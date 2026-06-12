Opinião
📝 As notas do Sousa. Onde estão Nedved e Rosický? Foi isto que mais gostei (e não gostei) no dia 1 do Mundial
12 jun, 2026 - 16:25 • Francisco Sousa*
Análise de Francisco Sousa, comentador de futebol na Renascença, às vitórias justíssimas de México e Coreia do Sul na abertura do Grupo A do Campeonato do Mundo
Era já expectável que a antiga República Checa, agora conhecida por Chéquia, fosse aborrecer as nossas almas notívagas (ou madrugadoras, no meu caso, em diferido). Os principais emblemas do país – Slavia e Viktoria Plzen – são uma ode à fisicalidade, a um jogo de verticalidade, de disputa aérea e bola parada, mas certamente com mais conteúdo tático que uma seleção que fica praticamente reduzida ao último item mencionado.
Onde andam os Nedved (porque é que estava sentado na tribuna e não dentro do campo?), Rosický, Poborský ou Smicer? A questão é que nem faltam jogadores de qualidade técnica elevada (Schick, Šulc, Hložek ou até o central Krejčí), mas os estímulos à vertente criativa no jogo checo são mesmo muito parcos.
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Salvou-nos a Coreia do Sul, que depois de cinco minutos a bater bola longa na frente, se lembrou que do outro lado o pragmatismo e a prioridade ao físico do rival iriam possibilitar aos refinadíssimos Kang-in Lee e In-beom Hwang começarem a pegar na batuta.
Percebe-se o porquê de o primeiro ser opção do plantel do PSG, ainda que com pouca continuidade. A tendência é vir da direita para o meio, para ver o campo de frente e aplicar passes precisos, com a canhota. Ora vira o centro do jogo, ora descortina opções entrelinhas e passes para zona de finalização. A bola para o 1-1 mostra que é ao meio que se sente mais confortável e até sem a redondinha nos pés se destacou (notável a forma como atraiu Krejčí na jogada do segundo golo).
Destacou-se também In-beom Hwang, jogador de culto para os ‘nerds da bola’, com carreira vivida entre Vancouver, Kazan, Atenas, Belgrado e Roterdão (só ao nível de um globetrotter). É um médio com um discernimento notório para sair com a bola controlada da pressão e com capacidade para romper em espaços mais avançados.
O movimento no lance do empate referido anteriormente foi digno de atacante de elite. E fê-lo tanto no espaço entre central e lateral à esquerda (1-1) como à direita (na assistência para a finalização decisiva de Hyeon-gyu Oh). Nem foi preciso o Son mais apurado em zonas de remate para que os coreanos ganhassem com toda a justiça o primeiro encontro neste Mundial.
Na abertura da festa do futebol global, no imponente Azteca, o México deu razão a quem considera a seleção tricolor uma das candidatas a revelação do torneio. A exibição foi sóbria e teve em Julián Quiñones a estrela maior. Natural do modesto município de Magüí Payán, no norte da Colômbia, viajou ainda jovem para o México, para representar os sub-20 do Tigres. Chegou a vestir a camisola cafetera nas seleções de sub-20 e sub-21, antes de se ter naturalizado mexicano, fruto de praticamente uma década a viver e jogar no país.
Quiñones não é um jogador qualquer e prova disso foi o prémio de melhor marcador da liga saudita, à frente de Ivan Toney e de um tal de Cristiano Ronaldo. Na seleção de Javier Aguirre, parte da esquerda, mas serve na prática, em vários momentos, de quarto médio, nos movimentos ofensivos do Tri. Ataca espaços com facilidade, define de forma excecional no remate e sabe criar combinações mais por dentro. Apontou o histórico golo inaugural deste Campeonato do Mundo, atirou ao poste e ainda participou na jogada do segundo golo.
Foi sócio de Raúl Jiménez (que belíssimo golo, de cabeça, ao segundo poste e tantas manobras de classe a baixar em apoio), mas também fomentou parceria com Fidalgo, Brian Gutiérrez ou com Alvarado (ótima batida de bola). Atrás, Lira foi o guia espiritual das melhores saídas e ainda houve tempo para um cheirinho do menino-prodígio Gilberto Mora.
Da África do Sul, quase nem sinal. Hugo Broos (num reencontro com Javier Aguirre a evocar memórias do Bélgica-México de 1986, disputado no mesmo estádio) amarrou a equipa a um 5-3-2 temerário, com escassa presença criativa no onze e uma dificuldade imensa para sair da pressão mexicana (de resto, algo visível no 1-0).
E quando o início da segunda parte parecia prometer algo diferente (o canhoto Mbokazi mais aberto na saída, laterais a tentar maior projeção atacante), Sithole foi expulso e as hipóteses sul-africanas desvaneceram-se. Fica a necessidade de resposta frente à Chéquia, com a convicção de que Hugo Broos deve vestir a equipa com uma roupa mais destemida, porque o caminho do talento e da técnica é sempre a melhor solução nas horas de maior aperto.
*é comentador de futebol na Renascença