que, mesmo não estando nessa classificação ou nessa qualificação, acabam por ser convocados para representar a seleção porque são atletas que, quer pelas suas características pessoais, quer desportivas, acrescentam valor ao grupo e isso para nós é sempre o mais importante.
Certo.
No fundo, nós, Federação, em termos de direção, olhamos para aquilo que é o mérito desportivo do ano anterior e essa é, de facto, a base de escolha da seleção. Mas depois há alguns atletas que, ou porque chegaram mais tarde ou porque tiveram alguma lesão durante a época passada e não conseguiram ter o sucesso desportivo que era pretendido, são atletas que acrescentam valor e também são chamados a incluir o grupo.
Podemos falar de uma seleção nacional?
Podemos falar de uma seleção nacional, sim, claro.
Qual é o histórico internacional de Portugal?
Portugal tem estado representado em todas as competições internacionais que têm havido desde que existe a modalidade em Portugal. Começámos em 2018 em Marrocos, estivemos em 2019 no Europeu em Inglaterra, em 2021 no outro Europeu na Hungria, em 2023 no Mundial de Orlando e agora, em 2026, no Mundial do México, em Acapulco.
Esta escolha é feita pela Associação Internacional, portanto há várias candidaturas à organização destas provas e depois a Associação Internacional é que escolhe aquela que no entendimento dela será aquela que mais capacidade tem.
Em que datas decorre o Mundial?
Começa no dia 27 de maio e termina a 7 de junho.
Qual é o objetivo de Portugal para este Mundial?
Nós temos sempre que ir para estas competições para conseguir o melhor resultado possível, mas temos igualmente que ter a noção que há outros países que estão no footgolf há bastante mais tempo do que nós, que estão mais evoluídos, com uma massa crítica de atletas muito superior à nossa. Mas faremos uma representação digna, a exemplo do que fizemos em 2024 na Turquia, quando conseguimos a melhor classificação de sempre. Ficámos em décimo na categoria masculina e em sétimo na categoria sénior.
Vamos com o objetivo de conseguir fazer o melhor possível, tendo a noção que chegar ao pódio na categoria masculina será muito difícil, porém na categoria sénior acho que podemos sonhar um bocadinho com isso.
Que categorias existem?
Há uma categoria que é masculina - a partir dos 19 anos e até aos 45 - e há uma categoria sénior. No fundo é dedicada aos atletas mais velhos, com mais de 45 anos, que vão competir com atletas da mesma faixa etária.
E no feminino?
Nós temos atletas femininas, mais ainda não conseguimos reunir o conjunto de atletas que nos permitisse estar, quer na Turquia, quer agora no Mundial. Temos ainda poucas senhoras a praticar, mas vamos tentando evoluir o mais possível para levar também o footgolf ao conhecimento das senhoras. Acho que no futuro vamos ter também uma representação feminina nestes eventos, porque, de facto, é uma modalidade transversal que pode ser jogada por toda a gente. E não tem necessariamente que ter sido atleta de futebol. Não é um fator fundamental.
Acredito que no próximo evento internacional, que será o Europeu, já consigamos ter uma representação feminina também.
Existem ex-futebolistas na modalidade?
Temos, temos alguns atletas que não foram profissionais. O atleta profissional que, no fundo, esteve mais em destaque e que praticou footgolf ao longo de alguns anos foi o Ricardo Esteves, ex-jogador do Benfica e atual comentador da Sport TV. É o atleta de maior referência, digamos assim, que nós temos no footgolf. Depois temos outros que andaram pelos escalões inferiores.