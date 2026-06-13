📝 As notas do Sousa, dia 2: porque os EUA golearam na estreia e a história do goleador norte-americano por acidente

O jogo frente à Bósnia e Herzegovina parecia quase uma réplica de um jogo de nível médio de um qualquer campeonato do Velho Continente ou da Champions: uma equipa dominadora, com mais iniciativa no meio-campo contrário, com um duo de médios muito ativo na construção e condução (Ismael Koné e o nosso bem conhecido Stephen Eustáquio), boas sociedades entre laterais (atenção à exibição de Laryea) e extremos, mas parca eficácia até ao momento em que Jesse Marsch decidiu juntar os carros de combate, Promise David e Cyle Larin, atacantes possantes que acabaram a combinar para o golo do empate final (1-1).



Do lado oposto, Sergej Barbarez levou equipa preparada para as trincheiras (tremendo jogo de resistência do duo de centrais na defesa da área e também do veterano Kolašinac, mais à esquerda), com argumentos para sair por fora por via da velocidade e espontaneidade dos alas e um evidente aproveitamento da bola parada ofensiva.

O que nos leva à última reflexão sobre a forma como cada vez mais equipas dependem em termos atacantes deste momento do jogo. Logo nos primeiros minutos, cada lance estratégico do género atacado pelos bósnios redundava em remate.

O golo foi exemplar perfeito de como se decidem vários jogos em 2026: batida da canhota de Ivan Bašić (atenção à capacidade de passe e cruzamento deste rapaz), visibilidade e posterior saída do guardião canadiano atrapalhada desde a génese, interposição de Kolašinac ao primeiro poste e desvio certeiro de Jovo Lukić.

*é comentador de futebol na Renascencs