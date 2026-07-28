As drogas criaram "uma sombra", mas Vasco Ribeiro está de volta três anos depois: "É a minha maior vitória"

Qual foi o seu maior medo, já durante o processo de reabilitação?

Durante algum tempo, o meu maior medo foi o medo de morrer. O medo de perder aquilo que eu depois voltei a perceber que tinha de tão bom na minha vida, que é a minha família, as minhas filhas, amigos. Isso era um grande medo que eu tinha. Comecei a perceber que poderia perder isso tudo e que podia não estar aqui hoje. É uma coisa que eu não pensava nunca e esse medo estava lá, e está cá muitas vezes.

Depois, era um bocadinho o medo de não saber viver, nem com, nem sem o álcool e as drogas, as substâncias. Isso foi super difícil porque tive de reaprender a fazer isso. Quando pedi ajuda, tive essa ajuda e agora estou aqui, mas nem sempre foi fácil. Nem sempre é fácil lidar com isso, nem sempre é fácil optar pelo que eu vou fazer no meu dia, porque isto é sempre uma escolha, usar ou não usar. E eu escolho não usar, mas a verdade é que, como eu disse também há bocado, hoje em dia é tudo tão normal e está tudo tão normal, que às vezes é difícil.

Tento proteger-me o máximo possível e tenho pessoas à minha volta que me protegem, que me ajudam, e pronto, e fica tudo muito mais fácil. Mas as coisas estão cá, as coisas estão aí. E esse era um dos meus medos, era o não saber como é que ia ser a minha vida daí para a frente, como é que eu ia viver, como é que eu ia fazer as coisas, como é que eu ia simplesmente beber um café. Todas estas pequeninas coisas que são tão banais, tão normais e de que naquela altura eu tinha medo.

Agora, obviamente, já superei muitos desses medos. Continuo a ter muito medo de muita coisa, mas também tenho ajuda e isso é fundamental.

E o que é que o fez seguir em frente, querer continuar a dar esses passos na reabilitação?

Acaba por acontecer de dia para dia. É um processo de um dia de cada vez. Fui começando a ganhar algum brilho, algum amor próprio. Fui começando a gostar cada vez mais de estar, realmente — de estar mesmo, de estar fisicamente. Eu às vezes era uma sombra, estava mas não estava. E voltar a estar presente com as pessoas que me são importantes, voltar a aprender a gostar de estar na água... A vida a desenrolar-se, o ter de recomeçar a fazer alguma coisa para além de competir, as aulas de surf, ensinar, que era uma coisa que eu também não sabia que gostava. Porque muitos anos foi só competir e, então, eu não sabia, sequer, se sabia ensinar ou não.

Portanto, todas estas coisas foram muito importantes e são muito importantes para me darem força para continuar. Quando estou a ter um dia mau, paro e penso e realmente sou grato pela vida que tenho e pelas pessoas que tenho na minha vida, pelo apoio, pela ajuda, por aquilo que eu já construí. Tenho muito orgulho nisso, porque, há quatro anos, se me dissessem que eu ia estar aqui hoje a falar contigo, eu não acreditava. Só preciso de me lembrar disso, isso é a força de que eu preciso.

Como disse ainda há pouco, a adição é uma doença e é uma luta diária. Como é o dia a dia e como mudou o dia a dia para si, de há quatro anos para cá?

Foi um bocadinho do dia para a noite. Hoje em dia, o meu dia é normalíssimo: acordo, faço as coisas que tenho de fazer, vou trabalhar, vou treinar, estou com as minhas filhas, com a minha namorada, com a minha família. É estar atento. Basicamente, é estar atento, ter consciência das coisas, ter consciência de que eu tenho, realmente, uma doença, que é a adição, e tenho de ter esse cuidado e essa atenção, mas é um dia normal.

Vou treinar de manhã, dou aulas, faço um dia normal. E é tão bom. É tão bom poder fazer isso, porque, há quatro anos, isso não existia na minha vida. Ter estas pequeninas vitórias, pequeninas coisas na minha vida, que não são pequeninas, mas que eu olhava na altura e pensava que eram, é isso que é o meu dia a dia. O meu dia a dia é isso, é com consciência, é estar atento para não repetir os mesmos erros e andar para frente, evoluir, aprender e tentar ser o melhor possível.

Temos, em geral, uma ideia comum, mesmo que inconscientemente, de que os atletas de topo são máquinas. O que não é de todo verdade, são tão humanos como qualquer outro. Mas como é confrontar essa realidade de que ninguém é à prova de bala?

Hoje em dia, é uma maravilha [risos]. Isso foi o que me deu vida, foi o admitir que, realmente, não sou uma máquina e que preciso de ajuda.

Eu olhava, antigamente, para o não pedir ajuda e não querer mostrar que não estava tudo bem, como sendo uma pessoa forte. Isso era o que eu achava que era ser uma pessoa forte e uma pessoa corajosa. Hoje em dia, para mim, uma pessoa forte é uma pessoa que pede ajuda quando precisa de ajuda, e consegue ser vulnerável e consegue falar sobre isso.

Eu não sou uma máquina, nem eu nem nenhum atleta. Claro que há muita disciplina, há muita coisa que nós fazemos, há muitos treinos. Por isso é que as pessoas muitas vezes acham que nós somos máquinas, pelos horários, por aquilo que fazemos, pelos treinos, por tentarmos estar sempre ali no nosso 100%. E depois daí, também, quando não estamos, vem esta pressão e esta expectativa. Não é só no surf, é no desporto em geral. Mas a verdade é que nós não somos máquinas. Eu, pelo menos, não sou máquina.

Por isso é que, hoje em dia, se fala tanto da saúde mental e realmente é importante. Hoje em dia, eu trato a minha saúde mental como um treino físico. Da mesma maneira que eu treino o físico todos os dias, também tenho as minhas consultas com o meu terapeuta, com a minha psicóloga, com isso tudo. Tenho amigos com quem falar. E isso faz parte do meu treino, isso é um treino para mim. Portanto, eu não sou uma máquina, não quero ser uma máquina, e acho que deixar cair essa capa e deixar cair essa máscara, de que realmente não sou uma máquina, foi um alívio muito grande.

Nunca pensei que fosse dizer isso, mas a verdade é essa, é que eu não sou uma máquina e também não quero ser [riso].