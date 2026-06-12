No Qatar, Steven Vitória sentiu que estava a sonhar com os olhos abertos. Agora, o Canadá "pode passar o grupo"

Steven Vitória nunca tinha visto o Canadá num Campeonato do Mundo. Nasceu em 1987 e a seleção do país onde nasceu jogou pela última vez em 1986, no México. Deliciou-se sempre, portanto, com os heróis de outros países. Quando os canadianos voltaram a sentir o sabor bonito de disputar um Mundial, Vitória era um dos pilares da equipa. Aconteceu no Qatar, em 2022. “Muitas pessoas perguntam sobre isso e digo sempre: senti que estava a sonhar com os olhos abertos”, revela a Bola Branca este antigo defesa central, hoje adjunto da seleção da Indonésia, ajudando o homem que era o selecionador do Canadá há quatro anos, John Herdman. “Aquilo foi tudo incrível, não há palavras. Foi um sonho. Há 36 anos que não íamos ao Mundial. Muita gente não acreditava, mas aos poucos o país foi-se juntando, de estádios vazios fomos para estádios completamente cheios com temperaturas abaixo de zero. Inspirou o país e os miúdos, mudou e transformou o Canadá. Foi uma experiência fantástica”, celebra este cidadão de Toronto que esta sexta-feira vai sofrer durante o Canadá-Bósnia, às 20h00 portuguesas. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui Este central que tem em Vítor Campelos uma referência pelas lições e sobretudo pela natureza humana do técnico, depois de ser treinado por ele no Moreirense e no Desportivo de Chaves, lembra como foi tudo uma novidade em Doha. Mais: lembra aquela primeira jornada contra a Bélgica de Roberto Martínez.

“Eram os número 2 do mundo, o Courtois disse-me depois do jogo que merecíamos mais naquela noite”, recorda com orgulho. “São coisas que ficam. Faz parte da vida, às vezes ganha-se, às vezes perde-se. Mas certamente as experiências ficam para sempre. Foi incrível.” Mais importante é esta mensagem: “Quando joguei o Mundial, levei aquele menino [que eu era] para dentro do campo, desfrutei ao máximo. É o palco maior quando falamos de desporto. Foi um sonho de miúdo, talvez tão grande que nem dava para sonhar. Foi fantástico”. O Canadá somou três derrotas naquele Grupo F do Qatar 2022: 0-1 Bélgica, 1-4 Croácia e 1-2 Marrocos, a sensação do torneio. Agora a conversa pode ser diferente no Grupo B, com Suíça, Qatar e Bósnia. “A seleção do Canadá está bastante forte, o Mundial do Qatar fez bem em termos de experiência, muitos jogadores vão repetir o Mundial”, reflete Vitória. “Já vemos grandes nomes em grandes clubes. A seleção tem vindo a crescer, esperamos que seja fantástico. O grupo é acessível mas todos os jogos são difíceis, acreditamos que vai ser o próximo passo ganhar e passar o grupo. Seria histórico e merecido.” Steven Vitória, de 39 anos, não sabe bem se é esta a vida que quer levar. Não se sabe o amanhã, por isso convém não descurar o que lhe tocou, mas a oportunidade surgiu e a admiração por Herdman é tanta que decidiu alinhar na aventura na Indonésia, um país pelo qual está muitíssimo apaixonado.