Mundial 2026
Julian Quiñones, o avançado que escapou das guerrilhas na Colômbia é o primeiro a marcar no Mundial
12 jun, 2026 - 19:41 • Diogo Camilo
Num Mundial marcado pelas questões de entrada nos Estados Unidos, o primeiro golo foi marcado por um imigrante. Quiñones, "El Pantera", só começou a jogar futebol aos 15 anos, estreou-se no futebol profissional com o número 100 nas costas e recusou-se a vestir a camisola da seleção da Colômbia para representar o México.
Num Mundial marcado pelas questões da entrada de cidadãos estrangeiros nos Estados Unidos, quis o destino que o primeiro golo do Campeonato do Mundo fosse marcado por... um imigrante. Nascido na Colômbia mas naturalizado mexicano, Julian Quiñones tem uma história de superação e recusou-se a vestir a camisola do país onde nasceu, para abraçar a do México.
Foi dele o 1-0 com que o país organizador abriu o Mundial 2026, em pleno Estádio Azteca, na vitória frente à África do Sul.
A infância de "El Pantera" e a chegada ao México
Original de Magüí Payán, no sul da Colômbia, o jovem Julian cresceu com a mãe e três irmãs numa região marcada pelo narcotráfico, por conflitos armados e minas de ouro ilegais, conhecida por Triângulo Telembí.
Com 15 anos, encontrou no futebol o seu refúgio, quando fez testes num clube amador, o Futbol Paz em Cali. À ESPN, o então diretor César Valencia, recordou o impacto que deixou logo à chegada: "Veio fazer testes e cativou-nos logo no primeiro dia. Inclusive, no dia da prova, marcou logo quatro golos. Deixou uma grande impressão e ficou connosco."
No pequeno clube colombiano, Quiñones ganhou a alcunha de "El Pantera" e chegou à final do torneio nacional de sub-17. César Valencia lembra um jogo em que marcou... 17 golos: "Não sei quantos avançados já marcaram esse número de golos num só jogo."
Quiñones viveu durante dois anos nas instalações do clube colombiano, até rumar ao México em 2015, após chegar a um acordo para ingressar nas camadas jovens do Tigres, um dos principais clubes mexicanos, que o tinha observado durante um torneio de sub-17 pela seleção de esperanças da Colômbia.
O acordo com o Tigres, de Monterrey, que levou vários jogadores colombianos para o México, fez com que o Futbol Paz até adotasse um equipamento semelhante ao do clube mexicano, que se mantém até hoje: amarelo-ouro e azul-real.
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O número 100, a recusa à Colômbia e os golos nas Arábias
Julian Quiñones estreou-se pelo Tigres em 2016, com o número 100 na camisola (no campeonato mexicano é permitido que os jogadores da formação tenham três dígitos), para substituir André Pierre-Gignac.
O dia? 24 de julho de 2016, duas semanas depois da final do Euro 2016, onde esteve Gignac — que desperdiçou a maior ocasião da França na final frente a Portugal, com uma bola ao poste.
Entre duas passagens por clubes mais pequenos para amadurecer, por Venados e Lobos BUAP, assume-se na equipa do Tigres em 2018 e chega a vencer a Liga dos Campeões da CONCACAF, em 2020. Pelo meio recupera de uma lesão grave, uma rotura dos ligamentos cruzados do joelho.
No México, Quiñones representa ainda o Atlas de Guadalajara e o Club América, da Cidade do México. Em 2023, recusa o convite para representar a seleção da Colômbia, o seu país natal, por considerar que está totalmente integrado no futebol mexicano.
Pouco tempo depois surge a primeira convocatória e internacionalização pela El Tri, em novembro de 2023, numa derrota frente às Honduras.
No seu período no México vence três torneios Apertura e três Clausura, antes de rumar à Arábia Saudita, numa transferência milionária para a realidade da liga mexicana: quase 14 milhões de euros, tornando-se a terceira venda mais cara para fora da Liga MX.
Em pleno êxodo de jogadores para a Arábia, o destino foi o Al-Qadisiyah, onde se juntou a nomes do futebol europeu, como Aubameyang e Nacho Fernández e três nomes conhecidos do futebol português — Otávio, Julian Weigl e André Carrillo. E não se encolheu: em 68 jogos marcou 62 golos e fez 12 assistências.
Na última época, Quiñones superouCristiano Ronaldo e foi mesmo o melhor marcador da liga, com 33 golos — mais cinco que CR7 —, levando o Al-Qadisiyah ao quarto lugar do campeonato.
Chega ao Mundial 2026 no melhor momento de forma da carreira e o mundo sorriu-lhe logo no início do jogo de estreia do México, frente à África do Sul. No final do jogo, não escondeu a alegria: "Estou feliz e entusiasmado por marcar o meu primeiro golo num Mundial, num estádio tão espetacular e com fãs tão incríveis."