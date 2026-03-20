Atletismo
"Temos atletas que fazem parte da elite mundial, vão aos Mundiais de Pista Curta para ganhar", garante diretor técnico
20 mar, 2026 - 10:15 • Carlos Calaveiras
Em conversa com a Renascença, Pedro Pinto dá conta das expectativas da seleção, da opção de Pedro Pichardo de se guardar para os Europeus e ainda reflete sobre a rivalidade entre Benfica e Sporting.
Começam esta sexta-feira em Orun, na Polónia, os Mundiais de Pista Curta. Portugal vai estar representado pela maior delegação de sempre, 19 atletas.
Em conversa com a Renascença, o diretor técnico nacional, Pedro Pinto, dá conta das expectativas da seleção. Há (vários) candidatos assumidos a medalhas, mas tudo pode acontecer.
Em Bola Branca, Pedro Pinto confirma que há também algumas ausências entre os habituais convocados e vários jovens chamados pela primeira vez.
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A fechar, uma certeza: no próximo Europeu de agosto Portugal vai ter uma “seleção grande, com muitos atletas” confirmando que é uma potência do velho continente.
Vão começar os Mundiais de Pista Curta. Portugal vai estar presente com 19 atletas, é a maior representação de sempre. Isto significa que o atletismo está com saúde?
Sim, o atletismo está com saúde. É, de facto, a nossa maior comitiva para um Campeonato do Mundo de pista curta. Temos 19 atletas, como disse. É um conjunto de atletas com diferentes níveis. Temos um conjunto de atletas que vai estar a disputar os primeiros lugares, não há dúvida nenhuma: temos o Isaac [Nader], a Salomé [Afonso], a Agate [Sousa], o Gerson [Baldé], a Oriol [Dongmo], que estão na linha da frente para conseguir disputar os primeiros lugares. Se ganham medalha ou não, logo se vê, porque estão lá a disputar com outros atletas, mas eles fazem parte da linha da frente, são os nossos melhores atletas. Temos muito orgulho no percurso que eles estão a fazer.
E depois temos outros atletas que vão estar no meio da tabela, que estão a ganhar experiência. Também temos estreantes, como a Beatriz Castelhano, a Jéssica Barreira, a Sofia Lavreshina. Temos também uma aposta forte nas estafetas, tanto nas estafetas de 4x400 masculina como feminina, e acho que estamos muito bem servidos para este Campeonato do Mundo de pista curta.
Antes dos Jogos Olímpicos há sempre um objetivo conhecido de resultados, X medalhas, X finais. Como vai ser agora?
No Campeonato do Mundo de pista curta é um bocadinho diferente, porquê? Porque a maior parte são finais diretas. Algumas provas podem ter algumas eliminatórias, mas praticamente são finais diretas.
Neste momento tanto o Isaac como a Salomé são atletas de topo mundial e eles são reconhecidos internacionalmente pelo seu grande talento. Estão lá [na Polónia] literalmente para lutar pelas medalhas. Para além deles, a Agate, neste momento, é a segunda melhor atleta do mundo. A season best da pista coberta é a da Agate. O Gerson é a terceira melhor marca do mundo. A Oriol está no topo 8 mundial. Isto é, nós temos atletas que, de facto, podem correr muito bem e podem ser desde primeiro, a quarto, quinto, sexto lugar. Porquê? Porque a este nível as diferenças são mínimas, mas mesmo mínimas.
Nos saltos, tanto a Agate como o Gerson veremos como é que entram na prova, como é que se sentem logo de manhã no concurso. A Oriol está a aparecer, teve uma paragem longa, mas cada prova que tem feito têm vindo a melhorar. É uma atleta extremamente competitiva. O Isaac é a mesma coisa, é um bicho de competição e vai lá para ganhar. A Salome acabou de fazer o recorde da Europa dos 2.000 metros, está numa forma fabulosa. Agora, cada momento é um momento. Eles fazem parte da elite mundial, isso não há dúvida.
A federação tem muito orgulho destes atletas, apoia-os o máximo possível e agora eles vão fazer a sua melhor prestação. Se ganharem estamos lá. Se não correr bem, também estamos lá para apoiá-los e continuar a apoiá-los para o futuro.
Atletismo
Isaac Nader bate recorde dos 800m
Corrida em Torun num percurso de pista curta.
Também já falou deles. A convocatória tem várias estreias com jovens sub-23, sub-20 até. Que expectativas há para estes mais jovens? Vão para ganhar experiência?
Alguns sim. Tem acontecido um fenómeno diferente nestes Campeonatos do Mundo de pista curta. A elite está [presente], o top 10 está lá todo, praticamente. O que acontece é que entre os atletas mais abaixo houve algumas desistências, o que permitiu a alguns atletas mais novos aparecerem e terem a sua estreia. Nós ficamos muito contentes por poder ter atletas como a Beatriz Castelhano, como a Jessica Barreira e a Sofia Lavreshina a participarem nestes campeonatos. Vai ser o primeiro momento internacional a este nível para eles, mas não será o último e vai lhes dar um traquejo muito grande para o futuro.
Há também a estreia da Tatjana Pinto na seleção, recentemente naturalizada.
Sim, ela chegou a competir pela Alemanha. É a sua primeira prova. A Tatjana Pinto vai participar nos 60 metros, onde temos algumas baixas, é verdade. Por exemplo, tínhamos a Lorene [Bazolo], a Arialis [Martinez] também. Eram as três melhores atletas dos 60 metros. Já o José Carlos Pinto e a Patricia Silva optaram por não participar por questões de planeamento. Estão a treinar fora do país, com outro treinador e optaram por não ir aos Campeonatos do Mundo por estratégia pessoal. Mas falaram connosco e acharam que queriam preparar o Europeu [de agosto] a outro nível.
Essa era precisamente a minha próxima pergunta, as ausências. Já falou de alguns nomes, também o de Pedro Pichardo…
Sim, estão a planear ao mais alto nível o Campeonato da Europa. Estão a preparar com calma, principalmente para gerir as lesões. E, se queremos aparecer ao mais alto nível no verão, nos Campeonatos da Europa, muitas vezes temos que abdicar de algumas provas para poder recuperar o corpo, para poder treinar bem e manter os níveis de intensidade espaçados no tempo. E, ao mais alto nível, esta é a grande dificuldade do treinador: conseguir gerir não só a carreira competitiva, cruzando-a com a saúde do atleta.
Porque a este nível os atletas correm muitos riscos. Estão sempre no redline, correm muitos riscos e têm uma grande probabilidade de estarem lesionados. A única possibilidade de os atletas passarem de estarem no seu máximo e superarem os seus máximos, é treinarem nos limites e estarem sempre no redline. Só que isso é uma fatura muito alta e muitas vezes temos que ter lesões. Por isso mesmo, muitas vezes, os atletas e os treinadores acabam por planear a época e o Pichardo, que está no outro patamar, precisa de mais tempo para recuperar e estão a planear o Europeu de forma com calma para poderem estar ao mais alto nível.
Mas, vendo a questão do lado da federação, essa gestão dos atletas - não sendo por lesão - é pacífica?
Eu percebo a pergunta. Nós não somos um desporto coletivo. Muitas vezes existe uma conversa para tentar perceber até que ponto o atleta está ou não em condições de disputar. Vamos imaginar o caso do Pichardo ou do Isaac. O Isaac está em condições, está ao mais alto nível, mas se não estivesse? Atletas que já ganharam, que só vão para ganhar, se sentem que não estão em condições, é preferível abdicar desta competição, preparar, recuperar o corpo e estar ao mais alto nível no Europeu.
O estatuto já não permite que alguns atletas vão só para participar, é isso?
O Isaac corre e na primeira competição que faz consegue logo a marca de qualificação direta, como o Pichardo. Eles não têm essa dificuldade para conseguir estar nos grandes palcos. Eles vão lá para ganhar. Por isso mesmo eles têm que preparar o corpo para estar ao mais alto nível. Eles não vão lá fazer número.
A seleção só tem atletas do Sporting e do Benfica. Isto é bom ou mau para a modalidade?
É a realidade. São os dois maiores clubes portugueses. São os clubes que mais investem no atletismo. Agora, todos os outros clubes são tão importantes porque são eles que muitas vezes começam os processos, identificam o talento, porque o talento não está em Lisboa ou no Porto apenas, o talento está no país, está no mundo. E muitas vezes o talento pode aparecer no outro lado do território e é preciso alguém que os identifique, que alguém que os puxe para a modalidade, que os comece a dar o máximo de técnica, de física, para esta modalidade.
É óbvio, e nós não podemos esconder isso, que o poderio económico destes dois clubes acaba por sobressair. Mas isso acontece exatamente igual no futebol. Agora, acho que nenhum clube de futebol fica triste se for lá ao Benfica ou ao Sporting buscar um jogador, aqui acaba por ser a mesma coisa. Por mais que a gente queira, é difícil. Existem casos pontuais, tanto na marcha, atletas que se mantiveram em clubes.
Atletismo
João Vieira com recorde da meia maratona de marcha
Marca conseguida na Eslováquia este sábado.
O Sp. Braga tem uma boa equipa feminina.
O Braga tem uma belíssima equipa feminina. A Mariana [Machado] mantém-se no Braga. Já tivemos atletas também da marcha que se mantiveram, como no Pechão. A federação tem um orgulho muito grande no trabalho que é feito pelas associações e pelos clubes ao longo do país.
Agora, é um facto que esta competitividade entre os dois clubes faz com que depois estes dois clubes acabem por ir buscar os atletas onde eles estiverem. Agora, alguns até ficam a treinar com os mesmos treinadores, outros passam a treinar com os treinadores do Benfica ou do Sporting. Mas essa é a realidade. E é uma realidade difícil de combater. A não ser que haja projetos muito específicos. Também já aconteceu. O Maratona. A Susana Feitor esteve toda a vida em Rio Maior, a Ana Cabecinha no Pechão. É possível, e aconteceu. Mas é normal que os clubes grandes acabem por ir buscar os atletas.
Ainda no período de qualificação houve algumas polémicas precisamente entre Benfica e Sporting com a Arialis e a Eliana Bandeira, por exemplo. Estes casos causaram alguma perturbação à federação?
É exatamente igual ao futebol. Há um árbitro, neste caso temos os juízes que são independentes e tomam as suas decisões. Nós, a federação, não tomamos partido a esse nível, da questão técnica, é uma questão dos juízes. Os juízes que assim decidiram - se foi nulo ou se não foi nulo, foi falsa partida ou não foi falsa partida, se empurrou ou deixou de empurrar - isso são situações que cabem aos juízes de atletismo para decidirem.
É óbvio que há polêmica entre os clubes, algum diálogo mais aceso, mas isso é como acontece no futebol, mas nós estamos cá para apoiar. Se tivesse sido válido, estaríamos cá para apoiar o atleta, sem problemas nenhuns e para dar todo o apoio, se foi nulo, é nulo, é isso que nós continuamos a trabalhar. Agora, nós mantemo-nos sempre o máximo possível à parte dessas questões técnicas, neste caso do ajuizamento.
Até agora, cinco ouros e 17 medalhas no indoor. Há a esperança de acrescentar mais algumas nesta contabilidade?
Esperança há sempre porque o atletismo é de facto a modalidade em Portugal que mais medalhas tem trazido à população portuguesa. Nós estamos sempre na vanguarda e ao mais alto nível e é esse o nosso lema, ter sempre os melhores atletas do país, vamos lá para disputar medalhas, vamos lá tentar ganhar medalhas, podemos trazer, podemos não trazer. Estamos preparados para isso? Estamos. Se podemos ganhar uma, duas ou três, como podemos não ganhar nenhuma e ser um excelente Campeonato do mundo em termos de prestação? Claro que para nós, que já estamos num patamar de exigência diferente, a medalha é sempre relevante para nós.
Mais do que relevante para nós, é relevante para o atleta e para o treinador. São eles que de facto conseguem proporcionar e levar ao mais alto nível aquela performance desportiva. Nós, federação, estamos aqui para apoiar sempre, temos apoiado os atletas, o próprio Comité Olímpico tem apoiado sempre os atletas, essa é a nossa função, tanto os atletas como os treinadores. Agora, cabe-lhes a eles fazer essa demonstração de performance e nós só temos que dar o apoio, os parabéns se ganhar. Se não ganhar vamos dar exatamente o mesmo apoio e continuar a apoiar. Porque não é possível estar a este nível se não forem atletas de excelência e pessoas de excelência. São profissionais de excelência.
Nós estamos a combater com 180 países, é uma coisa fora de normal o nível de exigência para entrar numa grande competição como esta. A diferença entre ganhar uma medalha, por exemplo, num salto em comprimento, entre o primeiro lugar e o quinto lugar, não chega a quatro ou cinco dedos na mão na maior parte das vezes. O Isaac foi campeão do mundo de forma brilhante, por um ou dois ou três centímetros na última edição do Campeonato do Mundo.
Em agosto temos Europeu de ar livre. As expectativas vão ser, na mesma, conseguir bons resultados…
Sim, nós temos que ser realistas, somos uma federação que a nível europeu é muito forte. Nós, se compararmos entre as seleções europeias, nós somos a oitava seleção da Europa. Nas últimas duas grandes edições do Campeonato da Europa de seleções, em que nós levámos um atleta de cada disciplina, masculino e feminino, competimos com as principais federações europeias, e temos conseguido alcançar o oitavo lugar.
Os sete países que estão à nossa frente são superpotências, estamos a tentar trabalhar para conseguir aproximar dessas potências e conseguir passar, mas nós estamos na elite do atletismo europeu. Posso já dizer que vamos ter uma seleção grande, com muitos atletas, vamos apostar fortemente no Campeonato da Europa, tanto nas estafetas, como em todas as outras disciplinas, e aí temos sempre uma palavra a dizer. Como é óbvio, no Campeonato do Mundo o nível sobe bastante, mas temos os nossos campeões também para conseguir lutar pelas medalhas.