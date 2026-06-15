Como um sensor dentro da bola validou um golo da Suécia no Mundial 2026

Mattias Svanberg precisou de apenas 18 segundos em campo para fazer um golo no Suécia-Tunísia da última madrugada, que terminou 5-1. O golo foi inicialmente anulado por fora de jogo, mas acabou validado pelo VAR graças a uma nova tecnologia que a FIFA implementou para este Mundial 2026.



A Trionda, a bola oficial do Campeonato do Mundo, tem um sensor no interior que capta todos os movimentos e toques, uma ferramenta inspirada no críquete.

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Através de um microchip que regista qualquer contacto até 500 vezes por segundo foi possível identificar um toque na bola de Alexander Isak antes desta chegar a Svanberg, que estava em posição legal na altura em que remata para o quarto golo da Suécia, aos 84 minutos.

O golo do jogador do Wolfsburgo tornou-se o segundo mais rápido por um substituto, apenas atrás dos 16 segundos que Richard Morales, jogador do Uruguai, precisou durante o Mundial 2002 para marcar um golo ao Senegal, depois de entrar ao intervalo.