​📝 As notas do Sousa. Onde estão Nedved e Rosický? Foi isto que mais gostei (e não gostei) no dia 1 do Mundial

Era já expectável que a antiga República Checa, agora conhecida por Chéquia, fosse aborrecer as nossas almas notívagas (ou madrugadoras, no meu caso, em diferido). Os principais emblemas do país – Slavia e Viktoria Plzen – são uma ode à fisicalidade, a um jogo de verticalidade, de disputa aérea e bola parada, mas certamente com mais conteúdo tático que uma seleção que fica praticamente reduzida ao último item mencionado.

Onde andam os Nedved (porque é que estava sentado na tribuna e não dentro do campo?), Rosický, Poborský ou Smicer? A questão é que nem faltam jogadores de qualidade técnica elevada (Schick, Šulc, Hložek ou até o central Krejčí), mas os estímulos à vertente criativa no jogo checo são mesmo muito parcos.

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Salvou-nos a Coreia do Sul, que depois de cinco minutos a bater bola longa na frente, se lembrou que do outro lado o pragmatismo e a prioridade ao físico do rival iriam possibilitar aos refinadíssimos Kang-in Lee e In-beom Hwang começarem a pegar na batuta.

Percebe-se o porquê de o primeiro ser opção do plantel do PSG, ainda que com pouca continuidade. A tendência é vir da direita para o meio, para ver o campo de frente e aplicar passes precisos, com a canhota. Ora vira o centro do jogo, ora descortina opções entrelinhas e passes para zona de finalização. A bola para o 1-1 mostra que é ao meio que se sente mais confortável e até sem a redondinha nos pés se destacou (notável a forma como atraiu Krejčí na jogada do segundo golo).