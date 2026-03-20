"Temos atletas que fazem parte da elite mundial, vão aos Mundiais de Pista Curta para ganhar", garante diretor técnico

Também já falou deles. A convocatória tem várias estreias com jovens sub-23, sub-20 até. Que expectativas há para estes mais jovens? Vão para ganhar experiência?

Alguns sim. Tem acontecido um fenómeno diferente nestes Campeonatos do Mundo de pista curta. A elite está [presente], o top 10 está lá todo, praticamente. O que acontece é que entre os atletas mais abaixo houve algumas desistências, o que permitiu a alguns atletas mais novos aparecerem e terem a sua estreia. Nós ficamos muito contentes por poder ter atletas como a Beatriz Castelhano, como a Jessica Barreira e a Sofia Lavreshina a participarem nestes campeonatos. Vai ser o primeiro momento internacional a este nível para eles, mas não será o último e vai lhes dar um traquejo muito grande para o futuro.

Há também a estreia da Tatjana Pinto na seleção, recentemente naturalizada.

Sim, ela chegou a competir pela Alemanha. É a sua primeira prova. A Tatjana Pinto vai participar nos 60 metros, onde temos algumas baixas, é verdade. Por exemplo, tínhamos a Lorene [Bazolo], a Arialis [Martinez] também. Eram as três melhores atletas dos 60 metros. Já o José Carlos Pinto e a Patricia Silva optaram por não participar por questões de planeamento. Estão a treinar fora do país, com outro treinador e optaram por não ir aos Campeonatos do Mundo por estratégia pessoal. Mas falaram connosco e acharam que queriam preparar o Europeu [de agosto] a outro nível.

Essa era precisamente a minha próxima pergunta, as ausências. Já falou de alguns nomes, também o de Pedro Pichardo…

Sim, estão a planear ao mais alto nível o Campeonato da Europa. Estão a preparar com calma, principalmente para gerir as lesões. E, se queremos aparecer ao mais alto nível no verão, nos Campeonatos da Europa, muitas vezes temos que abdicar de algumas provas para poder recuperar o corpo, para poder treinar bem e manter os níveis de intensidade espaçados no tempo. E, ao mais alto nível, esta é a grande dificuldade do treinador: conseguir gerir não só a carreira competitiva, cruzando-a com a saúde do atleta.

Porque a este nível os atletas correm muitos riscos. Estão sempre no redline, correm muitos riscos e têm uma grande probabilidade de estarem lesionados. A única possibilidade de os atletas passarem de estarem no seu máximo e superarem os seus máximos, é treinarem nos limites e estarem sempre no redline. Só que isso é uma fatura muito alta e muitas vezes temos que ter lesões. Por isso mesmo, muitas vezes, os atletas e os treinadores acabam por planear a época e o Pichardo, que está no outro patamar, precisa de mais tempo para recuperar e estão a planear o Europeu de forma com calma para poderem estar ao mais alto nível.

Mas, vendo a questão do lado da federação, essa gestão dos atletas - não sendo por lesão - é pacífica?

Eu percebo a pergunta. Nós não somos um desporto coletivo. Muitas vezes existe uma conversa para tentar perceber até que ponto o atleta está ou não em condições de disputar. Vamos imaginar o caso do Pichardo ou do Isaac. O Isaac está em condições, está ao mais alto nível, mas se não estivesse? Atletas que já ganharam, que só vão para ganhar, se sentem que não estão em condições, é preferível abdicar desta competição, preparar, recuperar o corpo e estar ao mais alto nível no Europeu.

O estatuto já não permite que alguns atletas vão só para participar, é isso?

O Isaac corre e na primeira competição que faz consegue logo a marca de qualificação direta, como o Pichardo. Eles não têm essa dificuldade para conseguir estar nos grandes palcos. Eles vão lá para ganhar. Por isso mesmo eles têm que preparar o corpo para estar ao mais alto nível. Eles não vão lá fazer número.

A seleção só tem atletas do Sporting e do Benfica. Isto é bom ou mau para a modalidade?

É a realidade. São os dois maiores clubes portugueses. São os clubes que mais investem no atletismo. Agora, todos os outros clubes são tão importantes porque são eles que muitas vezes começam os processos, identificam o talento, porque o talento não está em Lisboa ou no Porto apenas, o talento está no país, está no mundo. E muitas vezes o talento pode aparecer no outro lado do território e é preciso alguém que os identifique, que alguém que os puxe para a modalidade, que os comece a dar o máximo de técnica, de física, para esta modalidade.

É óbvio, e nós não podemos esconder isso, que o poderio económico destes dois clubes acaba por sobressair. Mas isso acontece exatamente igual no futebol. Agora, acho que nenhum clube de futebol fica triste se for lá ao Benfica ou ao Sporting buscar um jogador, aqui acaba por ser a mesma coisa. Por mais que a gente queira, é difícil. Existem casos pontuais, tanto na marcha, atletas que se mantiveram em clubes.