A fadiga mental no desporto: "As emoções começam no indivíduo, mas propagam-se de uns para os outros"

O campeonato terminou neste fim de semana, estiveram em discussão vários lugares de subida e descida. Para os jogadores, psicologicamente falando, a pressão de subir ou de descer é a mesma?

A pressão, ou a perceção de pressão, depende muito da interpretação que as pessoas fazem da realidade. É a história do copo meio cheio ou meio vazio, sendo que o copo está a meio. Seja lá o que seja, a pressão também pode ser vista e lida como algo benéfico, ou seja, que facilita o funcionamento do indivíduo ou que prejudica o funcionamento do indivíduo.

Portanto, temos aqui várias variáveis. Por um lado, a emoção sentida pode ser facilitadora ou debilitadora, e é a mesma emoção. E, por outro lado, a existência dessa emoção tem muito a ver com o processo interpretativo que eu faço da realidade. Ou olho para a situação como um desafio ou olho para a situação como uma ameaça. Ou olho para aquilo que eu controlo ou olho para aquilo que eu não consigo controlar. Sendo que, quando olho para aquilo que eu controlo, estou muito mais próximo do desafio de estar focado naquilo que é de mim. Portanto, a experienciar menos ansiedade e, provavelmente, a ter as emoções que eu preciso para ter um bom desempenho. Quando olho para aquilo que eu não controlo, para aquilo que eu não consigo ver solução, muito provavelmente vão saltar, entre aspas, emoções menos favoráveis ao meu desempenho e, portanto, estou mais longe de ter um bom desempenho.

Um dos treinadores que esteve esta época em Portugal foi José Mourinho. Ao longo da sua carreira de mais de 20 anos, sempre se disse que um dos seus pontos fortes era precisamente a parte psicológica, de motivação de grupos. Não sei se esta alegada característica do técnico é visível ao seu olho clínico.

Vou simplificar muitas coisas para o grande público perceber. Aquilo que nós pensamos influencia aquilo que nós sentimos. Aquilo que nós sentimos influencia aquilo que nós pensamos. Isto é como se fosse um loop contínuo. E pelo meio vão saltando umas “pipocas” mais ou menos controladas chamadas comportamentos. De uma forma muito simplista, há um princípio de reciprocidade contínua entre aquilo que a gente sente e aquilo que a gente pensa e vão saltando, digamos assim, comportamentos. Ora, o que acontece? Os comportamentos que nós vemos podem, de facto, ser comportamentos espontâneos por parte do sujeito ou comportamentos deliberadamente construídos por parte do sujeito para mostrar qualquer coisa. Ora, se nós não conhecemos bem a pessoa, nós não sabemos exatamente o que é que está a acontecer.

Evidentemente, pela repetição constante de ver o mesmo treinador no dia-a-dia, ouvir as suas verbalizações, ver como é que reage a determinadas situações, nós cruzamos não só aquilo que ele diz com aquilo que nós observamos e, portanto, numa lógica mais próxima do dia-a-dia desse treinador, dá para, obviamente, antecipar e compreender o que é que cada treinador quer dizer e se aquela reação foi controlada, se não, se foi descontrolada. Porque podemos ter duas reações absolutamente idênticas, só que uma foi controlada quando o treinador fez aquele comportamento que parece descontrolado, mas não era, era um descontrolado, entre aspas, controlado ou então podemos ter um treinador que se descontrolou efetivamente. E essas coisas nós só conseguimos perceber depois de conhecer muitos outros detalhes do funcionamento da pessoa. Só à distância, só vendo uma vez ou outra, não se consegue perceber. Evidentemente, quando temos treinadores que estão sempre na televisão, fica muito mais fácil de tentar perceber um bocadinho o que é que está a acontecer. Mas eu não vou arriscar a pôr a adivinhar o que é que o Mister Mourinho quando os comportamentos significam uma coisa ou outra, não faço ideia, não é?

Agora, eu tentaria era ficar com esta ideia de que para entendermos os comportamentos, só ver os comportamentos é curto. Precisamos perceber o que é que as pessoas pensam, o que é que verbalizo internamente dentro da sua cabeça, por exemplo.

Hoje em dia, as equipas técnicas são alargadas e imagino que a maioria tenham psicólogo na estrutura. Os clubes já tratam bem esta necessidade? E, já agora, os jogadores já recebem bem as indicações que recebem do psicólogo?

Eu julgo que, infelizmente, não é uma realidade alargada ainda. Acho que neste momento, estamos a falar do futebol em particular, há várias coisas que estão a acontecer ao mesmo tempo. Há, de facto, ao nível da formação nos clubes uma situação onde o psicólogo já é praticamente uma figura fixa dos staffs em muitos clubes, mesmo clubes mais pequenos, mais modestos, até porque a certificação das academias é um dos pontos que passa também pela questão da existência ou não de um psicólogo. Portanto, ao nível da formação, eu diria que a coisa tende a estabilizar. Nos plantéis profissionais é bastante mais variado e há muitas nuances. Há desde psicólogos que estão dentro das equipas a trabalhar com toda a gente, há psicólogos só diretamente ligados às estruturas clínicas, onde estão os médicos, os fisioterapeutas, e numa lógica quase de apoio individual aos atletas, sem ligação nenhuma com mais ninguém. Portanto, o atleta procurou o psicólogo, ou o psicólogo procurou o atleta e o psicólogo ajudou o atleta nesse contexto mais de busca individual. E depois temos também os psicólogos que estão dentro das equipas técnicas. Em Portugal há um ou outro caso, uns mais visíveis que outros.

Há um caso muito visível de um psicólogo dentro de uma estrutura técnica, que é o psicólogo espanhol Joaquim Valdez, que estava na equipa técnica do mister Luís Enrique já há muitos anos. Ele está na equipa técnica, juntamente com outros membros do staff, assumindo a sua especialidade, que é a área mental, e o mister Luís Enrique a confiar completamente esse trabalho, mas num trabalho que é essencialmente com a equipa técnica, ou seja, o psicólogo aí trabalha essencialmente com a equipa técnica, ajudando a equipa técnica no seu trabalho. E os atletas que quiserem procurar o psicólogo, sim, mas essencialmente o psicólogo dentro da equipa técnica está para ajudar.

Certo...

Eu próprio já tive essa experiência, passei por vários destes papéis, posso lhe dizer que passei por todos estes formatos diferentes, e, portanto, isto é algo que vai acontecendo. E agora, desde há uns anos para cá, há também uma espécie de equipas técnicas invisíveis, que os próprios atletas e os próprios treinadores buscam apoios individuais em várias áreas, entre outras também na área da psicologia, fora dos clubes, e construindo as suas próprias equipas de trabalho. Ou seja, há uns anos só os grandes, grandes atletas tinham estas estruturas, tipo o Ronaldo.

Atualmente, posso lhe dizer que um jovem atleta de uma equipa júnior de um clube grande, por exemplo, ou um atleta profissional de uma equipa média, pode ter a sua estrutura de um fisioterapeuta, ou de um preparador físico, ou de um psicólogo, ou destas valências todas, numa estrutura que é invisível ao clube, ou que já é visível para o clube, porque os próprios clubes estão a evoluir no reconhecimento destas estruturas que os atletas acabaram por arranjar. E muitas das razões pelas quais isto foi acontecendo têm a ver com a necessidade dos atletas de buscarem individualidade. Tem muito a ver com a cultura do futebol e com os medos que se instalam, mas esta busca de individualidade é uma coisa muito importante para os atletas e julgo que é razoável estas áreas têm de crescer tanto.