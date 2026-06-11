Jogou no Gil Vicente e agora vai tentar ver uns jogos de Portugal no Mundial: a história da norte-americana Kayla Mingachos

Kayla Mingachos nasceu há 24 anos nos Estados Unidos, em Danbury, Connecticut, e jogou nas últimas duas temporadas em Portugal, enfiada nas camisolas de Lank Vilaverdense e Gil Vicente. Bola Branca conversa com a futebolista a poucas horas do início do Campeonato do Mundo, que terá os EUA como um dos três organizadores, com México e Canadá.

"Eu acho que ainda há muito para crescer no futebol português, em termos de instalações, equipamentos e coisas assim, comparado com o que havia no college [universitário] nos EUA. Mas, em termos de futebol, acho que o futebol em Portugal superou as minhas expectativas", confessa Mingachos, filha de mãe portuguesa e pai norte-americano. E confessa também que vai receber lá nos Estados Unidos duas companheiras do Gil Vicente, com quem tenciona ver jogos do Campeonato do Mundo.

E o que se segue no futebol? Quem sabe... mas a porte do Gil Vicente não está fechada.

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Esteve no Gil Vicente esta época e chegou a ir aos play-offs de subida de divisão. O Gil acabou por cair aí. Ainda assim, acha que a época foi boa?

Sim, sim. Quero dizer, não acabou exatamente como nós queríamos, acabámos por perder. Nos play-offs jogámos contra o Rio Ave. No primeiro jogo empatámos 1-1, mas infelizmente perdemos 2-0 no primeiro jogo. Mas, além disso, a temporada foi boa. Eu acho que, como equipa, ficámos muito orgulhosas de onde terminámos, por chegarmos ao play-off. Esse era, obviamente, o nosso objetivo. O nosso objetivo principal era ser promovidas, mas há muitos aspetos positivos a retirar da temporada para a próxima também.

E sente que o Gil Vicente está mais preparado para subir na próxima época?

Sim, absolutamente. Esta temporada ensinou-nos muito e agora sabemos o que é preciso para sermos promovidas, o que são as equipas da Primeira Divisão quando as enfrentamos nos jogos. Acho que conseguimos ganhar muito conhecimento para a próxima temporada e sabemos o tipo de trabalho que precisamos de fazer para sermos promovidas e não perder esses jogos novamente.

Ainda teve algumas experiências no futebol universitário nos Estados Unidos, onde o futebol feminino está mais desenvolvido. Tendo em conta essa realidade, o que acha do futebol feminino em Portugal?

Eu acho que ainda há muito para crescer no futebol português, em termos de instalações, equipamentos e coisas assim, comparado com o que havia no college [universitário] nos EUA. Mas, em termos de futebol, acho que o futebol em Portugal superou as minhas expectativas. É melhor do que eu pensava. O estilo de jogo, diria que é diferente em Portugal comparado com os EUA.

Eu acho que lá joga-se um futebol muito agressivo, enquanto em Portugal é um pouco mais tático. Mas, honestamente, das equipas onde joguei nos EUA e comparando com Portugal, eu não diria que há uma diferença tão grande. Obviamente, se formos para a NWSL já será diferente. Mas de onde vim não acho que haja uma diferença tão grande.