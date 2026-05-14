"Tem aquela sede de vitória, nunca será um simples gregário": Afonso Eulálio nas palavras de quem o lançou

Agora, surge na prova "com muito mais liberdade, muito mais protegido", e com licença para brilhar.

"Era uma questão de tempo, não é? Até ele brilhar, ou uma conquista da rosa, ou uma vitória de etapa, eu sabia que o momento dele ia chegar durante este Giro. Felizmente, já lá está. Pronto, está de rosa. Agora, vamos aguardar pelo que vem a seguir", refere o antigo diretor desportivo de Eulálio.

E o que pode vir a seguir? Joaquim Andrade começa por pedir "calma", até porque ainda é preciso perceber as consequências da queda de Afonso Eulálio na fase final da etapa desta quinta-feira. Contudo, reconhece também que já antes da vantagem ganha nesta etapa, de mais de seis minutos para os favoritos, acreditava que o ciclista da Figueira da Foz tinha capacidade para lutar pelo top-10 da geral.

"Penso que ele poderá aguentar uns dias de rosa. E poderá, pelo menos, terminar no top-10 do Giro. E, quem sabe, um pouco mais, não é? Do Afonso, pode esperar-se sempre mais. Por isso, vamos com calma e vamos aguardar dia a dia a ver se ele nos dá ainda mais alegrias", remata.

"Ciclismo português precisa destes momentos"

Joaquim Andrade orientou Afonso Eulálio nas épocas 2020, 2021, 2023 e 2025. Lançou-o no Feirense com apenas 18 anos, por isso conhece-o como poucos. Acima de tudo, destaca "a boa disposição".

"Está sempre muito bem disposto. Encara sempre tudo com uma alegria contagiante e que arrasta todos que estão ao redor dele. E depois, é um lutador, nunca baixa os braços. Quando as coisas não correm bem, ele no dia seguinte está de novo a recomeçar como se estivesse tudo igual. É persistência. Persistência, profissionalismo e a boa disposição contagiante", elogia.

O diretor desportivo confessa a sua alegria ao ver este momento, enquanto amante e integrante do ciclismo português: "É marcante."

"O ciclismo português bem que precisa destes momentos. Eu digo sempre que todos nós em Portugal, todas as equipas, organizações, federação, associações, fazemos todos muito para o pouco que temos. O Afonso está aqui a demonstrar a qualidade que existe em Portugal, e nós, com tão poucos ciclistas a correr ao mais alto nível, volta e meia lá estamos nós no topo do mundo", enaltece.