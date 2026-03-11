Bam Adebayo fez 83 pontos num jogo: como aconteceu a segunda maior exibição da história da NBA

A segunda melhor prestação de um jogador na NBA chegou sem avisar e teve proporções históricas. Bam Adebayo, poste dos Miami Heat, fez 83 pontos num só jogo, durante a vitória frente aos Washington Wizards por 150-129.

Mas o mais impressionante é o contexto: no final do primeiro período, Bam já tinha quase o máximo da época (31 pontos); ao intervalo, já tinha ultrapassado o seu máximo de carreira até ontem (43 pontos) e no final do terceiro período destruiu o recorde de pontos num jogo dos Miami Heat (com 62 pontos), que pertencia a LeBron James.

Pelo meio, Bam Adebayo — que no currículo tem apenas 3 jogos All-Star e nunca entrou numa lista dos 15 melhores em nenhuma época — conseguiu também o recorde de mais lances livres concretizados (e tentados), que pertencia a Wilt Chamberlain, o detentor do recorde de mais pontos num só jogo: 100, feito há 64 anos.

Em quase 42 minutos, Bam lançou 43 vezes ao cesto e a bola entrou pelo aro 20 vezes — sete delas em 22 lançamentos de três pontos, outro máximo de carreira.