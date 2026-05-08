Recorde de Oliveira, Eulálio ao top-20 e estreante Morgado. Há brilho português no Giro mesmo sem Almeida

O pelotão da Volta a Itália parte esta sexta-feira para a estrada, para a sua 109.ª edição. João Almeida, que lideraria a UAE Emirates e seria candidato à camisola rosa, abdicou de participar, o que deixa o dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) como único super favorito à vitória na geral. No entanto, há outros portugueses em prova e Bola Branca tentou perceber como poderão desempenhar-se.

Desde logo, há a perspetiva de recorde de Nelson Oliveira.

Aos 37 anos, o experiente ciclista da Movistar tem a possibilidade de igualar o recorde do polaco Sylwester Szmyd, que competiu entre 2001 e 2015, do maior número de Grandes Voltas concluídas de forma consecutiva. Há 22 Grandes Voltas que o português não desiste a meio e, em Itália, pode chegar à 23ª.

Olivier Bonamici, colaborador da Renascença e especialista em ciclismo, que comenta regularmente no canal Eurosport, realça a "regularidade" de Nelson Oliveira.

"É uma raridade, numa altura em que é um dos esforços mais cansativos que existem, e às vezes há outros ciclistas que entram em 'burnout', o chamado cansaço mental, falado cada vez mais no mundo do ciclismo. E para ter esta regularidade, este profissionalismo, o espírito de sacrifício, mostra um profissionalismo exacerbado. É algo inacreditável", enaltece.