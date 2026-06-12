Julian Quiñones, o avançado que escapou das guerrilhas na Colômbia é o primeiro a marcar no Mundial

Num Mundial marcado pelas questões da entrada de cidadãos estrangeiros nos Estados Unidos, quis o destino que o primeiro golo do Campeonato do Mundo fosse marcado por... um imigrante. Nascido na Colômbia mas naturalizado mexicano, Julian Quiñones tem uma história de superação e recusou-se a vestir a camisola do país onde nasceu, para abraçar a do México.

Foi dele o 1-0 com que o país organizador abriu o Mundial 2026, em pleno Estádio Azteca, na vitória frente à África do Sul.

A infância de "El Pantera" e a chegada ao México

Original de Magüí Payán, no sul da Colômbia, o jovem Julian cresceu com a mãe e três irmãs numa região marcada pelo narcotráfico, por conflitos armados e minas de ouro ilegais, conhecida por Triângulo Telembí.

Com 15 anos, encontrou no futebol o seu refúgio, quando fez testes num clube amador, o Futbol Paz em Cali. À ESPN, o então diretor César Valencia, recordou o impacto que deixou logo à chegada: "Veio fazer testes e cativou-nos logo no primeiro dia. Inclusive, no dia da prova, marcou logo quatro golos. Deixou uma grande impressão e ficou connosco."

No pequeno clube colombiano, Quiñones ganhou a alcunha de "El Pantera" e chegou à final do torneio nacional de sub-17. César Valencia lembra um jogo em que marcou... 17 golos: "Não sei quantos avançados já marcaram esse número de golos num só jogo."

Quiñones viveu durante dois anos nas instalações do clube colombiano, até rumar ao México em 2015, após chegar a um acordo para ingressar nas camadas jovens do Tigres, um dos principais clubes mexicanos, que o tinha observado durante um torneio de sub-17 pela seleção de esperanças da Colômbia.

O acordo com o Tigres, de Monterrey, que levou vários jogadores colombianos para o México, fez com que o Futbol Paz até adotasse um equipamento semelhante ao do clube mexicano, que se mantém até hoje: amarelo-ouro e azul-real.