Basquetebol

Bam Adebayo fez 83 pontos num jogo: como aconteceu a segunda maior exibição da história da NBA

11 mar, 2026 - 14:05 • Diogo Camilo

Antes do jogo, o poste dos Miami Heat não estava sequer entre os 50 melhores marcadores da NBA desta época. Quando chegou ao intervalo frente aos Wizards, Bam Adebayo já tinha ultrapassado o seu máximo de carreira. No final da noite, tinha 83 pontos. Veja como aconteceu, em mapas e gráficos.

A+ / A-

A segunda melhor prestação de um jogador na NBA chegou sem avisar e teve proporções históricas. Bam Adebayo, poste dos Miami Heat, fez 83 pontos num só jogo, durante a vitória frente aos Washington Wizards por 150-129.

Mas o mais impressionante é o contexto: no final do primeiro período, Bam já tinha quase o máximo da época (31 pontos); ao intervalo, já tinha ultrapassado o seu máximo de carreira até ontem (43 pontos) e no final do terceiro período destruiu o recorde de pontos num jogo dos Miami Heat (com 62 pontos), que pertencia a LeBron James.

Pelo meio, Bam Adebayo — que no currículo tem apenas 3 jogos All-Star e nunca entrou numa lista dos 15 melhores em nenhuma época — conseguiu também o recorde de mais lances livres concretizados (e tentados), que pertencia a Wilt Chamberlain, o detentor do recorde de mais pontos num só jogo: 100, feito há 64 anos.

Em quase 42 minutos, Bam lançou 43 vezes ao cesto e a bola entrou pelo aro 20 vezes — sete delas em 22 lançamentos de três pontos, outro máximo de carreira.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Papa em Espanha

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Nas "Vezeiras" do Gerês cada pastor guarda o gado à vez. "Somos nós, o lobo e os bichos selvagens"

Nas "Vezeiras" do Gerês cada pastor guarda o gado à ve(...)

Arnaut Moreira. “É um erro. Era o que faltava rever as Lajes”

Arnaut Moreira. “É um erro. Era o que faltava rever as(...)

“Mais rápido do que um Ferrari”. Técnico apresenta novo Formula Student

“Mais rápido do que um Ferrari”. Técnico apresenta nov(...)

​Uma coisa das Américas

​Uma coisa das Américas