​O segredo do Brasil no Mundial talvez seja Endrick, um garoto com aura de lenda

Este jornalista português valoriza o papel de Paulo Fonseca nesta história que desagua no Campeonato do Mundo das Américas onde o Brasil tenta o hexa, a tristeza não tem fim desde 2002. “Conseguiu estabilizar uma mente que poderia estar mais inquieta…”

E que jogador é este, afinal? “Tem características que mais ninguém tem na seleção do Brasil. O Endrick é classificado como um 9 apesar de no Lyon ter tido boa parte das oportunidades a ir da linha para dentro. Ele é um 9, só que é um 9 totalmente diferente, a lembrar Romário. É muito mais de atacar o espaço, não joga fixo, tem uma mobilidade incrível”, enumera as virtudes.

Mas há mais: “Depois, para além da capacidade técnica, é muito potente. Tem uma capacidade de aceleração impressionante, acho que não é comparável com ninguém dentro da seleção brasileira, nem de outras seleções referência, nem com o Pelé, nem com o Ronaldo. Vai fazer o caminho dele. Ninguém pode apostar o que será, apenas eventualmente que será grande e bom. É um jogador com perfil e capacidade para ser uma das grandes figuras deste Brasil, o tal joker.”

Endrick Felipe Moreira de Sousa tem 19 anos, nunca viu o Brasil campeão do mundo, o que parece uma perversão maldita e imperdoável. Nenhum brasileiro deveria saber o que isso era, nenhum brasileiro deveria deixar de testemunhar dribles e sorrisos sem fim… mas aqui estamos.

“O início de um rei”, assim definiu o “L’Équipe” a chegada de Endrick à liga francesa. Faz lembrar aquele texto mágico de Nelson Rodrigues quando chamou a Pelé “rei” ainda antes do Mundial de 1958, na Suécia. Pelé tinha 17 anos. Se há jogador autossuficiente e com uma sagacidade avassaladora, esse futebolista é Endrick. O surgimento precoce com a força de um cometa não é mero acaso.