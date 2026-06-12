No Qatar, Steve Vitória sentiu que estava a sonhar com os olhos abertos. Agora, o Canadá "pode passar o grupo"

“Eram os número 2 do mundo, o Courtois disse-me depois do jogo que merecíamos mais naquela noite”, recorda com orgulho. “São coisas que ficam. Faz parte da vida, às vezes ganha-se, às vezes perde-se. Mas certamente as experiências ficam para sempre. Foi incrível.”

Mais importante é esta mensagem: “Quando joguei o Mundial, levei aquele menino [que eu era] para dentro do campo, desfrutei ao máximo. É o palco maior quando falamos de desporto. Foi um sonho de miúdo, talvez tão grande que nem dava para sonhar. Foi fantástico”.

O Canadá somou três derrotas naquele Grupo F do Qatar 2022: 0-1 Bélgica, 1-4 Croácia e 1-2 Marrocos, a sensação do torneio. Agora a conversa pode ser diferente no Grupo B, com Suíça, Qatar e Bósnia.

“A seleção do Canadá está bastante forte, o Mundial do Qatar fez bem em termos de experiência, muitos jogadores vão repetir o Mundial”, reflete Vitória. “Já vemos grandes nomes em grandes clubes. A seleção tem vindo a crescer, esperamos que seja fantástico. O grupo é acessível mas todos os jogos são difíceis, acreditamos que vai ser o próximo passo ganhar e passar o grupo. Seria histórico e merecido.”

Steven Vitória, de 39 anos, não sabe bem se é esta a vida que quer levar. Não se sabe o amanhã, por isso convém não descurar o que lhe tocou, mas a oportunidade surgiu e a admiração por Herdman é tanta que decidiu alinhar na aventura na Indonésia, um país pelo qual está muitíssimo apaixonado.