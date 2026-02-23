Golfe com uma bola de futebol, uma realidade que já veste as nossas cores (e vai ao Mundial no México)

O footgolf, como o nome indica, é uma mistura de futebol com golfe. Não podemos confundir que seja jogar futebol num campo de golfe, mas sim jogar golfe com uma bola de futebol e com o pé. É jogado em campos de golfe, estão as regras do golfe. No fundo, o campo depois é adaptado à realidade do futebol, tem uma bola maior, tem um buraco maior, mas a regra é exatamente igual ao golfe, portanto, tem par 3, par 4, par 5. É jogado com o pé, substituímos o taco pela perna e pelo pé e a bola deixa de ser uma bola pequenininha de golfe e passa a ser uma bola de futebol de tamanho número 5, que é uma bola de futebol de 11 normal.

Neste momento já se pode jogar a Norte, em Amarante e em Viseu. Depois, joga-se também no centro do país, em Samora Correia e Capuchos. Haverá footgolf em Oeiras também. Depois, a Sul, vê-se em Castro Marim e na Penina, em Portimão. Ou seja, já se pode jogar pelo país inteiro.

Como é que nasceu esta modalidade? Foi importada para Portugal?

Sim, a modalidade, terá nascido na Holanda, numa brincadeira num clube de futebol, que a dada altura fazia, depois do treino, uma brincadeira de aproximar a bola a uma árvore, e, portanto, ganharia essa brincadeira o que colocasse a bola mais próximo da árvore. Houve alguém que, a dado momento, disse que isso parecia jogar golfe, e depois, a partir daí, foi-se desenvolvendo esta modalidade.

Chegou a Portugal em 2016, é muito recente ainda, fará agora cerca de 10 anos, e tem vindo aqui a crescer, ao longo do tempo, não tão rápido como nós gostaríamos, mas tudo o que é fora da caixa demora um bocadinho a entrar na lógica diária das pessoas. Mas tem crescido bem e acho que vai ser uma modalidade de sucesso em Portugal, não tenho dúvida.

Já temos clubes e muitos praticantes?

Sim, neste momento temos alguns clubes que entram aqui no nosso circuito nacional, quer de equipas, quer individual. Em termos de sócios, a federação tem cerca de 450 sócios, praticantes regulares serão entre os 200 e 250.

Portugal vai estar representado no Mundial de Acapulco, no México. Como foi feita a seleção?

Em relação aos nossos 25 atletas, a lógica da federação não é uma convocatória mas sim uma qualificação, se bem que depois, para além da qualificação, temos também sempre a possibilidade ou probabilidade de ajustar aquilo que é a qualificação que decorre do circuito do ano anterior. O circuito nacional individual tem uma qualificação, tem uma classificação, e dessa classificação sai a maior parte dos atletas que estarão na seleção.

Depois há outros que, mesmo não estando nessa classificação ou nessa qualificação, acabam por ser convocados para representar a seleção porque são atletas que, quer pelas suas características pessoais, quer desportivas, acrescentam valor ao grupo e isso para nós é sempre o mais importante.

Certo.

No fundo, nós, Federação, em termos de direção, olhamos para aquilo que é o mérito desportivo do ano anterior e essa é, de facto, a base de escolha da seleção. Mas depois há alguns atletas que, ou porque chegaram mais tarde ou porque tiveram alguma lesão durante a época passada e não conseguiram ter o sucesso desportivo que era pretendido, são atletas que acrescentam valor e também são chamados a incluir o grupo.