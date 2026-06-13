Mundial 2026
📝 As notas do Sousa, dia 2: porque os EUA golearam na estreia e a história do goleador norte-americano por acidente
13 jun, 2026 - 16:24 • Francisco Sousa*
Um olhar para a espetacular goleada dos Estados Unidos sobre o Paraguai e para um competitivo Canadá-Bósnia.
As luzes hollywoodescas de LA parecem ter ajudado a iluminar Mauricio Pochettino na estreia neste Mundial. Depois de vários testes dubitativos, alternando momentos de alguma imponência, fragilidade defensiva, diferentes sistemas e jogadores, chegou a hora da competição e a resposta dos Estados Unidos foi imparável.
A primeira parte frente ao Paraguai foi luxuosa: com o lateral Freeman mais metido por dentro numa construção a 3 e dando liberdade de movimentos, apoio e rutura aos médios, a equipa dos States manietou a errática pressão do Paraguai - num 4-4-2 com demasiadas distâncias entre setores, pouca efetividade para pressionar alto e desconforto em bloco médio – e soube-se impor ofensivamente.
McKennie foi um dos mais desconcertantes, alternando entre corredor central e zonas laterais, com grande capacidade para atacar espaços e combinar, Adams sustentou defensivamente e foi importante na precisão de passe, Tillman deu soluções combinativas e soube atacar espaços livres por dentro, Dest e Robinson voavam por fora, com o primeiro a surgir muitas vezes solto à direita, depois de a equipa atrair o adversário para o outro lado.
Ainda assim, ninguém foi tão irreverente quanto Pulisic, diabo à solta a partir da faixa esquerda, com uma capacidade tremenda para mudar de velocidade, ultrapassar rivais e atacar o espaço entre lateral-direito e central. Foi pena só ter durado 45 minutos, substituído por precaução ao intervalo, já com 3-0 a favor dos norte-americanos no resultado.
Capítulo final para o homem do bis, Folarin Balogun, norte-americano por acidente, ou melhor, por intransigência das companhias aéreas.
Os pais, nigerianos, viviam em Londres em 2001 e, já na parte final da gravidez da mãe de Folarin, viajaram até Nova Iorque. Na tentativa de regresso, impediram a Sra. Balogun de voar dado o avanço na gestação e o rapaz teve mesmo de nascer para os lados de Brooklyn.
Já com dois meses, a família regressou à capital inglesa e Balogun Jr. acabou a formar-se no Arsenal e representou até as camadas jovens das seleções inglesas. E como acabou internacional pelos EUA? Já depois de uma primeira chamada nos sub-18, de ter sido convocado posteriormente aos sub-21 de Inglaterra e admitido até vestir a camisola da Nigéria, foi chamado pelos responsáveis da federação do "soccer" norte-americano para várias reuniões, incluindo… uma ida a um jogo de NBA entre Orlando Magic e New York Knicks – difícil bater esta estratégia de persuasão.
Assim se fez o avançado titular da equipa de Pochettino, de múltiplos recursos na desmarcação, capacidade para atacar espaços e desde logo para romper no "lado cego" dos centrais adversários. Junta a isso, uma vontade indomável de atacar a baliza contrária, ilustrada nos dois golos aos desamparados paraguaios (sublinhando o recorte técnico incrível no lance do bis).
Desde o primeiro Mundial de todos, há 96 anos, que um norte-americano não marcava mais do que um golo num jogo da maior prova de futebol do planeta. O outro foi Bert Patenaude, por coincidência também frente ao Paraguai – embora com hat-trick
Antes da estreia dos Estados Unidos, o torneio começou também para outra das anfitriãs, a seleção do Canadá.
O jogo frente à Bósnia e Herzegovina parecia quase uma réplica de um jogo de nível médio de um qualquer campeonato do Velho Continente ou da Champions: uma equipa dominadora, com mais iniciativa no meio-campo contrário, com um duo de médios muito ativo na construção e condução (Ismael Koné e o nosso bem conhecido Stephen Eustáquio), boas sociedades entre laterais (atenção à exibição de Laryea) e extremos, mas parca eficácia até ao momento em que Jesse Marsch decidiu juntar os carros de combate, Promise David e Cyle Larin, atacantes possantes que acabaram a combinar para o golo do empate final (1-1).
Do lado oposto, Sergej Barbarez levou equipa preparada para as trincheiras (tremendo jogo de resistência do duo de centrais na defesa da área e também do veterano Kolašinac, mais à esquerda), com argumentos para sair por fora por via da velocidade e espontaneidade dos alas e um evidente aproveitamento da bola parada ofensiva.
O que nos leva à última reflexão sobre a forma como cada vez mais equipas dependem em termos atacantes deste momento do jogo. Logo nos primeiros minutos, cada lance estratégico do género atacado pelos bósnios redundava em remate.
O golo foi exemplar perfeito de como se decidem vários jogos em 2026: batida da canhota de Ivan Bašić (atenção à capacidade de passe e cruzamento deste rapaz), visibilidade e posterior saída do guardião canadiano atrapalhada desde a génese, interposição de Kolašinac ao primeiro poste e desvio certeiro de Jovo Lukić.
*é comentador de futebol na Renascencs