Footgolf

Golfe com uma bola de futebol, uma realidade que já veste as nossas cores (e vai ao Mundial no México)

23 fev, 2026 - 11:55 • Rui Viegas

Paulo Garcia, o presidente da federação da modalidade, na Renascença, desmonta a "estranheza" da mesma. Portugal, com mais de 200 praticantes, vai voltar a jogar num Campeonato do Mundo. Será entre 27 de maio e 7 de junho, em Acapulco, e contará com 25 atletas.

A+ / A-

O footgolf, como o nome indica, é uma mistura de futebol com golfe. Não podemos confundir que seja jogar futebol num campo de golfe, mas sim jogar golfe com uma bola de futebol e com o pé. É jogado em campos de golfe, estão as regras do golfe. No fundo, o campo depois é adaptado à realidade do futebol, tem uma bola maior, tem um buraco maior, mas a regra é exatamente igual ao golfe, portanto, tem par 3, par 4, par 5. É jogado com o pé, substituímos o taco pela perna e pelo pé e a bola deixa de ser uma bola pequenininha de golfe e passa a ser uma bola de futebol de tamanho número 5, que é uma bola de futebol de 11 normal.

Neste momento já se pode jogar a Norte, em Amarante e em Viseu. Depois, joga-se também no centro do país, em Samora Correia e Capuchos. Haverá footgolf em Oeiras também. Depois, a Sul, vê-se em Castro Marim e na Penina, em Portimão. Ou seja, já se pode jogar pelo país inteiro.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Como é que nasceu esta modalidade? Foi importada para Portugal?

Sim, a modalidade, terá nascido na Holanda, numa brincadeira num clube de futebol, que a dada altura fazia, depois do treino, uma brincadeira de aproximar a bola a uma árvore, e, portanto, ganharia essa brincadeira o que colocasse a bola mais próximo da árvore. Houve alguém que, a dado momento, disse que isso parecia jogar golfe, e depois, a partir daí, foi-se desenvolvendo esta modalidade.

Chegou a Portugal em 2016, é muito recente ainda, fará agora cerca de 10 anos, e tem vindo aqui a crescer, ao longo do tempo, não tão rápido como nós gostaríamos, mas tudo o que é fora da caixa demora um bocadinho a entrar na lógica diária das pessoas. Mas tem crescido bem e acho que vai ser uma modalidade de sucesso em Portugal, não tenho dúvida.

Já temos clubes e muitos praticantes?

Sim, neste momento temos alguns clubes que entram aqui no nosso circuito nacional, quer de equipas, quer individual. Em termos de sócios, a federação tem cerca de 450 sócios, praticantes regulares serão entre os 200 e 250.

Portugal vai estar representado no Mundial de Acapulco, no México. Como foi feita a seleção?

Em relação aos nossos 25 atletas, a lógica da federação não é uma convocatória mas sim uma qualificação, se bem que depois, para além da qualificação, temos também sempre a possibilidade ou probabilidade de ajustar aquilo que é a qualificação que decorre do circuito do ano anterior. O circuito nacional individual tem uma qualificação, tem uma classificação, e dessa classificação sai a maior parte dos atletas que estarão na seleção.

Depois há outros que, mesmo não estando nessa classificação ou nessa qualificação, acabam por ser convocados para representar a seleção porque são atletas que, quer pelas suas características pessoais, quer desportivas, acrescentam valor ao grupo e isso para nós é sempre o mais importante.

Certo.

No fundo, nós, Federação, em termos de direção, olhamos para aquilo que é o mérito desportivo do ano anterior e essa é, de facto, a base de escolha da seleção. Mas depois há alguns atletas que, ou porque chegaram mais tarde ou porque tiveram alguma lesão durante a época passada e não conseguiram ter o sucesso desportivo que era pretendido, são atletas que acrescentam valor e também são chamados a incluir o grupo.

Podemos falar de uma seleção nacional?

Podemos falar de uma seleção nacional, sim, claro.

Qual é o histórico internacional de Portugal?

Portugal tem estado representado em todas as competições internacionais que têm havido desde que existe a modalidade em Portugal. Começámos em 2018 em Marrocos, estivemos em 2019 no Europeu em Inglaterra, em 2021 no outro Europeu na Hungria, em 2023 no Mundial de Orlando e agora, em 2026, no Mundial do México, em Acapulco.

Esta escolha é feita pela Associação Internacional, portanto há várias candidaturas à organização destas provas e depois a Associação Internacional é que escolhe aquela que no entendimento dela será aquela que mais capacidade tem.

Em que datas decorre o Mundial?

Começa no dia 27 de maio e termina a 7 de junho.

Qual é o objetivo de Portugal para este Mundial?

Nós temos sempre que ir para estas competições para conseguir o melhor resultado possível, mas temos igualmente que ter a noção que há outros países que estão no footgolf há bastante mais tempo do que nós, que estão mais evoluídos, com uma massa crítica de atletas muito superior à nossa. Mas faremos uma representação digna, a exemplo do que fizemos em 2024 na Turquia, quando conseguimos a melhor classificação de sempre. Ficámos em décimo na categoria masculina e em sétimo na categoria sénior.

Vamos com o objetivo de conseguir fazer o melhor possível, tendo a noção que chegar ao pódio na categoria masculina será muito difícil, porém na categoria sénior acho que podemos sonhar um bocadinho com isso.

Que categorias existem?

Há uma categoria que é masculina - a partir dos 19 anos e até aos 45 - e há uma categoria sénior. No fundo é dedicada aos atletas mais velhos, com mais de 45 anos, que vão competir com atletas da mesma faixa etária.

E no feminino?

Nós temos atletas femininas, mais ainda não conseguimos reunir o conjunto de atletas que nos permitisse estar, quer na Turquia, quer agora no Mundial. Temos ainda poucas senhoras a praticar, mas vamos tentando evoluir o mais possível para levar também o footgolf ao conhecimento das senhoras. Acho que no futuro vamos ter também uma representação feminina nestes eventos, porque, de facto, é uma modalidade transversal que pode ser jogada por toda a gente. E não tem necessariamente que ter sido atleta de futebol. Não é um fator fundamental.

Acredito que no próximo evento internacional, que será o Europeu, já consigamos ter uma representação feminina também.

Existem ex-futebolistas na modalidade?

Temos, temos alguns atletas que não foram profissionais. O atleta profissional que, no fundo, esteve mais em destaque e que praticou footgolf ao longo de alguns anos foi o Ricardo Esteves, ex-jogador do Benfica e atual comentador da Sport TV. É o atleta de maior referência, digamos assim, que nós temos no footgolf. Depois temos outros que andaram pelos escalões inferiores.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Luís Neves: "Não é possível continuar a ter salários tão baixos" na PSP

Luís Neves: "Não é possível continuar a ter salários t(...)

Recuperação com velhas medidas “está condenada ao fracasso”

Recuperação com velhas medidas “está condenada ao frac(...)

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o Rui Costa"

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o (...)

O que levou à detenção do príncipe André?

O que levou à detenção do príncipe André?